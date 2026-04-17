Ευρωπαϊκές μετοχές: 17 μεγάλοι οίκοι βλέπουν περιθώρια ανόδου μόλις 1% για το 2026
Ευρωπαϊκές μετοχές: 17 μεγάλοι οίκοι βλέπουν περιθώρια ανόδου μόλις 1% για το 2026
Ο δείκτης Stoxx Europe 600 εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσει τη χρονιά περίπου 1% υψηλότερα από το κλείσιμο της Τετάρτης, στις 623 μονάδες, βάσει του μέσου όρου 17 προβλέψεων από οίκους - Απογοητευτικές οι πρώτες ενδείξεις για τα οικονομικά αποτελέσματα
Οι ευρωπαϊκές μετοχές δύσκολα θα καταγράψουν σημαντικά περαιτέρω κέρδη μέσα στο 2026, καθώς οι υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις για τα εταιρικά αποτελέσματα αναμένεται να αναθεωρηθούν προς τα κάτω, σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg. Ο δείκτης Stoxx Europe 600 εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσει τη χρονιά περίπου 1% υψηλότερα από το κλείσιμο της Τετάρτης, στις 623 μονάδες, βάσει του μέσου όρου 17 προβλέψεων. Αν και ο δείκτης έχει σχεδόν ανακτήσει τις απώλειες που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ανοδική αυτή αντίδραση δύσκολα θα διατηρηθεί, καθώς οι πλήρεις επιπτώσεις του αυξημένου ενεργειακού κόστους δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί.
Η Deutsche Bank, η Deka Bank, η UBS και η Unicredit αναθεώρησαν ελαφρώς προς τα κάτω τους στόχους τους για τον δείκτη στην τελευταία δημοσκόπηση, ενώ η CIC Market Solutions προχώρησε σε μικρή ανοδική αναθεώρηση. Η HSBC εμφανίζεται ως η πιο αισιόδοξη, με πρόβλεψη για 670 μονάδες, που συνεπάγεται άνοδο 8%. Στον αντίποδα, οι TFS Derivatives και Bank of America παραμένουν οι πιο απαισιόδοξοι, «βλέποντας» πιθανή πτώση περίπου 9%.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Η Deutsche Bank, η Deka Bank, η UBS και η Unicredit αναθεώρησαν ελαφρώς προς τα κάτω τους στόχους τους για τον δείκτη στην τελευταία δημοσκόπηση, ενώ η CIC Market Solutions προχώρησε σε μικρή ανοδική αναθεώρηση. Η HSBC εμφανίζεται ως η πιο αισιόδοξη, με πρόβλεψη για 670 μονάδες, που συνεπάγεται άνοδο 8%. Στον αντίποδα, οι TFS Derivatives και Bank of America παραμένουν οι πιο απαισιόδοξοι, «βλέποντας» πιθανή πτώση περίπου 9%.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα