Ασανσέρ: Τελευταίες 10 ημέρες για την απογραφή πριν από ελέγχους και πρόστιμα
Ασανσέρ: Τελευταίες 10 ημέρες για την απογραφή πριν από ελέγχους και πρόστιμα
Στους 286.324 οι καταγεγραμμένοι ανελκυστήρες έναντι εκτιμώμενου συνόλου 310.000 - Η προθεσμία λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου και δεν μπορεί να δοθεί νέα παράταση
Λίγες ημέρες απομένουν για την ολοκλήρωση της απογραφής των ανελκυστήρων της χώρας, καθώς στις 30 Ιουνίου λήγει οριστικά η προθεσμία καταχώρισής τους στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, χωρίς να υπάρχει πλέον δυνατότητα νέας παράτασης. Η διαδικασία βρίσκεται ήδη στο τελικό της στάδιο, με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας να δείχνουν ότι έχει καταγραφεί το μεγαλύτερο μέρος των εγκατεστημένων ανελκυστήρων της χώρας, ενώ οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν ένα τελευταίο κάλεσμα σε ιδιοκτήτες, διαχειριστές, συντηρητές και εγκαταστάτες για την ολοκλήρωση των εκκρεμών δηλώσεων.
Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Διοίκησης της Αρχής, του Προεδρείου της ΠΕΤΑΚ, του Προεδρείου της ΠΟΒΕΣΑ και του Προεδρείου της ΠΟΜΙΔΑ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διαπιστώθηκε ότι η απογραφή εξελίσσεται ομαλά και κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, ειδικά στους ανελκυστήρες που συντηρούνται συστηματικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στις 30 Νοεμβρίου 2025 είχαν απογραφεί 263.087 ανελκυστήρες, ενώ στις 19 Ιουνίου 2026 ο αριθμός είχε ανέλθει σε 286.324. Με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες στη χώρα υπολογίζονται σε περίπου 310.000, γεγονός που σημαίνει ότι έχει ήδη απογραφεί πολύ υψηλό ποσοστό του εκτιμώμενου συνόλου.
Η εικόνα αυτή συμβαδίζει, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση, με τα στοιχεία που διαθέτουν οι συντηρητές και οι εγκαταστάτες, οι οποίοι εκτιμούν ότι η απογραφή έχει προχωρήσει σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στους ανελκυστήρες που συντηρούνται συστηματικά. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους να συμβάλουν τις τελευταίες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας σε ένα εντατικό «σπριντ» ενημέρωσης, ώστε να μη μείνει κανένας ανελκυστήρας εκτός Μητρώου.
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας υπενθυμίζει ότι η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς καμία εξαίρεση, είτε βρίσκονται σε πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικές ή μικτές εγκαταστάσεις, ακόμη και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί σε άλλο μητρώο.
Η διαδικασία πραγματοποιείται δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Ανάπτυξης και ολοκληρώνεται με τη χρήση κωδικών Taxisnet. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μπορούν να απευθύνονται στους συντηρητές ή στους εγκαταστάτες τους, προκειμένου να ολοκληρώσουν εγκαίρως την καταχώριση.
Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επισήμανε ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας θα οργανωθεί το πλαίσιο των ελέγχων με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή, την ασφάλεια των χρηστών και την εφαρμογή της νομοθεσίας.
Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της απογραφής. Με ακριβέστερα στοιχεία για το σύνολο των ανελκυστήρων της χώρας, η Πολιτεία θα μπορεί να επεξεργαστεί τα διαθέσιμα δεδομένα και να σχεδιάσει πιο στοχευμένες πολιτικές για την εποπτεία του κλάδου, την πρόληψη κινδύνων και τη συνεχή ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων.
Υπενθυμίζεται ότι για τη μη απογραφή προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα, τα οποία ανέρχονται σε 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, σε 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μικτής χρήσης και σε 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασική πληροφορία τεχνικής ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη στο πλαίσιο της τακτικής δραστηριότητάς τους. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα, ενώ η συνέχιση της λειτουργίας τους χωρίς νόμιμη συντήρηση δεν επιτρέπεται.
Παράλληλα, με βάση το άρθρο 238 του ν. 5297/2026, οι συντηρητές και οι εγκαταστάτες υποχρεούνται να αναγράφουν στα παραστατικά συντήρησης τον νόμιμο αριθμό απογραφής του ανελκυστήρα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάγονται στις ίδιες διοικητικές κυρώσεις, ανά κατηγορία ανελκυστήρα, που προβλέπονται για τη μη απογραφή.
Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Διοίκησης της Αρχής, του Προεδρείου της ΠΕΤΑΚ, του Προεδρείου της ΠΟΒΕΣΑ και του Προεδρείου της ΠΟΜΙΔΑ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διαπιστώθηκε ότι η απογραφή εξελίσσεται ομαλά και κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, ειδικά στους ανελκυστήρες που συντηρούνται συστηματικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στις 30 Νοεμβρίου 2025 είχαν απογραφεί 263.087 ανελκυστήρες, ενώ στις 19 Ιουνίου 2026 ο αριθμός είχε ανέλθει σε 286.324. Με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες στη χώρα υπολογίζονται σε περίπου 310.000, γεγονός που σημαίνει ότι έχει ήδη απογραφεί πολύ υψηλό ποσοστό του εκτιμώμενου συνόλου.
Η εικόνα αυτή συμβαδίζει, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση, με τα στοιχεία που διαθέτουν οι συντηρητές και οι εγκαταστάτες, οι οποίοι εκτιμούν ότι η απογραφή έχει προχωρήσει σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στους ανελκυστήρες που συντηρούνται συστηματικά. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους να συμβάλουν τις τελευταίες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας σε ένα εντατικό «σπριντ» ενημέρωσης, ώστε να μη μείνει κανένας ανελκυστήρας εκτός Μητρώου.
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας υπενθυμίζει ότι η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς καμία εξαίρεση, είτε βρίσκονται σε πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικές ή μικτές εγκαταστάσεις, ακόμη και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί σε άλλο μητρώο.
Η διαδικασία πραγματοποιείται δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Ανάπτυξης και ολοκληρώνεται με τη χρήση κωδικών Taxisnet. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μπορούν να απευθύνονται στους συντηρητές ή στους εγκαταστάτες τους, προκειμένου να ολοκληρώσουν εγκαίρως την καταχώριση.
Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επισήμανε ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας θα οργανωθεί το πλαίσιο των ελέγχων με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή, την ασφάλεια των χρηστών και την εφαρμογή της νομοθεσίας.
Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της απογραφής. Με ακριβέστερα στοιχεία για το σύνολο των ανελκυστήρων της χώρας, η Πολιτεία θα μπορεί να επεξεργαστεί τα διαθέσιμα δεδομένα και να σχεδιάσει πιο στοχευμένες πολιτικές για την εποπτεία του κλάδου, την πρόληψη κινδύνων και τη συνεχή ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων.
Υπενθυμίζεται ότι για τη μη απογραφή προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα, τα οποία ανέρχονται σε 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, σε 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μικτής χρήσης και σε 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασική πληροφορία τεχνικής ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη στο πλαίσιο της τακτικής δραστηριότητάς τους. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα, ενώ η συνέχιση της λειτουργίας τους χωρίς νόμιμη συντήρηση δεν επιτρέπεται.
Παράλληλα, με βάση το άρθρο 238 του ν. 5297/2026, οι συντηρητές και οι εγκαταστάτες υποχρεούνται να αναγράφουν στα παραστατικά συντήρησης τον νόμιμο αριθμό απογραφής του ανελκυστήρα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάγονται στις ίδιες διοικητικές κυρώσεις, ανά κατηγορία ανελκυστήρα, που προβλέπονται για τη μη απογραφή.
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