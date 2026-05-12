Toi&moi: Η ελληνική fashion εταιρεία που έχτισε δίκτυο από το Περιστέρι μέχρι το Dubai Mall
Από ένα μικρό ελληνικό brand γυναικείας ένδυσης στο Περιστέρι μέχρι την παρουσία στο Dubai Mall και την κυριαρχία στο fashion retail, η Toi&moi έχτισε σταδιακά μια ισχυρή εμπορική και επικοινωνιακή ταυτότητα - Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος: Πέθανε ο ιδρυτής των Toi&Moi
Ένας εκ των ιδρυτών της ελληνικής εταιρείας ρούχων Toi&Moi, ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος τον επιχειρηματικό κόσμο.
Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στo Instagram.
«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλο, έναν άνθρωπο που συνέδεσε την πορεία του με την ιστορία και την ανάπτυξη της εταιρείας μας, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους ανθρώπους και στις αξίες μας.
Ως ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη του, όλα τα σημεία πώλησης του δικτύου μας θα παραμείνουν κλειστά έως τη 1μμ, την Τετάρτη 13/5» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.
