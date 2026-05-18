Η Ελλάδα των 10,3 εκατομμυρίων που «κυβερνά» τις θάλασσες με στόλο 134 δισ. δολαρίων (pic)

Με πληθυσμό μόλις 10,3 εκατομμυρίων ανθρώπων, η Ελλάδα καταγράφει ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο: διαθέτει ναυτιλιακό στόλο συνολικής αξίας 134 δισ. δολαρίων, αποτελώντας την πιο «θαλάσσια» οικονομία στον κόσμο.Τα στοιχεία της Gosships Intelligence αποτυπώνουν το εύρος της ελληνικής κυριαρχίας στη ναυτιλία. Ο ελληνόκτητος στόλος δεξαμενόπλοιων αποτιμάται στα 77 δισ. δολάρια, ο μεγαλύτερος σε αξία παγκοσμίως, ενώ ο στόλος LNG φτάνει τα 31 δισ. δολάρια, κατατάσσοντας τη χώρα στη δεύτερη θέση διεθνώς.Συνολικά, η αξία των ελληνικών ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων αντιστοιχεί στο 44% του ετήσιου ΑΕΠ, την ώρα που η Ελλάδα αντιπροσωπεύει μόλις το 0,13% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ενδεικτικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πληθυσμό 335 εκατομμυρίων, τα ναυτιλιακά assets αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1% του ΑΕΠ.Στην πράξη, η ναυτιλία δεν αποτελεί απλώς έναν βασικό κλάδο της οικονομίας, αλλά τον πυλώνα της διεθνούς επιρροής της χώρας. Καθοριστικός είναι ο ρόλος των μεγάλων ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών .Η επέκταση στόλων, όπως αυτή του Νίκος Τσάκος, οδηγεί σε προσαρμογές από διυλιστήρια και ενεργειακές αγορές. Εφοπλιστές όπως η Μαρία Αγγελικούση, ο Γιώργος Προκοπίου και ο Βαγγέλης Μαρινάκης προχωρούν σε παραγγελίες VLCC, επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς ροές πετρελαίου. Η επιρροή αυτή αποτυπώνεται και στη σύγκριση με άλλες μεγάλες δυνάμεις. Η Ελλάδα ξεπερνά την Κίνα κατά 21 δισ. δολάρια στην αξία στόλου δεξαμενόπλοιων, παρά το γεγονός ότι η ασιατική χώρα διαθέτει πληθυσμό 1,4 δισεκατομμυρίων.Σε κατά κεφαλήν βάση, κάθε Έλληνας αντιστοιχεί σε περίπου 13.000 δολάρια θαλάσσιου τονάζ. Η συγκέντρωση αυτή εξηγεί γιατί οι αποφάσεις των Ελλήνων πλοιοκτητών φτάνουν μέχρι την αντλία καυσίμων. Οι επενδύσεις σε νέα πλοία επηρεάζουν τα ναύλα, τα οποία με τη σειρά τους καθορίζουν το κόστος μεταφοράς ενέργειας. Παράλληλα, η ισχυρή παρουσία στο LNG διαμορφώνει τις παγκόσμιες ροές φυσικού αερίου.Κομβικό στοιχείο της ελληνικής επιτυχίας αποτελεί η στρατηγική των εφοπλιστών, οι οποίοι λειτουργούν ως αντικυκλικοί επενδυτές ήτοι τοποθετούνται σε περιόδους αβεβαιότητας και διατηρούν ισχυρές θέσεις όταν οι αγορές μεταβάλλονται.Το αποτέλεσμα είναι μια πρωτοφανής συγκέντρωση ναυτιλιακής ισχύος σε περιορισμένο αριθμό παικτών, χωρίς αντίστοιχο σε άλλη ανεπτυγμένη οικονομία – ένα μοντέλο που συνεχίζει να καθορίζει τις ισορροπίες στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.