Η METLEN επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη και οδηγεί την επόμενη μέρα της ενέργειας
Με αξιοποίηση αυτοματοποιημένων διαδικασιών, η εταιρεία ενισχύει την ακρίβεια των προβλέψεων και μειώνει τον χρόνο λήψης αποφάσεων σε ένα απαιτητικό περιβάλλον
Σε έναν κόσμο όπου η ενέργεια επηρεάζεται καθημερινά από τις καιρικές συνθήκες, τις αγορές και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, η πρόβλεψη είναι πλεονέκτημα. Και εκεί ακριβώς έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού.
METLEN & AI: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην πράξη
Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης είναι για τη METLEN μια στρατηγική επιλογή που εφαρμόζεται ήδη εδώ και χρόνια. Από το 2016, η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε εφαρμογές AI, ξεκινώντας από τον Κλάδο Μετάλλων και επεκτείνοντας σταδιακά τη χρήση τους στην Ενέργεια και στις Κεντρικές Υπηρεσίες. Ο στόχος είναι περισσότερη καινοτομία, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και δημιουργία αξίας.
Στον Κλάδο Μετάλλων, η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται για predictive maintenance, βελτιστοποίηση κατανάλωσης πρώτων υλών και παρακολούθηση της ποιότητας παραγωγής.
Στον τομέα της Ενέργειας, οι εφαρμογές επεκτείνονται σε προβλέψεις τιμών, ζήτησης και παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών, όπως τα φωτοβολταϊκά και οι μπαταρίες.
Energy Management: Από τη χειροκίνητη πρόβλεψη στη δυναμική ανάλυση
Η διαχείριση ενέργειας είναι μια σύνθετη εξίσωση που περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και την πρόβλεψη κρίσιμων μεγεθών, όπως οι τιμές ενέργειας, η παραγωγή από ΑΠΕ και το φορτίο του συστήματος.
Το βασικό εμπόδιο μέχρι σήμερα ήταν η έλλειψη αυτόματων και αξιόπιστων προβλέψεων για τα χρηματιστήρια ενέργειας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τα δεδομένα συλλέγονταν αποσπασματικά και οι προβλέψεις βασίζονταν σε χειροκίνητες μεθόδους, αυξάνοντας τον χρόνο επεξεργασίας και την πιθανότητα λαθών.
