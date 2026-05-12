Μουντιάλ: Το εισιτήριο των 11,5 εκατομμυρίων δολαρίων
Μουντιάλ: Το εισιτήριο των 11,5 εκατομμυρίων δολαρίων
Η FIFA νομιμοποιεί την «επαναγορά» εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο μέσω μιας δικής της επίσημης πλατφόρμας και παίρνει προμήθεια 30%
Πόσα χρήματα είσαι διατεθειμένος να δώσεις για να παρακολουθήσεις από κοντά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου; To ματς της 19ης Ιουλίου που, κατά το κοινώς λεγόμενο, θα το δει ζωντανά ο μισός πλανήτης, θα γίνει στο στάδιο MetLife στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ. Το ένα από τα 82.500 εισιτήρια που είναι διαθέσιμα εμφανίστηκε στην «πλατφόρμα επαναπώλησης» (resale) της FIFA με τιμή 11,5 εκατομμύρια δολάρια! Και δεν πρόκειται για μια σουίτα, ή τέλος πάντων για μια διακεκριμένη θέση, αλλά μια απλή και μάλλον άβολη θέση στην 22η σειρά του πάνω διαζώματος και προς τα πλάγια.
Το ποσό προκαλεί ίλιγγο. Είναι προφανές πως πρόκειται για τον ορισμό της υπερβολής και ο υποψήφιος πωλητής δεν περιμένει ότι κάποιος θα αγοράσει το εισιτήριο σ’ αυτή την τιμή. Η διαδικασία, όμως, από μόνη της δίνει το στίγμα: Τα υπερκοστολογημένα εισιτήρια σε τέτοια αθλητικά γεγονότα θεωρούνται πλέον σχεδόν καθημερινότητα. Τόσο αποδεκτό φαινόμενο, που πλέον και η FIFA αποφάσισε να εμπλακεί στη διαδικασία και να μην την αφήσει να κινείται σε γκρίζο ή κατάμαυρο φόντο, από πλευράς διαφάνειας και αξιοπιστίας. Με το αζημίωτο, βέβαια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το ποσό προκαλεί ίλιγγο. Είναι προφανές πως πρόκειται για τον ορισμό της υπερβολής και ο υποψήφιος πωλητής δεν περιμένει ότι κάποιος θα αγοράσει το εισιτήριο σ’ αυτή την τιμή. Η διαδικασία, όμως, από μόνη της δίνει το στίγμα: Τα υπερκοστολογημένα εισιτήρια σε τέτοια αθλητικά γεγονότα θεωρούνται πλέον σχεδόν καθημερινότητα. Τόσο αποδεκτό φαινόμενο, που πλέον και η FIFA αποφάσισε να εμπλακεί στη διαδικασία και να μην την αφήσει να κινείται σε γκρίζο ή κατάμαυρο φόντο, από πλευράς διαφάνειας και αξιοπιστίας. Με το αζημίωτο, βέβαια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα