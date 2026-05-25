Συνεχίζεται η άνοδος στα χρέη του Δημοσίου το 2026: «Ποδαρικό» με αύξηση πάνω από μισό δισ. στις οφειλές προς ιδιώτες
Μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, το συνολικό «φέσι» του κράτους ανέρχεται πλέον σε 3,869 δισ. ευρώ, με τα νοσοκομεία, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο βάρος των ανεξόφλητων υποχρεώσεων
Με αυξητικές τάσεις ξεκίνησαν και το 2026 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα: στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς διαμορφώθηκαν στα 3,103 δισ. ευρώ, έναντι 2,577 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, σημειώνοντας αύξηση 526 εκατ. ευρώ.
Εάν μάλιστα σε αυτές προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, το συνολικό ύψος των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του Δημοσίου ανέρχεται σε 3,869 δισ. ευρώ, από 3,299 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους.
Πηγή: newmoney.gr
Τι δείχνουν τα στοιχείαΜε βάση τα στοιχεία του Μηνιαίου Δελτίου της Γενικής Κυβέρνησης, το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τα νοσοκομεία, με ληξιπρόθεσμα χρέη 1,590 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, από 1,696 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Αν και σε μηνιαία βάση καταγράφουν μείωση, συνολικά οι υποχρεώσεις τους παραμένουν αυξημλενες σε σχέση με κατά σχεδόν 200 εκατ. ευρώ εν σχέσει με τον Δεκέμβριο του 2025, όταν διαμορφώνονταν σε 1,397 δισ. ευρώ.
