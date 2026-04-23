ΔΕΗ: Η μεγαλύτερη κεφαλαιακή κίνηση της τελευταίας δεκαετίας - Πού θα επενδύσει τα €4 δισ. από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Νέο στρατηγικό σχέδιο ύψους 24 δισ. σε ενέργεια, δίκτυα και Data Center με επίκεντρο την περιοχή της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης – Ποιοι είναι οι εννέα βασικοί μοχλοί ανάπτυξης που παρουσίασε η διοίκηση στους αναλυτές σε τηλεδιάσκεψη

Πού θα κατευθυνθούν τα 24 δισ. ευρώ Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί η ΔΕΗ επιλέγει τόσο μεγάλη κεφαλαιακή αύξηση. Όπως ανέφερε στους αναλυτές, ο διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης την Πέμπτη το βράδυ στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη που ανέλυσε τους λόγους της νέας μεγάλης αύξησης κεφαλαίου, η απάντηση βρίσκεται στο νέο πενταετές στρατηγικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει συνολικές επενδύσεις 24,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2030.



Στον μεγαλύτερο κύκλο κεφαλαιακής ενίσχυσης της τελευταίας δεκαετίας στην ελληνική αγορά προχωρά η ΔΕΗ ανακοινώνοντας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο να χρηματοδοτήσει ένα επιθετικό επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030.Η επιχείρηση αναπροσαρμόζει θεαματικά το επενδυτικό πλάνο μέσα σε λιγότερο από 5 μήνες. Τον περασμένο Νοέμβριο, κατά την διάρκεια του Capital Day στο Λονδίνο είχε ανακοινώσει επενδυτικό τριετές σχέδιο της περιόδου 2026-2028 ύψους 10,1 δισ. ευρώ.Πρόκειται για μία κίνηση που, σύμφωνα με την διοίκηση δεν σχετίζεται με την ανάγκη διάσωσης ή κάλυψης χρηματοδοτικών κενών, αλλά με την επιτάχυνση της ανάπτυξης και τη μετατροπή της ΔΕΗ σε κορυφαίο ενεργειακό και τεχνολογικό παίκτη στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη με επέκταση σε νέες αγορές όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Πολωνία. Οι νέες αγορές θα προστεθούν στο ήδη διευρυμένο χαρτοφυλάκιο έργων με παρουσία, στην Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Κροατία.Όπως ανακοινώθηκε το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετάσχει στην αύξηση , ώστε να διατηρήσει το ποσοστό του στο 33,4% και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής όπως επίσης και το CVC με 1,2 δισ. ως σημαντικός έμμεσος μέτοχος. Η επιλογή αυτή ερμηνεύεται από την αγορά ως ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς το νέο επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς το Δημόσιο αλλά και το διεθνές επενδυτικό fund όχι μόνο δεν αποεπενδύουν, αλλά στηρίζουν ενεργά τη νέα φάση ανάπτυξης της επιχείρησης.Ταυτόχρονα, το ελληνικό δημόσιο παραμένει ισχυρός μέτοχος, διατηρώντας τον στρατηγικό του ρόλο σε μια εταιρεία στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί η ΔΕΗ επιλέγει τόσο μεγάλη κεφαλαιακή αύξηση. Όπως ανέφερε στους αναλυτές, ο διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης την Πέμπτη το βράδυ στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη που ανέλυσε τους λόγους της νέας μεγάλης αύξησης κεφαλαίου, η απάντηση βρίσκεται στο νέο πενταετές στρατηγικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει συνολικές επενδύσεις 24,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2030.Από αυτά, το 69% θα κατευθυνθεί στον ολοκληρωμένο ενεργειακό βραχίονα του ομίλου – παραγωγή, ανανεώσιμες πηγές, εμπορία και νέες δραστηριότητες – το 19% στα δίκτυα διανομής, το 5% στα κέντρα δεδομένων και το υπόλοιπο σε λοιπές δραστηριότητες. Σε γεωγραφικό επίπεδο, το 52% των επενδύσεων αφορά την Ελλάδα, το 21% τη Ρουμανία και το 27% άλλες αγορές της περιοχής.Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η εκρηκτική ανάπτυξη της παραγωγικής ισχύος. Η ΔΕΗ σχεδιάζει να διπλασιάσει ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιο παραγωγής της, αυξάνοντας την εγκατεστημένη ισχύ από 12,4 γιγαβάτ το 2025 σε 24,3 γιγαβάτ έως το 2030.Η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, αποθήκευση ενέργειας και νέες μονάδες φυσικού αερίου υψηλής απόδοσης, ενώ παράλληλα προβλέπεται πλήρης απολιγνιτοποίηση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πράσινη επενδυτική μετάβαση που έχει ανακοινώσει ελληνική επιχείρηση.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα δίκτυα διανομής. Η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση αναμένεται να αυξηθεί από 5,7 δισ. ευρώ σε περίπου 7,3 δισ. ευρώ έως το 2030, με σημαντικές επενδύσεις σε έξυπνους μετρητές, ψηφιοποίηση, ενίσχυση ανθεκτικότητας και νέα δίκτυα σε Ελλάδα και Ρουμανία. Για έναν όμιλο όπως η ΔΕΗ, η ανάπτυξη των δικτύων θεωρείται κομβική επειδή προσφέρει σταθερές και προβλέψιμες αποδόσεις μέσω ρυθμιζόμενων εσόδων.Το πιο φιλόδοξο νέο στοίχημα αφορά την είσοδο της εταιρείας στον χώρο των κέντρων δεδομένων. Η ΔΕΗ σχεδιάζει στην Κοζάνη ανάπτυξη εγκατάστασης ισχύος 300 μεγαβάτ έως το τέλος του 2028, με δυνατότητα επέκτασης σε 1 γιγαβάτ σε δεύτερη φάση.Η εταιρεία αναφέρει ότι βρίσκεται ήδη σε εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις με κορυφαίους διεθνείς τεχνολογικούς ομίλους, ενώ το έργο στηρίζεται στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της πρόσβασης σε γη, ενέργεια, διασύνδεση και δίκτυο. Το επενδυτικό κόστος της πρώτης φάσης εκτιμάται σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ, ενώ η διοίκηση προβλέπει λειτουργικά κέρδη περίπου 170 εκατ. ευρώ ετησίως το 2030 μόνο από την πρώτη φάση.

Οι εννέα μοχλοί ανάπτυξης για την ΔΕΗ Η διοίκηση εξήγησε κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ότι διαθέτει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή της ενέργειας και των ψηφιακών υποδομών στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε σε εννέα λόγους που δημιουργούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.



Ο κ. Στάσσης, σημείωσε ότι η περιοχή εισέρχεται σε μία μακρά περίοδο αυξημένων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, με περιορισμένη προσφορά και υψηλότερες αποδόσεις για όσους επενδύσουν έγκαιρα. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι αγορές αυτές θα συνεχίσουν να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, λόγω περιορισμένων διασυνδέσεων, καθυστερήσεων σε νέες υποδομές και αυξημένης ζήτησης. Για έναν μεγάλο καθετοποιημένο όμιλο όπως η ΔΕΗ, αυτή η εξέλιξη μεταφράζεται σε σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.



Η διοίκηση στάθηκε ιδιαίτερα στην αύξηση της κατανάλωσης που αναμένεται τα επόμενα χρόνια. Ο εξηλεκτρισμός μεταφορών και βιομηχανίας, η ανάπτυξη νέων μονάδων παραγωγής, αλλά και η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων δημιουργούν νέο κύμα ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, η απόσυρση παλαιών λιγνιτικών και θερμικών μονάδων στην περιοχή αφήνει κενό που πρέπει να καλυφθεί με νέες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση και ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου.



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Ουκρανία, την οποία η ΔΕΗ χαρακτηρίζει παράγοντα που αυξάνει τις ενεργειακές απαιτήσεις στην περιοχή. Η χώρα, από καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας πριν τον πόλεμο έχει μετατραπεί σε εισαγωγέα, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τις ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.



Στο ίδιο πλαίσιο, η επιχείρηση αναδεικνύει ως μεγάλο νέο πεδίο ανάπτυξης τα κέντρα δεδομένων. Η παγκόσμια έκρηξη των ψηφιακών υποδομών και η ανάγκη της Ευρώπης για μεγαλύτερη τεχνολογική αυτονομία δημιουργούν, σύμφωνα με την εταιρεία, μια νέα αγορά με υψηλές ανάγκες σε ενέργεια, γη και διασυνδέσεις. Εκεί η ΔΕΗ θεωρεί ότι διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς συνδυάζει πρόσβαση σε ηλεκτρική ισχύ, δίκτυο, μεγάλες εκτάσεις γης και δυνατότητα ανάπτυξης έργων μεγάλης κλίμακας, όπως το σχέδιο για data center στην Κοζάνη.



Το βασικό επιχείρημα της διοίκησης είναι ότι η επιχείρηση δεν είναι πλέον μία παραδοσιακή εταιρεία ηλεκτρισμού, αλλά ένας ολοκληρωμένος όμιλος με παραγωγή, πελατειακή βάση, δίκτυα, εμπορία και νέες ψηφιακές υποδομές. Αυτό το καθετοποιημένο μοντέλο, όπως υποστηρίζει, λειτουργεί ως φυσική προστασία απέναντι στις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας και επιτρέπει καλύτερη αξιοποίηση ευκαιριών σε διαφορετικές αγορές.



Παράλληλα, η γεωγραφική παρουσία σε Ελλάδα, Ρουμανία και άλλες χώρες της περιοχής μειώνει τον κίνδυνο εξάρτησης από μία μόνο αγορά, ενώ το πολυτεχνολογικό χαρτοφυλάκιο – ανανεώσιμες πηγές, υδροηλεκτρικά, μπαταρίες και φυσικό αέριο – επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.



Η Ρουμανία μετατρέπεται σε δεύτερο πυλώνα ανάπτυξης Σύμφωνα με την παρουσίαση της ΔΕΗ στους αναλυτές, κομβικό ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου ως το 2030 αποκτά η Ρουμανία. Η διοίκηση παρουσιάζει τη γειτονική αγορά ως έναν από τους βασικούς άξονες ανάπτυξης της επόμενης πενταετίας, με στόχο υπερτριπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος και σαφή στροφή σε ανανεώσιμες πηγές και ευέλικτη παραγωγή.



Η εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ στη Ρουμανία αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 1,6 γιγαβάτ το 2025 σε 5,3 γιγαβάτ έως το 2030. Πρόκειται για μία από τις πιο φιλόδοξες επεκτάσεις που έχει ανακοινώσει ο όμιλος εκτός Ελλάδας και επιβεβαιώνει ότι η εξαγορά της δραστηριότητας στη χώρα δεν αντιμετωπίζεται ως απλή τοποθέτηση, αλλά ως στρατηγική βάση για περαιτέρω περιφερειακή ανάπτυξη.



Η αύξηση της ισχύος θα προέλθει κυρίως από νέες επενδύσεις σε αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα. Η ΔΕΗ προβλέπει προσθήκη περίπου 0,7 γιγαβάτ αιολικής ισχύος και 1,5 γιγαβάτ φωτοβολταϊκών έως το τέλος της δεκαετίας, ενισχύοντας αποφασιστικά το πράσινο αποτύπωμα του χαρτοφυλακίου της. Παράλληλα, σχεδιάζεται ανάπτυξη 0,9 γιγαβάτ συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, που θα ενισχύσουν τη σταθερότητα του συστήματος και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών.



Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για 0,6 γιγαβάτ νέων μονάδων φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου, καθώς και μικρότερες υβριδικές λύσεις παραγωγής και αποθήκευσης. Η διοίκηση επιχειρεί έτσι να διαμορφώσει στη Ρουμανία ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, στο οποίο οι ανανεώσιμες πηγές θα συνδυάζονται με ευέλικτες μονάδες και αποθήκευση, επιτρέποντας καλύτερη εμπορική αξιοποίηση και περιορισμό μεταβλητότητας.



Η διοίκηση θεωρεί ότι η αγορά της Ρουμανίας προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα: υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, ισχυρό αιολικό δυναμικό, διαθέσιμες εκτάσεις για μεγάλα έργα και στρατηγική θέση ως ενεργειακός κόμβος μεταξύ Βαλκανίων και Κεντρικής Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίο ότι στο συνολικό πλάνο επενδύσεων έως το 2030, η Ρουμανία απορροφά το 21% των συνολικών κεφαλαίων του ομίλου.



Πώς θα χρηματοδοτηθεί το σχέδιο και τι σημαίνει για τους μετόχους Η διοίκηση της ΔΕΗ εξήγησε ότι η αύξηση κεφαλαίου είναι αναγκαία ώστε να χρηματοδοτηθεί το πλάνο χωρίς υπερβολική επιβάρυνση του ισολογισμού. Ο στόχος είναι ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς λειτουργικά κέρδη να παραμείνει στην περιοχή 3,0 έως 3,5 φορές. Αν ο όμιλος επέλεγε να καλύψει όλο το επενδυτικό πρόγραμμα μόνο με δανεισμό, θα αντιμετώπιζε αυξημένο κόστος χρηματοδότησης, πιθανή πίεση στην πιστοληπτική αξιολόγηση και περιορισμό ευελιξίας για νέες κινήσεις. Γι’ αυτό και το νέο σχέδιο βασίζεται σε συνδυασμό λειτουργικών ταμειακών ροών, νέου χρέους και της αύξησης κεφαλαίου.



Σύμφωνα με την παρουσίαση, οι συνολικές ανάγκες χρηματοδότησης της περιόδου 2026-2030 ανέρχονται περίπου σε 26,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 14 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από λειτουργικές ταμειακές ροές, περίπου 8 δισ. ευρώ από αύξηση καθαρού δανεισμού και περίπου 4 δισ. ευρώ από την κεφαλαιακή ενίσχυση. Με άλλα λόγια, η αύξηση χρηματοδοτεί περίπου το 15% των συνολικών αναγκών, λειτουργώντας ως μοχλός που επιτρέπει την εκτέλεση ενός πολύ μεγαλύτερου αναπτυξιακού σχεδίου.



Για τους υφιστάμενους μετόχους, το βασικό ζήτημα είναι η μείωση ποσοστού συμμετοχής όσων δεν συμμετάσχουν στην αύξηση. Η επίδραση θα εξαρτηθεί από την τελική τιμή διάθεσης και τον αριθμό νέων μετοχών που θα εκδοθούν. Ωστόσο, η αγορά συνήθως αξιολογεί διαφορετικά τις αυξήσεις κεφαλαίου που γίνονται για να καλυφθούν ζημιές και διαφορετικά εκείνες που χρηματοδοτούν επενδύσεις υψηλής απόδοσης. Η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι οι αποδόσεις των έργων της υπερβαίνουν αισθητά το κόστος κεφαλαίου: για ανανεώσιμες πηγές αναμένει 8%-10%+, για κέντρα δεδομένων 12%-14%, για δίκτυα περίπου 7%, ενώ σε ορισμένες διεθνείς αγορές ακόμη υψηλότερες αποδόσεις.



Τα οικονομικά μεγέθη και το μεγάλο στοίχημα έως το 2030 Η εταιρεία συνδέει άμεσα την αύξηση κεφαλαίου με πολύ ισχυρή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών έως το 2030. Συγκεκριμένα, στοχεύει λειτουργικά κέρδη περίπου 2,4 δισ. ευρώ το 2026, 3,3 δισ. ευρώ το 2028 και 4,6 δισ. ευρώ το 2030. Τα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 0,7 δισ. ευρώ το 2026, 1 δισ. ευρώ το 2028 και 1,5 δισ. ευρώ το 2030. Παράλληλα, επιβεβαιώνει μερισματική πολιτική με μέρισμα 0,8 ευρώ ανά μετοχή το 2026, 1,2 ευρώ το 2028 και 1,4 ευρώ το 2030. Αν οι στόχοι επιτευχθούν, η ΔΕΗ μετατρέπεται σε εταιρεία εντελώς διαφορετικού μεγέθους σε σχέση με σήμερα.



Σε στρατηγικό επίπεδο, το μήνυμα της διοίκησης για την επικείμενη αύξηση είναι ότι η ΔΕΗ δεν θέλει πλέον να αποτιμάται ως μια παραδοσιακή ελληνική εταιρεία ηλεκτρισμού, αλλά ως περιφερειακός όμιλος υποδομών με παρουσία στην ενέργεια, στα δίκτυα, στις ανανεώσιμες πηγές και στις ψηφιακές υποδομές.



Πώς θα γίνει η αύξηση Η σχεδιαζόμενη αύξηση θα πραγματοποιηθεί μέσω έκδοσης νέων κοινών μετοχών, με στόχο την άντληση περίπου 4 δισ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, θα καθοριστεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών. Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.



Η αύξηση κεφαλαίου προτείνεται να υλοποιηθεί με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, μέσω πλήρως καλυπτόμενης διαδικασίας (fully marketed offering). Ωστόσο, προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής, ώστε οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά να έχουν προνομιακή πρόσβαση στις Νέες Μετοχές.



Για την υλοποίηση της συναλλαγής, η ΔΕΗ έχει ορίσει ως κύριους συντονιστές τις Citigroup και Goldman Sachs, ενώ η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει την αύξηση έχει προγραμματιστεί για τις 14 Μαΐου, με την έναρξη της διαδικασίας και τον καθορισμό της τιμής να τοποθετούνται στα τέλη Μαΐου.



