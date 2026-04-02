Το μαρτύριο της σταγόνας για το τέλος του πολέμου κρατά καθηλωμένη τη Wall Street
Οι δείκτες περιόρισαν τις απώλειες μετά από ενδείξεις για διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αλλά η αβεβαιότητα για τον πόλεμο και το πετρέλαιο διατηρεί τη μεταβλητότητα - Κλειστή η αγορά την Παρασκευή
Η σκληρή γλώσσα που υιοθέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πολυαναμενόμενο διάγγελμα του για τον πόλεμο κατά του Ιράν «ψαλίδισε» τις ελπίδες των επενδυτών για άμεση αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Έτσι, η αβεβαιότητα επανήλθε στη Wall Street και μαζί τα ερωτηματικά για τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, αν και οι δείκτες κατάφεραν σταδιακά να περιορίσουν ή και να αντιστρέψουν τις αρχικές ισχυρές απώλειες τους.
Έτσι, λοιπόν, ο Dow Jones κατέγραψε πτώση 0,13% στις 46.504. Ωστόσο, ο S&P 500 κατάφερε να “γυρίσει” σε θετικό έδαφος στο φώτο φίνις της συνεδρίασης με μικρή αύξηση 0,11% στις 6.582 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που κέρδισε 0,18% στις 21.879 μονάδες.
Σημειωτέον πως αύριο η Wall Street θα παραμείνει κλειστή για τη Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών.
Στις αγορές ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς μειώθηκε στο 4,30% και του 2ετούς στο 3,79%.
Στις αγορές commodities, οι πετρελαϊκές τιμές κατέγραψαν νέα κέρδη, με την προθεσμιακή τιμή του Brent να διαμορφώνεται στα 109,03 δολάρια με αύξηση περίπου 8% και το αμερικανικό WTI να κάνει άλμα άνω του 11% στα 111.54 δολάρια το βαρέλι.
Οι αγορές ξεκίνησαν έντονα πτωτικά μετά τις δηλώσεις Τραμπ τα ξημερώματα της Πέμπτης, που υπονόμευσαν την αισιοδοξία για άμεση επαναλειτουργία των Στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε για συνέχιση των στρατιωτικών επιθέσεων τις επόμενες εβδομάδες, χωρίς να δώσει σαφή δέσμευση για άνοιγμα της κρίσιμης ενεργειακής οδού, καλώντας μάλιστα τις χώρες που εισάγουν πετρέλαιο να στραφούν στις ΗΠΑ για προμήθειες.
Ωστόσο, οι απώλειες στους δείκτες περιορίστηκαν σταδιακά, μετά από δημοσίευμα του κρατικού ιρανικού πρακτορείου ότι η χώρα επεξεργάζεται πρωτόκολλο με το Ομάν για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας στον στρατηγικό διάδρομο μεταφοράς πετρελαίου.
Μάλιστα, σύμφωνα με αποψινό δημοσίευμα του Bloomberg τρία τάνκερ με σημαία Ομάν εισήλθαν στα Στενά ακολουθώντας μια νέα διαδρομή κοντά στα παράλια του αραβικού κρατιδίου, χωρίς να δεχτούν πυρά, με το πρακτορείο να επισημαίνει ότι πρόκειται για δύο μεγάλου τύπου πετρελαϊκά τάνκερ, αλλά και το πρώτο πλοίο LNG που θα περάσει τον Περσικό από την έναρξη του πολέμου.
«Οι αγορές εξακολουθούν να καθοδηγούνται από τη ροή ειδήσεων, με τους συμμετέχοντες να εστιάζουν στις τιμές του πετρελαίου ως βαρόμετρο για την εξέλιξη της σύγκρουσης. Οι καθημερινές ή ακόμη και ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις όπως αυτές που βλέπουμε είναι αναμενόμενες και πιθανότατα θα συνεχιστούν έως ότου αρθεί η αβεβαιότητα», σχολίασε ο Μαρκ Λουσκίνι, της Janney Montgomery Scott.
Οι αγορές καταγράφουν ένα μοτίβο έντονων διακυμάνσεων από την έναρξη του πολέμου, με πτωτικές συνεδριάσεις προς το τέλος της εβδομάδας, μετά από αρχική ανάκαμψη στις αρχές. Ο S&P 500 βρέθηκε κοντά σε επίπεδα διόρθωσης τη Δευτέρα, πριν ανακάμψει έντονα την Τρίτη και την Τετάρτη, με φόντο προσδοκίες για σύντομο τέλος της σύγκρουσης.
«Οι μετοχές ενισχύθηκαν τις προηγούμενες ημέρες βασιζόμενες αποκλειστικά στην ελπίδα — και μόνο στην ελπίδα — για μια γρήγορη και ομαλή λήξη της σύγκρουσης στον Κόλπο», εξήγησε ο Μαρκ Μάλεκ, επικεφαλής επενδύσεων της Muriel Siebert & Co.. «Δυστυχώς, αυτό το σενάριο, αν και πιθανό, δεν ήταν ιδιαίτερα πιθανό, τουλάχιστον στην παρούσα φάση».
Οι επενδυτές προφανώς θέλησαν να περιορίσουν την έκθεσή τους ενόψει και του παρατεταμένου Σαββατοκύριακου, καθώς οι αγορές στις ΗΠΑ θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή ενόψει του καθολικού Πάσχα.
«Δεν γνωρίζεις προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί το πετρέλαιο ή πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα μέσα στο Σαββατοκύριακο», υποστήριξε ο Τζέφρι Γιανγκ, της στη PGIM. «Αυτό σε οδηγεί στο να μειώσεις συνολικά το ρίσκο».
Σε επίπεδο μακροοικονομικών στοιχείων, οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας υποχώρησαν σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο ετών, ενώ το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ διευρύνθηκε τον Φεβρουάριο λιγότερο από ό,τι αναμενόταν, καθώς αυξήθηκαν τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές.
Σε επίπεδο μετοχών, η Tesla ήταν στις μεγάλες χαμένες της συνεδρίασης με πτώση κοντά στο 6% αφού ανακοίνωσε παραδόσεις 358.023 οχημάτων παγκοσμίως για το πρώτο τρίμηνο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Πιέσεις δέχθηκαν επίσης οι αεροπορικές, όπως η Air France-KLM και η Deutsche Lufthansa AG, με απώλειες άνω του 3,5%, λόγω της εκτίναξης των πετρελαϊκών τιμών που αυξάνει το λειτουργικό κόστος.
Αρνητικά κινήθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, καθώς η άνοδος των αποδόσεων και η αβεβαιότητα για τα επιτόκια επιβαρύνουν τις αποτιμήσεις, ενώ συνολικά ο τεχνολογικός κλάδος πιέστηκε, αντανακλώντας τη στροφή των επενδυτών προς πιο αμυντικές τοποθετήσεις.
Αξιοσημείωτοι και οι τριγμοί στις εταιρείες του private credit, με την Blue Owl Capital Inc. να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τη μαζική αύξηση αιτημάτων εξαγοράς στα funds της. Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και άλλοι μεγάλοι παίκτες του κλάδου, όπως η Apollo Global Management Inc. και η Ares Management Corp.
Στον αντίποδα, μεταξύ των κερδισμένων βρέθηκε η Globalstar με άνοδο περίπου 12%, μετά από πληροφορίες ότι η Amazon εξετάζει την εξαγορά της, εξέλιξη που πυροδότησε αγοραστικό ενδιαφέρον για τη μετοχή.
Επίσης, ο ευρύτερος ενεργειακός κλάδος επανήλθε σε ανοδική πορεία, ακολουθώντας το ράλι του μαύρου χρυσού.
Παράλληλα, μετοχές που συνδέονται με εμπορεύματα και πρώτες ύλες βρήκαν στήριξη από το ανοδικό momentum στις τιμές ενέργειας, ενώ ορισμένοι αμυντικοί τίτλοι και εταιρείες υποδομών κατέγραψαν ήπια άνοδο, καθώς οι επενδυτές αναζητούν σταθερότητα σε ένα περιβάλλον υψηλής μεταβλητότητας.
Πηγή: Νewmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα