Metro AEBE: Πώς τα My market Local γίνονται η «αιχμή» της στρατηγικής στα 50 χρόνια λειτουργίας
Οι επενδύσεις έως 280 εκατ. ευρώ, η στροφή σε franchise και αυτοματισμούς, οι πιέσεις από κόστη και ενοίκια και η νέα φάση συγκέντρωσης του κλάδου αλλάζουν το μοντέλο ανάπτυξης της εταιρείας της οικογένειας Παντελιάδη
Πενήντα χρόνια μετά τη δημιουργία της από πέντε μικρά παντοπωλεία, η Metro AEBE της οικογένειας Παντελιάδη φαίνεται να περνά σε μια νέα φάση ανάπτυξης και ταυτόχρονα μετασχηματισμού του ίδιου του μοντέλου λειτουργίας της. Ο ελληνικός όμιλος, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αριστοτέλη Παντελιάδη και δραστηριότητα στη λιανική μέσω των My market και στη χονδρική μέσω των Metro Cash & Carry, επιταχύνει την ανάπτυξη των καταστημάτων My market Local, στρέφεται πιο επιθετικά στο franchising και δρομολογεί επενδύσεις 250-280 εκατ. ευρώ έως το 2029 σε νέα σημεία, logistics, αυτοματισμούς και ψηφιακές υποδομές.
Πίσω όμως από το νέο επενδυτικό πλάνο δεν βρίσκεται μόνο η επιθυμία περαιτέρω ανάπτυξης. Χθες, στην ετήσια συνέντευξη Τύπου της Metro, ο κ. Παντελιάδης περιέγραψε μια αγορά που αλλάζει ραγδαία και πιέζει το παραδοσιακό μοντέλο του μεγάλου εταιρικού σούπερ μάρκετ. Όπως ανέφερε, το οργανωμένο λιανεμπόριο εξακολουθεί να προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα που διαμόρφωσαν η πληθωριστική κρίση των τελευταίων ετών, η εκτίναξη του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους και η αυξημένη πίεση για χαμηλές τιμές και διαρκείς προσφορές. Τα αυξημένα λειτουργικά κόστη, οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, τα ακριβότερα ενοίκια και τα χαμηλά περιθώρια κέρδους ωθούν πλέον τις αλυσίδες σε μοντέλα ανάπτυξης με περισσότερα franchise, μικρότερα formats και μεγαλύτερη έμφαση στην τεχνολογία και την παραγωγικότητα.
