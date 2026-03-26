Ράλι στην τιμή του ντίζελ: Μπαράζ ανατιμήσεων λόγω Μέσης Ανατολής, διεύρυνση της ψαλίδας με τη βενζίνη
Αύξηση έως 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης με την τιμή να κινείται προς τα 2,14 ευρώ – Η αντλία «σημαδεύει» τα 2,20 ευρώ σε περίπτωση κλιμάκωσης της έντασης
Νέα ανοδική κούρσα καταγράφεται στην αγορά καυσίμων, με το ντίζελ κίνησης να περνά ξανά σε φάση ανατιμήσεων υπό το βάρος των διεθνών εξελίξεων. Ήδη για σήμερα οι τιμές προβλέπεται να ενισχυθούν κατά περίπου 5 λεπτά ανά λίτρο ενσωματώνοντας το κόστος των προηγούμενων ημερών ενώ η αγορά προεξοφλεί συνέχιση της ανόδου ανάλογα με την κλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή.
Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι το ντίζελ κινείται προς τα 2,13–2,14 ευρώ ανά λίτρο, με το σενάριο προσέγγισης των 2,20 ευρώ που ήταν ορατό προχθές Τρίτη (πριν τις δηλώσεις Τραμπ για παύση του πυρός για πέντε μέρες) να παραμένει ενεργό όσο διατηρούνται οι εχθροπραξίες και δεν γίνονται αποδεκτοί οι όροι ειρήνευσης από την Τεχεράνη. Η αγορά καυσίμων έχει εισέλθει σε φάση αυξημένης γεωπολιτικής ευαισθησίας, με τις διεθνείς εξελίξεις να επηρεάζουν άμεσα τη διαμόρφωση των τιμών.
Οι εστίες έντασης από τη Μέση Ανατολή έως το μέτωπο Ρωσίας–Ουκρανίας που έχει διακοπεί το 40% των εξαγωγών της Ρωσίας λόγω επιθέσεων από ουκρανικά drones μεταβάλλουν τις ροές πετρελαίου και εντείνουν τη μεταβλητότητα.
Σε αυτό το περιβάλλον, το ντίζελ αναδεικνύεται σε βασικό δείκτη των πιέσεων της αγοράς, καταγράφοντας άμεσες ανατιμήσεις. Χθες, λόγω αργίας, δεν πραγματοποιήθηκε τροφοδοσία των πρατηρίων με νέα καύσιμα, γεγονός που μεταθέτει τις αλλαγές στις τιμές για σήμερα. Μέχρι και χθες, οι διεθνείς αγορές εμφάνιζαν σημάδια σταθεροποίησης, μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν δίαυλο διαπραγμάτευσης με το Ιράν, προτείνοντας μια λύση 15 σημείων. Ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν φαίνεται προς ώρας να γίνεται αποδεκτή από την ιρανική πλευρά, γεγονός που επαναφέρει την αβεβαιότητα. Το σενάριο για τιμές άνω των 2,20 ευρώ ανά λίτρο παραμένει στο τραπέζι, όσο οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και η ένταση στην περιοχή διατηρείται.
Τα επίπεδα τιμώνΣτην Αττική, το ντίζελ κίνησης διαμορφώθηκε χθες περίπου στα 2,09–2,10 ευρώ ανά λίτρο. Με βάση το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του υπουργείου Αναπτυξης μέχρι τις 23 Μαρτίου, η μέση τιμή της βενζίνης σε πανελλαδικό επίπεδο ήταν στα 2,037 ευρώ ανά λίτρο, με το ντίζελ να παραμένει ακριβότερο, στα 2,055 ευρώ, διευρύνοντας τη διαφορά μεταξύ των δύο καυσίμων.
