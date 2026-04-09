Πόσα χρήματα πρέπει να έχετε στην άκρη για μια άνετη ζωή στη σύνταξη;
Το ιδανικό ποσό μετά το τέλος της εργασίας αυξάνεται συνεχώς εξαιτίας της ανασφάλειας και της διεθνούς κρίσης
Υπάρχει τελικά ένα «μαγικό» ποσό που εξασφαλίζει μια άνετη συνταξιοδότηση; Σύμφωνα με έρευνα της αμερικανικής χρηματοοικονομικής εταιρείας Northwestern Mutual, η απάντηση είναι καταφατική. Όπως προκύπτει από τη μελέτη Planning & Progress Study 2026, οι Αμερικανοί εκτιμούν ότι χρειάζονται πλέον περίπου 1,46 εκατομμύρια δολάρια για να συνταξιοδοτηθούν με άνεση. Το ποσό αυτό εμφανίζεται αυξημένο κατά 15% σε σχέση με το 2025, όταν το αντίστοιχο όριο διαμορφωνόταν στα 1,26 εκατομμύρια δολάρια.
Στην έρευνα συμμετείχαν 4.375 άτομα, τα οποία κλήθηκαν να εκτιμήσουν τις οικονομικές τους ανάγκες για τη συνταξιοδότηση. Οι απαντήσεις αντανακλούν ανησυχίες γύρω από κρίσιμους παράγοντες, όπως ο πληθωρισμός, το αυξανόμενο κόστος ζωής που περιορίζει την αποταμίευση, η άνοδος του προσδόκιμου ζωής και η αβεβαιότητα για το μέλλον του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Οι ιδιαίτερα εύποροι Αμερικανοί θεωρούν ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερο ποσό, εκτιμώντας πως θα χρειαστούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον 2,67 εκατομμύρια δολάρια.
