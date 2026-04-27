ΑΧΙΑ – Alpha Finance: Η Ελλάδα ολοκληρώνει το πέρασμα στις ανεπτυγμένες αγορές – Eπόμενο στοίχημα το re-rating

Η επιβεβαίωση από τη STOXX της αναβάθμισης της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά από τον Σεπτέμβριο του 2026 δεν αποτελεί απλώς ακόμη έναν συμβολικό σταθμό, αλλά ουσιαστικά κλείνει έναν πολυετή κύκλο επιστροφής της χώρας στον πυρήνα των ανεπτυγμένων αγορών.



Μετά τις FTSE Russell και S&P Dow Jones, αλλά και την απόφαση της MSCI για μετάβαση τον Μάιο του 2027, η Ελλάδα αποκτά πλέον συντονισμένη αναγνώριση από όλους τους βασικούς παρόχους δεικτών, κάτι που, σύμφωνα με την AXIA και την Alpha Finance, προσδίδει δομικό χαρακτήρα στο story.



Η έκθεση βλέπει την ανακοίνωση περισσότερο ως επιβεβαίωση παρά ως νέα πληροφορία. Η αγορά το περίμενε και το ενδιαφέρον μεταφέρεται τώρα στις ροές. Βραχυπρόθεσμα, οι αναλυτές βλέπουν πιθανή τεχνική μεταβλητότητα γύρω από rebalancing κινήσεις. Τα κεφάλαια των αναδυόμενων αγορών ενδέχεται να δημιουργήσουν εκροές, ενώ τα κεφάλαια που επενδύουν σε ανεπτυγμένες αγορές να φέρουν εισροές. Το καθαρό ισοζύγιο ίσως δεν είναι θεαματικό άμεσα, καθώς η Ελλάδα θα έχει μικρότερη στάθμιση στους δείκτες στις ανεπτυγμένες αγορές σε σχέση με εκείνη που είχε στους δείκτες των αναδυόμενων αγορών.



