Οι τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ φθάνουν στο υψηλότερο επίπεδο αφότου ξεκίνησε η σύγκρουση με το Ιράν

Οι τιμές της βενζίνης στα πρατήρια στις ΗΠΑ αυξήθηκαν φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο αφότου άρχισε ο πόλεμος εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, χωρίς να διαφαίνεται ακόμη καμιά πιθανότητα συμφωνίας ειρήνης για να τερματιστεί, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε χθες Τρίτη ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός American Automobile Association (AAA).



Οι Αμερικανοί πλήρωναν χθες 4,18 δολάρια το γαλόνι (3,785 λίτρα).



Οι τιμές είχαν να φθάσουν σε τέτοια επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.



Πριν αρχίσει ο πόλεμος, η μέση τιμή της βενζίνης ήταν 2,98 δολάρια το γαλόνι. Έκτοτε αυξήθηκε κατά περίπου 40%.



Η αύξηση αυτή αποδίδεται εν μέρει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέρος θαλάσσιας αρτηρίας καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και αερίου. Το στενό είναι de facto κλειστό αφότου άρχισαν οι εχθροπραξίες.



Μολονότι οι εξαγωγές των πετρελαιοπαραγωγικών βασιλείων του Κόλπου έχουν προορισμό κατά κύριο λόγο χώρες της ανατολικής Ασίας, ιδίως την Κίνα και την Ιαπωνία, οι τιμές βασικών αγαθών αυξάνονται παγκοσμίως και πλήττουν ιδίως τους αυτοκινητιστές σε όλο τον κόσμο.



Σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους πάντως, οι Αμερικανοί συνεχίζουν να πληρώνουν συγκριτικά χαμηλό κόστος για την αγορά καυσίμων.



Αν μετατραπεί σε λίτρα και ευρώ, η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ είναι περίπου 0,94 ευρώ ανά λίτρο, δεν χωράει σύγκριση με τις τιμές ως ακόμη και πάνω από 2 ευρώ το λίτρο σε πρατήρια ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γερμανία, ή η Ελλάδα.



Η αμερικανική κυβέρνηση επιβάλλει χαμηλότερους φόρους και δασμούς στα καύσιμα, ενώ καλύπτει μέρος των αναγκών της χάρη στην εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και υποπροϊόντων του.



Μολαταύτα, η αύξηση των τιμών είναι ολοένα πιο άβολο ζήτημα για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ - προεκλογικά, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεσμευόταν πως θα μείωνε τις τιμές των καυσίμων στο μισό. Με περίπου έξι μήνες να απομένουν πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου για την ανανέωση της σύνθεσης του Κογκρέσου στο μέσο της προεδρικής θητείας, η υλοποίηση της υπόσχεσης του ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου φαντάζει ανέφικτη.



Η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ διαβεβαιώνει πως η αύξηση των τιμών δεν είναι παρά προσωρινή. Ωστόσο η ομοσπονδιακή υπηρεσία ενημέρωσης για την ενέργεια (eia) προειδοποιεί πως θα απαιτηθούν μήνες προτού οι μεταφορές καυσίμων και οι τιμές τους επανέλθουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα αφού ανοίξει το στενό.