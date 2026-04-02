Το μαρτύριο της σταγόνας για το τέλος του πολέμου κρατά καθηλωμένη τη Wall Street

Η σκληρή γλώσσα που υιοθέτησε οστο πολυαναμενόμενο διάγγελμα του για τον πόλεμο κατά του Ιράν «ψαλίδισε» τις ελπίδες των επενδυτών για άμεση αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Έτσι, η αβεβαιότητα επανήλθε στηκαι μαζί τα ερωτηματικά για τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, αν και οι δείκτες κατάφεραν σταδιακά να περιορίσουν ή και να αντιστρέψουν τις αρχικές ισχυρές απώλειες τους.Έτσι, λοιπόν, οκατέγραψε πτώση 0,13% στις 46.504. Ωστόσο, ο S&P 500 κατάφερε να “γυρίσει” σε θετικό έδαφος στο φώτο φίνις της συνεδρίασης με μικρή αύξηση 0,11% στις 6.582 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που κέρδισε 0,18% στις 21.879 μονάδες.Σημειωτέον πως αύριο η Wall Street θα παραμείνει κλειστή για τη Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών.Στις αγορές ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς μειώθηκε στο 4,30% και του 2ετούς στο 3,79%.Στις αγορές commodities, οι πετρελαϊκές τιμές κατέγραψαν νέα κέρδη, με την προθεσμιακή τιμή του Brent να διαμορφώνεται στα 109,03 δολάρια με αύξηση περίπου 8% και το αμερικανικό WTI να κάνει άλμα άνω του 11% στα 111.54 δολάρια το βαρέλι.Οι αγορές ξεκίνησαν έντονα πτωτικά μετά τις δηλώσεις Τραμπ τα ξημερώματα της Πέμπτης, που υπονόμευσαν την αισιοδοξία για άμεση επαναλειτουργία των Στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε για συνέχιση των στρατιωτικών επιθέσεων τις επόμενες εβδομάδες, χωρίς να δώσει σαφή δέσμευση για άνοιγμα της κρίσιμης ενεργειακής οδού, καλώντας μάλιστα τις χώρες που εισάγουν πετρέλαιο να στραφούν στις ΗΠΑ για προμήθειες.Ωστόσο, οι απώλειες στους δείκτες περιορίστηκαν σταδιακά, μετά από δημοσίευμα του κρατικού ιρανικού πρακτορείου ότι η χώρα επεξεργάζεται πρωτόκολλο με το Ομάν για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας στον στρατηγικό διάδρομο μεταφοράς πετρελαίου.Μάλιστα, σύμφωνα με αποψινό δημοσίευμα του Bloomberg τρία τάνκερ με σημαία Ομάν εισήλθαν στα Στενά ακολουθώντας μια νέα διαδρομή κοντά στα παράλια του αραβικού κρατιδίου, χωρίς να δεχτούν πυρά, με το πρακτορείο να επισημαίνει ότι πρόκειται για δύο μεγάλου τύπου πετρελαϊκά τάνκερ, αλλά και το πρώτο πλοίο LNG που θα περάσει τον Περσικό από την έναρξη του πολέμου.«Οι αγορές εξακολουθούν να καθοδηγούνται από τη ροή ειδήσεων, με τους συμμετέχοντες να εστιάζουν στις τιμές του πετρελαίου ως βαρόμετρο για την εξέλιξη της σύγκρουσης. Οι καθημερινές ή ακόμη και ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις όπως αυτές που βλέπουμε είναι αναμενόμενες και πιθανότατα θα συνεχιστούν έως ότου αρθεί η αβεβαιότητα», σχολίασε ο Μαρκ Λουσκίνι, της Janney Montgomery Scott.Οι αγορές καταγράφουν ένα μοτίβο έντονων διακυμάνσεων από την έναρξη του πολέμου, με πτωτικές συνεδριάσεις προς το τέλος της εβδομάδας, μετά από αρχική ανάκαμψη στις αρχές. Ο S&P 500 βρέθηκε κοντά σε επίπεδα διόρθωσης τη Δευτέρα, πριν ανακάμψει έντονα την Τρίτη και την Τετάρτη, με φόντο προσδοκίες για σύντομο τέλος της σύγκρουσης.«Οι μετοχές ενισχύθηκαν τις προηγούμενες ημέρες βασιζόμενες αποκλειστικά στην ελπίδα — και μόνο στην ελπίδα — για μια γρήγορη και ομαλή λήξη της σύγκρουσης στον Κόλπο», εξήγησε ο Μαρκ Μάλεκ, επικεφαλής επενδύσεων της Muriel Siebert & Co.. «Δυστυχώς, αυτό το σενάριο, αν και πιθανό, δεν ήταν ιδιαίτερα πιθανό, τουλάχιστον στην παρούσα φάση».Οι επενδυτές προφανώς θέλησαν να περιορίσουν την έκθεσή τους ενόψει και του παρατεταμένου Σαββατοκύριακου, καθώς οι αγορές στις ΗΠΑ θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή ενόψει του καθολικού Πάσχα.