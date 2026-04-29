Συντάξεις: Χιλιάδες συνταξιούχοι θα λάβουν αυξημένο το επίδομα των 250 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Χιλιάδες συνταξιούχοι θα λάβουν αυξημένο το επίδομα των 250 ευρώ

Η κυβέρνηση εξετάζει αύξηση έως 100 ευρώ στο μόνιμο επίδομα συνταξιούχων και επέκταση των δικαιούχων, μετά την υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 και τη βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων

Συντάξεις: Χιλιάδες συνταξιούχοι θα λάβουν αυξημένο το επίδομα των 250 ευρώ
Το ισχυρό δημοσιονομικό αποτύπωμα που άφησε η υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων υπέρ των συνταξιούχων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται να ανακοινώσει σημαντικές αλλαγές στο μόνιμο επίδομα που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό βοήθημα που σήμερα ανέρχεται στα 250 ευρώ εξετάζεται να αυξηθεί κατά 50 έως και 100 ευρώ, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό να διαμορφωθεί είτε στα 300 είτε στα 350 ευρώ. Τα δύο αυτά σενάρια παρέμεναν στο τραπέζι μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης, καθώς το οικονομικό επιτελείο υπολόγιζε το δημοσιονομικό κόστος αλλά και τις δυνατότητες επέκτασης του μέτρου σε περισσότερους δικαιούχους.

2 ΣΧΟΛΙΑ
