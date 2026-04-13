Το ελληνικό στοίχημα για τις εξαγωγές τροφίμων μετά το ρεκόρ των 10 δισ. ευρώ
Στόχος, να καταφέρει η Ελλάδα να διευρύνει την παρουσία της σε νέες αγορές, νέα προϊόντα και νέους διαύλους - Πιέσεις από δασμούς στις ΗΠΑ, ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες σε Mercosur και Ινδία - Τι αποκαλύπτει η ποιοτική ανάλυση των επιδόσεων του 2025 από τον ΣΕΒΕ
Υψηλότερο πήχη από το περσινό ρεκόρ βάζουν οι Έλληνες εξαγωγείς τροφίμων, σε μια περίοδο όπου το διεθνές εμπόριο κινείται σε αχαρτογράφητα νερά. Οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι πιέσεις από τις εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ και οι ανακατατάξεις στο παγκόσμιο εμπόριο συνθέτουν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας ακόμη και για αγορές στις οποίες οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει επί χρόνια.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ανάλυση του ΣΕΒΕ, που δημοσιοποιεί σήμερα το «business stories», αποτυπώνει με σαφήνεια τόσο τη δυναμική όσο και τις ανισορροπίες του ελληνικού εξαγωγικού μοντέλου: από τη συγκέντρωση σε λίγες αγορές και προϊόντα έως τη γεωγραφική εστίαση της παραγωγής σε συγκεκριμένες περιφέρειες.
Με εξαγωγές τροφίμων και ποτών που ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ, με αιχμή τα φρούτα, τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα ελιάς και με βασικούς προορισμούς την Ιταλία (1,767 δισ. ευρώ), τη Γερμανία (1,343 δισ. ευρώ) και τις ΗΠΑ (709 εκατ. ευρώ), η Ελλάδα έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα.
Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται, αλλά με ποιον τρόπο: αν θα παραμείνει σε ένα μοντέλο που στηρίζεται σε λίγους πυλώνες ή αν θα καταφέρει να διευρύνει την παρουσία της σε νέες αγορές, νέα προϊόντα και νέους διαύλους. Γιατί η επόμενη μέρα των εξαγωγών δεν θα κριθεί από τα ρεκόρ, αλλά από το πόσο ανθεκτικό και διευρυμένο θα είναι το μοντέλο που τα παράγει.
Σε αυτό το περιβάλλον, η ανάγκη για αναζήτηση νέων αγορών αποκτά πλέον χαρακτηριστικά στρατηγικής επιλογής. «Χάσαμε τη Ρωσία, στις ΗΠΑ μπήκαν δασμοί, στη Μέση Ανατολή υπάρχει αστάθεια. Είναι μονόδρομος να βρούμε νέες αγορές στην Ασία», σημειώνει ο οινοποιός Ευάγγελος Γεροβασιλείου (Κτήμα Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα), αποτυπώνοντας τη μετατόπιση που ήδη συντελείται στον κλάδο.
Ο πραγματικός χάρτης
Η ανάλυση του ΣΕΒΕ αποτυπώνει με ακρίβεια τη δομή των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και αγορών, αναδεικνύοντας τη συγκέντρωση αλλά και τα ισχυρά χαρτιά του κλάδου.
Σε επίπεδο προϊόντων, τρεις κατηγορίες συγκεντρώνουν σχεδόν το ήμισυ των εξαγωγών. Οι καρποί και τα φρούτα βρίσκονται στην πρώτη θέση με 1,804 δισ. ευρώ και μερίδιο 17,7%, ενώ ακολουθούν τα παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων με 1,775 δισ. ευρώ (17,4%) και τα γαλακτοκομικά με 1,737 δισ. ευρώ (17,0%). Ισχυρή παρουσία καταγράφουν επίσης τα ψάρια με 1,170 δισ. ευρώ (11,5%) και τα λίπη και έλαια με 1,095 δισ. ευρώ (10,7%), ενώ ακολουθούν τα προϊόντα δημητριακών με 651 εκατ. ευρώ (6,4%), τα ποτά με 391 εκατ. ευρώ (3,8%), τα λοιπά τρόφιμα με 381 εκατ. ευρώ (3,7%), τα λαχανικά με 365 εκατ. ευρώ (3,6%) και τα δημητριακά με 251 εκατ. ευρώ (2,5%).
Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια εξαγωγική βάση με σαφή βαρύτητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες και αγορές.
Σε επίπεδο αγορών, η εικόνα είναι εξίσου συγκεντρωμένη. Η Ιταλία αποτελεί τον μεγαλύτερο προορισμό με 1,767 δισ. ευρώ και μερίδιο 17,3%, ενώ ακολουθεί η Γερμανία με 1,343 δισ. ευρώ (13,2%). Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην τρίτη θέση με 709 εκατ. ευρώ (6,9%), ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί με 638 εκατ. ευρώ (6,3%) και η Κύπρος με 581 εκατ. ευρώ (5,7%). Στη συνέχεια, η Βουλγαρία και η Ρουμανία καταγράφουν 530 εκατ. ευρώ (5,2%) και 522 εκατ. ευρώ (5,1%) αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν η Ισπανία με 442 εκατ. ευρώ (4,3%), η Γαλλία με 427 εκατ. ευρώ (4,2%) και η Πολωνία με 355 εκατ. ευρώ (3,5%). Συνολικά, οι λοιπές αγορές συγκεντρώνουν 2,891 δισ. ευρώ (28,3%), γεγονός που δείχνει ότι, παρά τη συγκέντρωση, υπάρχει μια ευρύτερη διασπορά μικρότερων προορισμών.
