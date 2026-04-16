Πετρέλαιο: Tο Brent μια ανάσα από τα $100 εν μέσω αμφιβολιών για αποκλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ
Οι αγορές πετρελαίου ενισχύονται ξανά καθώς οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν δεν πείθουν για άμεση λύση, ενώ το μπλοκάρισμα στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να περιορίζει την προσφορά και τα αποθέματα.
Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο την Πέμπτη, καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες ότι οι επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν μπορούν να αποκαταστήσουν τη ροή ενέργειας από τη Μέση Ανατολή, που έχει διαταραχθεί από τον συνεχιζόμενο πόλεμο.
Τα συμβόλαια του Brent ενισχύθηκαν κατά 4,46 δολάρια ή 4,7%, κλείνοντας στα 99,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο 3,40 δολαρίων ή 3,7%, διαμορφούμενο στα 94,69 δολάρια.
Η σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν αποτελεί τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχει καταγραφεί, καθώς η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά ανακόψει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διακινείται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Κάθε ημέρα που η ναυσιπλοΐα παραμένει περιορισμένη εντείνει την πίεση στα αποθέματα, οδηγώντας σε περαιτέρω σύσφιξη της αγοράς.
«Παραμένουμε επιφυλακτικοί ως προς μια άμεση λύση στη σύγκρουση», σημείωσε ο αναλυτής της PVM, Τζον Έβανς. «Κάθε είδηση συνοδεύεται από μια αντίθετη εξέλιξη».
Σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters, διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ και το Ιράν έχουν ήδη χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών, εγκαταλείποντας το σενάριο μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας και στρεφόμενοι σε μια προσωρινή συμφωνία-πλαίσιο που θα αποτρέψει την επανέναρξη των εχθροπραξιών.
Αντίθετα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε εκ νέου ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «πολύ κοντά» σε συμφωνία, μια εκτίμηση που επαναλαμβάνει το τελευταίο διάστημα, χωρίς όμως να επηρεάζει ουσιαστικά τις αγορές.
Παράλληλα, περιορισμένη ήταν και η αντίδραση των τιμών στην ανακοίνωση για 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, σε μια παράλληλη σύγκρουση που επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή.
Οι διαταραχές στην προσφορά έχουν ήδη αρχίσει να εξαντλούν τα παγκόσμια αποθέματα, με ιδιαίτερα έντονες πιέσεις στα καύσιμα αεροπορίας σε περιοχές της Ασίας και της Αφρικής. Αναλυτές της ING εκτιμούν ότι περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έχουν επηρεαστεί από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 913.000 βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, την ώρα που οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση κατά 154.000 βαρέλια. Παράλληλα, υποχώρησαν και τα αποθέματα βενζίνης και διυλισμένων προϊόντων, καθώς η αυξημένη ζήτηση από χώρες που αναζητούν εναλλακτικές προμήθειες ενίσχυσε τις αμερικανικές εξαγωγές.
Πηγή: Newmoney.gr
