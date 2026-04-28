Πετρέλαιο: Το Brent εκτινάχθηκε πάνω από τα 111 δολάρια με φόντο τα Στενά του Ορμούζ και το ρήγμα στον ΟΠΕΚ
Πετρέλαιο: Το Brent εκτινάχθηκε πάνω από τα 111 δολάρια με φόντο τα Στενά του Ορμούζ και το ρήγμα στον ΟΠΕΚ
Η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και η αποχώρηση των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τον ΟΠΕΚ εκτόξευσαν το Brent πάνω από τα 111 δολάρια, ενισχύοντας φόβους παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης
Οι τιμές του αργού πετρελαίου κινήθηκαν εκ νέου ανοδικά την Τρίτη, καθώς εντείνονται οι αβεβαιότητες γύρω από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ενώ αναταράξεις δημιουργήθηκαν στην αγορά πετρελαίου μετά και την ανακοίνωση των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+.
Tο Brent σημείωσε άνοδο σχεδόν 3% και διαμορφώθηκε στα 111,26 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate ενισχύθηκαν πάνω από 3%, κλείνοντας στα 99,93 δολάρια το βαρέλι.
Οι τιμές του πετρελαίου μάλιστα περιόρισαν στην αρχή μέρος των κερδών τους μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+, εξέλιξη που θεωρείται πλήγμα για το καρτέλ πετρελαιοπαραγωγών χωρών και ιδιαίτερα για τη Σαουδική Αραβία, η οποία διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον οργανισμό.
«Υπό κανονικές συνθήκες, αυτή θα ήταν μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη για την αγορά πετρελαίου και θα προκαλούσε ισχυρό selloff», δήλωσε ο John Kilduff, εταίρος της Again Capital. Όπως εκτίμησε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα μπορούσαν να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή τους κατά 1 έως 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως.
Ωστόσο, όπως σημείωσε, με τα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά κλειστά, η επιπλέον προσφορά δεν μπορεί να διοχετευθεί εύκολα στην αγορά. «Γι’ αυτό είναι πιθανό να συνεχιστεί η σταδιακή ανοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου», ανέφερε.
Το αρνητικό κλίμα διαμορφώθηκε νωρίτερα μετά και το δημοσίευμα της New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε συνεργάτες του ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την πρόταση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τερματισμό της σύγκρουσης. Πηγές με γνώση των συνομιλιών ανέφεραν ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ποια σημεία της ιρανικής πρότασης απορρίπτει ο Αμερικανός πρόεδρος.
Η πρόταση του Ιράν προβλέπει επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους. Ωστόσο, η Τεχεράνη επιθυμεί οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα να μετατεθούν για αργότερα.
Την ίδια στιγμή ο Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στην ιρανική πρόταση, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού.
«Αυτό δεν σημαίνει άνοιγμα των Στενών. Πρόκειται για διεθνή ύδατα και δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ένα καθεστώς όπου το Ιράν αποφασίζει ποιος θα χρησιμοποιεί έναν διεθνή θαλάσσιο διάδρομο και με ποιο κόστος», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών στο Fox News.
Οι ενεργειακές ροές μέσω των Στενά του Ορμούζ – από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου – παραμένουν σοβαρά διαταραγμένες. Σύμφωνα με τον Andy Lipow της Lipow Oil Associates, περίπου 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως αργού πετρελαίου, καυσίμων και πετροχημικών επηρεάζονται από την κρίση.
Ο ίδιος εκτίμησε ότι ακόμη και αν οι εχθροπραξίες σταματούσαν άμεσα, η επιστροφή στην κανονικότητα θα απαιτούσε μήνες, καθώς θα χρειαστεί χρόνος για την αποναρκοθέτηση περιοχών, την αποσυμφόρηση των δεξαμενόπλοιων και την επανεκκίνηση παραγωγής και διυλιστηρίων.
Με βάση τις καθυστερήσεις στις μεταφορές και στη διανομή, ο Λίποου υπολόγισε ότι η αγορά πετρελαίου θα χρειαστεί τουλάχιστον τέσσερις έως έξι μήνες για να σταθεροποιηθεί, ενώ οι τιμές πιθανότατα θα παραμείνουν υψηλές όσο τα αποθέματα κινούνται σε κρίσιμα επίπεδα.
Tο Brent σημείωσε άνοδο σχεδόν 3% και διαμορφώθηκε στα 111,26 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate ενισχύθηκαν πάνω από 3%, κλείνοντας στα 99,93 δολάρια το βαρέλι.
Οι τιμές του πετρελαίου μάλιστα περιόρισαν στην αρχή μέρος των κερδών τους μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+, εξέλιξη που θεωρείται πλήγμα για το καρτέλ πετρελαιοπαραγωγών χωρών και ιδιαίτερα για τη Σαουδική Αραβία, η οποία διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον οργανισμό.
«Υπό κανονικές συνθήκες, αυτή θα ήταν μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη για την αγορά πετρελαίου και θα προκαλούσε ισχυρό selloff», δήλωσε ο John Kilduff, εταίρος της Again Capital. Όπως εκτίμησε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα μπορούσαν να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή τους κατά 1 έως 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως.
Ωστόσο, όπως σημείωσε, με τα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά κλειστά, η επιπλέον προσφορά δεν μπορεί να διοχετευθεί εύκολα στην αγορά. «Γι’ αυτό είναι πιθανό να συνεχιστεί η σταδιακή ανοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου», ανέφερε.
Το αρνητικό κλίμα διαμορφώθηκε νωρίτερα μετά και το δημοσίευμα της New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε συνεργάτες του ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την πρόταση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τερματισμό της σύγκρουσης. Πηγές με γνώση των συνομιλιών ανέφεραν ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ποια σημεία της ιρανικής πρότασης απορρίπτει ο Αμερικανός πρόεδρος.
Η πρόταση του Ιράν προβλέπει επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους. Ωστόσο, η Τεχεράνη επιθυμεί οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα να μετατεθούν για αργότερα.
Την ίδια στιγμή ο Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στην ιρανική πρόταση, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού.
«Αυτό δεν σημαίνει άνοιγμα των Στενών. Πρόκειται για διεθνή ύδατα και δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ένα καθεστώς όπου το Ιράν αποφασίζει ποιος θα χρησιμοποιεί έναν διεθνή θαλάσσιο διάδρομο και με ποιο κόστος», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών στο Fox News.
Οι ενεργειακές ροές μέσω των Στενά του Ορμούζ – από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου – παραμένουν σοβαρά διαταραγμένες. Σύμφωνα με τον Andy Lipow της Lipow Oil Associates, περίπου 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως αργού πετρελαίου, καυσίμων και πετροχημικών επηρεάζονται από την κρίση.
Ο ίδιος εκτίμησε ότι ακόμη και αν οι εχθροπραξίες σταματούσαν άμεσα, η επιστροφή στην κανονικότητα θα απαιτούσε μήνες, καθώς θα χρειαστεί χρόνος για την αποναρκοθέτηση περιοχών, την αποσυμφόρηση των δεξαμενόπλοιων και την επανεκκίνηση παραγωγής και διυλιστηρίων.
Με βάση τις καθυστερήσεις στις μεταφορές και στη διανομή, ο Λίποου υπολόγισε ότι η αγορά πετρελαίου θα χρειαστεί τουλάχιστον τέσσερις έως έξι μήνες για να σταθεροποιηθεί, ενώ οι τιμές πιθανότατα θα παραμείνουν υψηλές όσο τα αποθέματα κινούνται σε κρίσιμα επίπεδα.
«Όσο περισσότερο διαρκεί η σύγκρουση, τόσο υψηλότερες θα είναι οι τιμές, ιδιαίτερα καθώς τα αποθέματα μειώνονται σε οριακά λειτουργικά επίπεδα. Αν η σύγκρουση τελείωνε αύριο, οι τιμές του αργού θα μπορούσαν να υποχωρήσουν κατά 10 δολάρια ανά βαρέλι», σημείωσε.
