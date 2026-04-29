Bloomberg: Η αποχώρηση των Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ απειλεί την ισορροπία της αγοράς πετρελαίου, φόβοι για νέο πόλεμο τιμών
Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στην αγορά πετρελαίου - Οι πρώτες εκτιμήσεις από αναλυτές και traders της αγοράς «μαύρου χρυσού
H αιφνιδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ, έπειτα από έξι δεκαετίες κοινής πορείας προκάλεσε σοκ στους εταίρους τους. Πλέον, το καρτέλ καλείται να δώσει μάχη για να διατηρήσει τη σημασία του σε μια παγκόσμια αγορά πετρελαίου που αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα.
Αξιωματούχοι άλλων κρατών-μελών έμειναν εμβρόντητοι την Τρίτη, καθώς οι μακροχρόνιες εντάσεις ανάμεσα στο Άμπου Ντάμπι και τη Σαουδική Αραβία —την de facto ηγέτιδα δύναμη του οργανισμού— κορυφώθηκαν με την αιφνίδια ανακοίνωση ότι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός του ΟΠΕΚ θα αποχωρήσει μέσα σε λίγες ημέρες.
Για τον ΟΠΕΚ και τους συμμάχους του, η αποχώρηση αποδυναμώνει την ικανότητά τους να επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου μέσω της διαχείρισης της προσφοράς, ενώ ταυτόχρονα μετατρέπει τα ΗΑΕ σε έναν απρόβλεπτο παίχτη. Το Άμπου Ντάμπι εδώ και χρόνια δυσανασχετούσε με τους περιορισμούς που επέβαλλαν οι ποσοστώσεις παραγωγής του ΟΠΕΚ, σε μια περίοδο πρωτοφανούς αναταραχής στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
Βραχυπρόθεσμα, η παραγωγή των ΗΑΕ και των υπόλοιπων χωρών του Κόλπου έχει περιοριστεί δραστικά λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που έχει αφήσει την παγκόσμια αγορά σε κατάσταση έντονης έλλειψης προσφοράς και έχει καταστήσει ουσιαστικά άνευ σημασίας τις ποσοστώσεις του καρτέλ. Όταν όμως οι ροές πετρελαίου αποκατασταθούν, η αποχώρηση των Εμιράτων ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για νέα μάχη μεριδίων αγοράς και έναν νέο κύκλο πολέμου τιμών. Ήδη, αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι σχεδιάζουν αύξηση της παραγωγής.
Αρκετοί αξιωματούχοι κρατών-μελών του ΟΠΕΚ+ δήλωσαν ότι δεν αναμένουν άμεσα ένα κύμα αποχωρήσεων μετά την κίνηση των ΗΑΕ.
Ωστόσο, η έξοδος ενός από τα πιο ισχυρά μέλη του οργανισμού εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον του. Η επιρροή του ΟΠΕΚ έχει διαβρωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η αύξηση της παραγωγής από νέες πηγές —και ιδιαίτερα από το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο— έχει αλλάξει τις ισορροπίες στην αγορά. Η Σαουδική Αραβία, η οποία επιδιώκει να εμφανίζεται ως ο θεματοφύλακας της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, δυσκολεύεται ολοένα περισσότερο να συγκρατήσει τα μέλη που υπερβαίνουν τα όρια παραγωγής, ενώ τα τελευταία χρόνια αρκετά μικρότερα κράτη έχουν ήδη αποχωρήσει από τον οργανισμό.

Το μέλλον του ΟΠΕΚ
«Η ισχύς του ΟΠΕΚ στην αγορά θα αποδυναμωθεί», δήλωσε ο αναλυτής της Eurasia Group, Γκρεγκ Μπρου. «Η αποχώρηση των ΗΑΕ πλήττει την αξιοπιστία του οργανισμού, καθώς τα Εμιράτα αντιπροσώπευαν σημαντικό μέρος της συνολικής παραγωγικής ικανότητας του OPEC».
Το ρεπορτάζ του Bloomberg βασίζεται σε συνομιλίες με περίπου δώδεκα πρόσωπα που γνωρίζουν τις εξελίξεις, τα περισσότερα εκ των οποίων ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.
Σύμφωνα με ορισμένες από αυτές τις πηγές, η απόφαση των ΗΑΕ είχε αρχίσει να διαμορφώνεται εδώ και χρόνια, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας, όταν οι αναταράξεις που προκάλεσε η πανδημία της Covid-19 αποκάλυψαν βαθιές διαφωνίες ανάμεσα στο Άμπου Ντάμπι και το Ριάντ γύρω από την στρατηγική για το πετρέλαιο.
Το μέλλον του ΟΠΕΚ
