Άλμα στο Χρηματιστήριο με όχημα τις τράπεζες - Ράλι και «εκρηκτικός» τζίρος για τη ΔΕΗ
Με κέρδη 2% ο Γενικός Δείκτης επέστρεψε πάνω από τις 2.260 μονάδες - Ισχυρή άνοδος για την Eurobank - Στο επίκεντρο η οριστικοποίηση του deal της CrediaBank με την Ευρώπη Holdings
Σε ανοδικό έδαφος διατηρήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τους αγοραστές να ανεβάζουν ταχύτητα μέσω της υπεραπόδοσης των τραπεζικών μετοχών και της ΔΕΗ. Σε υψηλά επίπεδα της τάξης των 700 εκατ. ευρώ ανήλθε η συναλλακτική δραστηριότητα, μεγάλο μέρος της οποίας αφορούσε στη ΔΕΗ, που κινήθηκε στον «αστερισμό» της επιτυχημένης αύξησης κεφαλαίου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (21/5), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 46,08 μονάδες ή +2,08% και έκλεισε στις 2.266,09 μονάδες. Σε περίπου 48 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.233,50 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.281,20 μονάδες. Ο ΓΔ σημειώνει κέρδη +3,54% εντός του Μαΐου, ενώ «τρέχει» με ρυθμό +6,86% φέτος.
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται η Ευρώπη Holdings και η CrediaBank καθώς «κλείδωσε» το deal απόκτησης της πρώτης από τη δεύτερη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του dark room. Μετά τις επίσημες ανακοινώσεις των δύο εταιρειών, η μετοχή της CrediaBank συνέχισε σε ήπια ανοδικό έδαφος, ενώ αντίθετα η Ευρώπη Holdings διολίσθησε -8%. Ράλι άνω του +5% έκανε η ΔΕΗ, με τον τζίρο της να υπερβαίνει τα 250 εκατ. ευρώ. Από τις τραπεζικές μετοχές ξεχώρισε η Eurobank, με κέρδη άνω του +6%.
Η Ideal Holdings ανακοίνωσε τα αποτελέσματα α’ τριμήνου πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, ενώ μετά τη λήξη της συνεδρίασης σειρά έχουν η CrediaBank και η AS Company. Την Τετάρτη 27 Μαΐου θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη η Motor Oil, η Cenergy Holdings και η Κρι Κρι, ενώ την Πέμπτη 28 Μαΐου θα ακολουθήσει η Lavipharm.
Την ερχόμενη Παρασκευή (22/5) λήγουν οι σειρές παραγώγων για τον μήνα Μάιο. Την ίδια μέρα είναι προγραμματισμένη η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τριμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών του FTSE Russell (FTSE All World Quarterly Index Review). Οι ενδεχόμενες αλλαγές θα εφαρμοστούν μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 19ης Ιουνίου (επίσημα σε ισχύ από τις 22 Ιουνίου). Με βάση την τελευταία αναθεώρηση, ο δείκτης FTSE All-World περιλαμβάνει 30 ελληνικές μετοχές.
Συνεχείς είναι οι εναλλαγές προσήμων στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία κινούνται σε μεικτό έδαφος, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις και τη μείωση των τιμών του πετρελαίου. Οι μετοχές Γηραιάς Ηπείρου αντιστρέφουν τα κέρδη τους καθώς ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν διέταξε διέταξε να μην αποστέλλεται στο εξωτερικό το ουράνιο της χώρας. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,2%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά +0,3%, ενώ αντίθετα ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,4% και ο γαλλικός CAC 40 κατά -0,2%.
Πηγή: Newmoney.gr
Τι έρχεται μετά την ΑΜΚ της ΔΕΗ;Στο πεδίο της ιστορικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι, κατόπιν της ισχυρής ζήτησης κατά τη διαδικασία του bookbuilding (προσφορές 18 δισ. ευρώ, υπερκάλυψη πάνω από τέσσερις φορές), το συνολικό μέγεθος της άντλησης κεφαλαίων αυξήθηκε στα 4,25 δισ. ευρώ (από 4 δισ. ευρώ αρχικά), με την τελική τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, η οποία είναι η ίδια τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά όσο και για τη διεθνή προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές. Η αύξηση κεφαλαίου θα οδηγήσει στην έκδοση 228,13 εκατ. νέων μετοχών. Επιπλέον, η ΔΕΗ ενέκρινε την πώληση έως και 13,4 εκατ. ιδίων μετοχών στην τιμή των 18,63 ευρώ ανά μετοχή για την κάλυψη της υπερβάλλουσας ζήτησης, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (placement) σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της κατανομής θα δημοσιευθούν στις 25 Μαΐου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών αναμένεται στις 26 Μαΐου. Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών, η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ πρόκειται να ξεπεράσει τα 11 δισ. ευρώ, καθιστώντας την ως την τέταρτη πολυτιμότερη εισηγμένη της Euronext Athens.
Διχασμένη λόγω Nvidia η Wall Street – Σκαμπανεβάσματα στις ευρωαγορέςΑπώλειες καταγράφουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με την επενδυτική κοινότητα να εμφανίζεται διχασμένη σχετικά με το αν τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Nvidia κατάφεραν να ξεπεράσουν τον ιδιαίτερα υψηλό πήχη των προσδοκιών που έχει τεθεί. Η τρέχουσα νευρικότητα ακολουθεί τη χθεσινή ισχυρή άνοδο της αμερικανικής αγοράς, η οποία έβαλε τέλος σε ένα πτωτικό σερί τριών ημερών. Σήμερα ο Dow Jones σημειώνει πτώση -0,1%, ο S&P 500 -0,4% και ο Nasdaq -0,6%.
