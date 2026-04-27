Πάνω από τα $107 το Brent, οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται 2% ελλείψει συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν
Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, ελλείψει συνέχειας στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κι ενώ η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούζ παραμένει πολύ περιορισμένη λόγω του διπλού ιρανικού και αμερικανικού αποκλεισμού.
Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξάνονται κατά 2,11% στα 107,55 δολάρια και αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατά 2,14%, στα 96,42 δολάρια.
