Εκρηκτικό «ράλι» στη Wall Street μετά την εκεχειρία, κέρδη άνω του 2,5% - Έπεσε κάτω και από τα 95 δολάρια το πετρέλαιο
Ο Dow Jones εκτινάχθηκε κατά 1.325 μονάδες ή 2,85% στις 47.909, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 2,51% στις 6.782 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 2,80%, αγγίζοντας τις 22.634 μονάδες
Η παρατεταμένη πολεμική πίεση εκτονώθηκε στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τους δείκτες της Wall Street να καταγράφουν ισχυρά κέρδη μετά τη συμφωνία εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, εξάλλου, οι πετρελαϊκές τιμές υποχωρούσαν σημαντικά, καταλαγιάζοντας τους φόβους για ένα ντόμινο αρνητικών συνεπειών για τις οικονομίες λόγω του ενεργειακού σοκ.
Έτσι, λοιπόν, ο Dow Jones εκτινάχθηκε κατά 1.325 μονάδες ή 2,85% στις 47.909, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 2,51% στις 6.782 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 2,80%, αγγίζοντας τις 22.634 μονάδες.
Όπως γράφει το newmoney.gr, για τον Dow ήταν η καλύτερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο του 2025!
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς έχασε πάνω από πέντε μονάδες στο 4,28% και του 2ετούς υποχώρησε στο 3,78%, ενώ το δολάριο εξάλειψε σχεδόν τα κέρδη του για τη χρονιά.
O λεγόμενος δείκτης φόβου VIX έκανε «βουτιά» άνω του 16%, στις 21,53 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου, πλησιάζοντας έτσι στα όρια σταθεροποίησης κοντά στις 20 μονάδες.
Την ίδια ώρα, το Brent με παράδοση Ιουνίου υποχώρησε περίπου 13%, στα 94,75 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού WTI με παράδοση Μαΐου κατέγραψαν πτώση άνω του 16%, κλείνοντας στα 94,41 δολάρια το βαρέλι.
Κομβικός παράγοντας για την αλλαγή κλίματος στις αγορές διεθνώς, προφανώς και στην αμερικανική, στάθηκε η ανακοίνωση της πολυπόθητης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η προοπτική ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ.
Βέβαια, ήδη πριν συμπληρωθεί το πρώτο 24ωρο τα πρώτα σύννεφα έχουν κάνει την εμφάνισ'η τους, με την Τεχεράνη να καταγγέλλει παραβιάσεις λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο και να απειλεί με αντίποινα, και τα Στενά του Ορμούζ να μην έχουν ουσιαστικά ανοίξει ακόμη.
Ωστόσο, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να ηγείται προσωπικά της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν το Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ, οι επενδυτές δεν έχασαν τις ελπίδες τους πως τελικά η εκεχειρία σε γενικές γραμμές θα τηρηθεί, οδηγώντας σταδιακά και σε τελική συμφωνία.
