Οι Ελληνες εφοπλιστές αλλάζουν τον παγκόσμιο χάρτη: Επενδύσεις $60 δισ. και ιστορικό άλμα στη ναυτιλία
Οι Ελληνες εφοπλιστές αλλάζουν τον παγκόσμιο χάρτη: Επενδύσεις $60 δισ. και ιστορικό άλμα στη ναυτιλία
Η ελληνική ναυτιλία ελέγχει πλέον το 19,1% του παγκόσμιου στόλου, επταπλασιάζει τις παραγγελίες νέων πλοίων και μετατρέπεται σε στρατηγικό πυλώνα για την ενεργειακή και εμπορική ασφάλεια της Ευρώπης - Τι δείχνει η ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών
Σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται από γεωπολιτικές αναταράξεις, ενεργειακές ανακατατάξεις και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες, η ελληνική ναυτιλία όχι μόνο διατηρεί την κυριαρχία της, αλλά ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της θέση στο διεθνές σύστημα μεταφορών και εμπορίου. Τα στοιχεία του 2025 επιβεβαιώνουν ότι ο ελληνόκτητος στόλος παραμένει η ισχυρότερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, ελέγχοντας το 19,1% της παγκόσμιας χωρητικότητας και ξεπερνώντας τα 458 εκατ. dwt.
Η δυναμική των επενδύσεων αποτυπώνεται με τον πλέον εμφατικό τρόπο στο πρόγραμμα ναυπηγήσεων των Ελλήνων πλοιοκτητών. Σήμερα βρίσκονται υπό κατασκευή 725 πλοία ελληνικών συμφερόντων, συνολικής αξίας 60 δισ. δολαρίων και χωρητικότητας 70 εκατ. dwt, με τις ελληνικές παραγγελίες να εμφανίζονται επτά φορές υψηλότερες σε αριθμό πλοίων και πέντε φορές υψηλότερες σε χωρητικότητα σε σχέση με το 2021. Πρόκειται για μια επενδυτική έκρηξη που αποδεικνύει ότι η ελληνική ναυτιλία προετοιμάζεται ήδη για την επόμενη ημέρα του παγκόσμιου εμπορίου και της πράσινης μετάβασης.
Παράλληλα, ο κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο εξωστρεφή πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας άμεσα και έμμεσα το 7%-8% του ΑΕΠ της χώρας και στηρίζοντας έως και 200.000 θέσεις εργασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η δυναμική των επενδύσεων αποτυπώνεται με τον πλέον εμφατικό τρόπο στο πρόγραμμα ναυπηγήσεων των Ελλήνων πλοιοκτητών. Σήμερα βρίσκονται υπό κατασκευή 725 πλοία ελληνικών συμφερόντων, συνολικής αξίας 60 δισ. δολαρίων και χωρητικότητας 70 εκατ. dwt, με τις ελληνικές παραγγελίες να εμφανίζονται επτά φορές υψηλότερες σε αριθμό πλοίων και πέντε φορές υψηλότερες σε χωρητικότητα σε σχέση με το 2021. Πρόκειται για μια επενδυτική έκρηξη που αποδεικνύει ότι η ελληνική ναυτιλία προετοιμάζεται ήδη για την επόμενη ημέρα του παγκόσμιου εμπορίου και της πράσινης μετάβασης.
Παράλληλα, ο κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο εξωστρεφή πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας άμεσα και έμμεσα το 7%-8% του ΑΕΠ της χώρας και στηρίζοντας έως και 200.000 θέσεις εργασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα