Τι ψάχνει το fund της CIA στην Ελλάδα
Τι ψάχνει το fund της CIA στην Ελλάδα
Η In-Q-Tel εξετάζει επενδύσεις σε ελληνικές εταιρείες άμυνας, AI και Διαστήματος - Τα VCs και private equities που χτενίζουν την αγορά και το match making της Deloitte
Πριν από λίγες ημέρες μια ομάδα της In-Q-Tel (IQT), ενός μη κερδοσκοπικού venture capital με βασικό χρηματοδότη τη CIA, πραγματοποίησε τα πρώτα της ραντεβού στην Αθήνα διερευνώντας την πιθανότητα επενδύσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις που επιχειρούν μέσω της καινοτομίας να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν κλίμακα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το fund είδε τουλάχιστον πέντε ελληνικές εταιρείες, σε κάποιες από τις οποίες μάλιστα έκανε και αυτοψία στα εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις τους. Το «μενού» των επαφών, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε τεχνολογία άμυνας, Διάστημα, αλλά και εφαρμογές γύρω από τις θαλάσσιες μεταφορές.
Αν και τα αποτελέσματα αυτών των πρώτων επαφών θα φανούν τους προσεχείς μήνες -οπότε και θα κριθεί αν κάποια ελληνική εταιρεία ή σχήμα θα προστεθεί στη λίστα με τις δεκάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις οποίες ήδη έχει επενδύσει το IQT (το «Q» προέρχεται από τον θρυλικό συνεργάτη του κινηματογραφικού Τζέιμς Μποντ)-, το γεγονός από μόνο του δείχνει ότι το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας αρχίζει να μπαίνει όλο και πιο έντονα στο ραντάρ διεθνών επενδυτών.
Αν και τα αποτελέσματα αυτών των πρώτων επαφών θα φανούν τους προσεχείς μήνες -οπότε και θα κριθεί αν κάποια ελληνική εταιρεία ή σχήμα θα προστεθεί στη λίστα με τις δεκάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις οποίες ήδη έχει επενδύσει το IQT (το «Q» προέρχεται από τον θρυλικό συνεργάτη του κινηματογραφικού Τζέιμς Μποντ)-, το γεγονός από μόνο του δείχνει ότι το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας αρχίζει να μπαίνει όλο και πιο έντονα στο ραντάρ διεθνών επενδυτών.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
