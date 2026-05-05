Τραπεζικός πονοκέφαλος τα ρυθμισμένα δάνεια – Οι φόβοι της εποπτείας για αύξηση των NPEs
Αυξάνονται οι ανησυχίες για νέα «κόκκινα» δάνεια, με τα ρυθμισμένα και τα step-up να βρίσκονται στο επίκεντρο της εποπτείας
Δύο σημαντικούς πονοκέφαλους δημιουργεί στην τραπεζική εποπτεία ο επίμονος πληθωρισμός και η περιορισμένη ανάπτυξη:
• Να δημιουργηθούν νέα κόκκινα δάνεια από τα ήδη ρυθμισμένα, ειδικά όσα έχουν ρυθμιστεί με μεγαλύτερες δόσεις από την προηγούμενη ρύθμιση.
• Να βρεθεί λύση για τις τράπεζες με όσα δάνεια δεν θα ρυθμιστούν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες step up και step up δάνεια ελβετικού φράγκου.
Ο φόβος τα ρυθμισμένα –κυρίως– δάνεια να οδηγηθούν εκ νέου σε NPEs είναι υπαρκτός, αναφέρουν τραπεζικοί παράγοντες, ιδιαίτερα για εκείνα που ρυθμίστηκαν με βάση δεδομένα χαμηλότερου πληθωρισμού και πιο ευνοϊκών συνθηκών. Η μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος, με αυξημένο κόστος ζωής και πιεσμένα εισοδήματα, δυσκολεύει την ομαλή εξυπηρέτησή τους.
