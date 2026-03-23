Πετρέλαιο: Η τιμή στα 113,44 δολάρια το Brent και στα 100,10 δολάρια το WTI λόγω πολέμου με το Ιράν
Πετρέλαιο: Η τιμή στα 113,44 δολάρια το Brent και στα 100,10 δολάρια το WTI λόγω πολέμου με το Ιράν
Η σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν και η παράλυση των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ ενισχύουν την άνοδο των τιμών ενέργειας και πιέζουν τις αγορές
Σε νέα άνοδο κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά το άνοιγμα των αγορών, με το Brent να φτάνει τα 113,44 δολάρια και το WTI τα 100,10 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκαθάρισαν ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, αναμένεται να διαρκέσει για εβδομάδες, εντείνοντας την ανησυχία για τις μεταφορές υδρογονανθράκων μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Την ίδια στιγμή, το Brent Βόρειας Θάλασσας για παράδοση τον Μάιο ενισχύθηκε κατά 1,73%, φτάνοντας τα 113,44 δολάρια το βαρέλι.
Η άνοδος των τιμών θεωρείται άμεση συνέπεια της γεωπολιτικής έντασης και της διατάραξης των θαλάσσιων μεταφορών ενέργειας.
Η σημαντική αύξηση καταδεικνύει τον αντίκτυπο της στρατιωτικής σύγκρουσης στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς η παράλυση των μεταφορών υδρογονανθράκων μέσω των Στενών του Ορμούζ περιορίζει την προσφορά.
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατέστησαν σαφές το σαββατοκύριακο ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν για αρκετές ακόμη εβδομάδες, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.
Παράλληλα, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχωρούσε κατά 0,88% κατά την έναρξη των συναλλαγών, αντανακλώντας την αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές.
Στα 100,10 δολάρια το WTI – στα 113,44 δολάρια το BrentΗ τιμή του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση τον Μάιο κατέγραψε άνοδο 1,78% και διαμορφώθηκε στα 100,10 δολάρια το βαρέλι, λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων του Σικάγου (CME).
Την ίδια στιγμή, το Brent Βόρειας Θάλασσας για παράδοση τον Μάιο ενισχύθηκε κατά 1,73%, φτάνοντας τα 113,44 δολάρια το βαρέλι.
Η άνοδος των τιμών θεωρείται άμεση συνέπεια της γεωπολιτικής έντασης και της διατάραξης των θαλάσσιων μεταφορών ενέργειας.
Από τα 67 δολάρια πριν την επίθεση – άλμα τιμών μέσα σε λίγες εβδομάδεςΤην 27η Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η τιμή του WTI ανερχόταν στα 67,02 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent βρισκόταν στα 72,48 δολάρια.
Η σημαντική αύξηση καταδεικνύει τον αντίκτυπο της στρατιωτικής σύγκρουσης στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς η παράλυση των μεταφορών υδρογονανθράκων μέσω των Στενών του Ορμούζ περιορίζει την προσφορά.
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατέστησαν σαφές το σαββατοκύριακο ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν για αρκετές ακόμη εβδομάδες, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.
Πτώση στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω ανησυχίας για παρατεταμένο πόλεμοΗ ένταση επηρέασε και τα χρηματιστήρια της Ασίας, με τον δείκτη Nikkei στην Ιαπωνία να σημειώνει πτώση 3,55% στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται ανήσυχοι για τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης παρατεταμένης σύγκρουσης.
Παράλληλα, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχωρούσε κατά 0,88% κατά την έναρξη των συναλλαγών, αντανακλώντας την αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα