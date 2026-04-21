Συνάντηση Παπασταύρου με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ενέργεια, στο επίκεντρο ο Κάθετος Διάδρομος
Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οικοδομούν μαζί μια ισχυρή στρατηγική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας
Συνάντηση με τον Ειδικό Απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ενέργεια, Τζόσουα Βολτζ, είχε νωρίτερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.
Όπως αναφέρει ο υπουργός: «Μετά από συντονισμένη προσπάθεια που καταβάλαμε τους τελευταίους μήνες, από την Διατλαντική Σύνοδο που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος, τον Φεβρουάριο, για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου (Transatlantic Gas Security Summit), μέχρι και τις συναντήσεις στο πλαίσιο της #CERAWeek2026 στο Χιουστον τον Μάρτιο, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις θετικές εξελίξεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και θωράκιση της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Επίκεντρο της συζήτησης αποτέλεσε η πρόσφατη συμφωνία των Διαχειριστών (TSOs), που προσφέρει κανονιστική σαφήνεια σε Ευρωπαικό επίπεδο και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς και η υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης μεταξύ της Κοινοπραξίας ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy και της Stena Drilling που ξεκλειδώνει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην ιστορία της χώρας μας σε βαθιά ύδατα.
Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οικοδομούν μαζί μια ισχυρή στρατηγική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας.
Επόμενος κοινός σταθμός η Κροατία και το Three Seas Initiative Summit».
