Ανοδος στο Χρηματιστήριο, αναβαθμίζει σε ανεπτυγμένη αγορά την Ελλάδα η Stoxx
Ανοδος στο Χρηματιστήριο, αναβαθμίζει σε ανεπτυγμένη αγορά την Ελλάδα η Stoxx
Με την «σφραγίδα» του Stoxx η Ελλάδα στις ανεπτυγμένες αγορές από 21 Σεπτεμβρίου
Σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να ανεβάζουν ταχύτητα μετά τις ισχυρές απώλειες της περασμένης εβδομάδας (-3,86%). Ευεργετικά λειτουργεί η αναβάθμιση της Ελλάδας στις αναπτυγμένες αγορές από τον οίκο Stoxx -επισημοποιήθηκε η απόφαση- με ισχύ από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (27/4), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,88% και διαπραγματεύεται στις 2.239,52 μονάδες. Σε περίπου 16 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.223,55 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.239,69 μονάδες.
Η διατήρηση των γεωπολιτικών τριγμών στη Μέση Ανατολή συντηρεί την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, παρά τα πρώτα ψήγματα αισιοδοξίας που προκαλεί η ιρανική πρόταση για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Αν και το θετικό κλίμα από τα ρεκόρ των S&P 500 και Nasdaq προσφέρει στηρίγματα, το ανοδικό περιθώριο περιορίζεται από το ενεργειακό κόστος και την εύθραυστη διάθεση για ρίσκο. Η προσοχή της επενδυτικής κοινότητας επικεντρώνεται στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών (Fed – 29/4, ΕΚΤ – 30/4), καθώς και στις ανακοινώσεις κερδών από τις Big Tech (Meta, Microsoft, Google, Amazon και Apple), που θα κρίνουν τη δυναμική του τεχνολογικού κλάδου.
Ο Stoxx ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί από το καθεστώς των αναδυόμενων (emerging) σε εκείνο των αναπτυγμένων αγορών (developed), με ισχύ από το άνοιγμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026. Η Eurobank Equities θεωρεί τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως τεχνικά θετική για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς αναμένει ότι η επίδραση των εισροών θα οφείλεται κυρίως στον τραπεζικό κλάδο. Αυτό συμβαίνει επειδή οι επενδυτές των αναπτυγμένων αγορών συνήθως προβαίνουν σε κατανομή κεφαλαίων μέσω κλαδικών δεικτών, με σημαντικότερο τον Stoxx Banks Index.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (27/4), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,88% και διαπραγματεύεται στις 2.239,52 μονάδες. Σε περίπου 16 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.223,55 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.239,69 μονάδες.
Η διατήρηση των γεωπολιτικών τριγμών στη Μέση Ανατολή συντηρεί την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, παρά τα πρώτα ψήγματα αισιοδοξίας που προκαλεί η ιρανική πρόταση για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Αν και το θετικό κλίμα από τα ρεκόρ των S&P 500 και Nasdaq προσφέρει στηρίγματα, το ανοδικό περιθώριο περιορίζεται από το ενεργειακό κόστος και την εύθραυστη διάθεση για ρίσκο. Η προσοχή της επενδυτικής κοινότητας επικεντρώνεται στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών (Fed – 29/4, ΕΚΤ – 30/4), καθώς και στις ανακοινώσεις κερδών από τις Big Tech (Meta, Microsoft, Google, Amazon και Apple), που θα κρίνουν τη δυναμική του τεχνολογικού κλάδου.
Ο Stoxx ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί από το καθεστώς των αναδυόμενων (emerging) σε εκείνο των αναπτυγμένων αγορών (developed), με ισχύ από το άνοιγμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026. Η Eurobank Equities θεωρεί τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως τεχνικά θετική για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς αναμένει ότι η επίδραση των εισροών θα οφείλεται κυρίως στον τραπεζικό κλάδο. Αυτό συμβαίνει επειδή οι επενδυτές των αναπτυγμένων αγορών συνήθως προβαίνουν σε κατανομή κεφαλαίων μέσω κλαδικών δεικτών, με σημαντικότερο τον Stoxx Banks Index.
