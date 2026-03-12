Σαντορίνη: Παράταση ενός έτους για την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στην εκτός σχεδίου δόμηση
Σαντορίνη: Παράταση ενός έτους για την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στην εκτός σχεδίου δόμηση
Η απόφαση παρατείνει το καθεστώς αναστολής που ισχύει από το 2021 σε αναμονή έως του ευρύτερου πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού για το νησί
Παρατείνεται κατά ένα έτος η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές της Σαντορίνης σύμφωνα με νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υπογράφεται από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά.
Η απόφαση παρατείνει το καθεστώς αναστολής που ισχύει από το 2021 και ισχύει για ένα επιπλέον έτος από τη λήξη της προηγούμενης απόφασης και εφαρμόζεται αποκλειστικά στις εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού από της 5 Μαρτίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.
Το μέτρο είχε αρχικά επιβληθεί, με στόχο τον περιορισμό της άναρχης εκτός σχεδίου δόμησης σε τουριστικά νησιά με έντονη αναπτυξιακή πίεση. Έκτοτε έχει παραταθεί επανειλημμένα με διαδοχικές αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με τη νέα απόφαση του Μαρτίου 2026 διατηρείται το προσωρινό «πάγωμα» για την έκδοση νέων οικοδομικών αδειών που αφορούν συγκεκριμένες τουριστικές εγκαταστάσεις, έως ότου προχωρήσει ο ευρύτερος πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός για το νησί.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η απόφαση παρατείνει το καθεστώς αναστολής που ισχύει από το 2021 και ισχύει για ένα επιπλέον έτος από τη λήξη της προηγούμενης απόφασης και εφαρμόζεται αποκλειστικά στις εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού από της 5 Μαρτίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.
Το μέτρο είχε αρχικά επιβληθεί, με στόχο τον περιορισμό της άναρχης εκτός σχεδίου δόμησης σε τουριστικά νησιά με έντονη αναπτυξιακή πίεση. Έκτοτε έχει παραταθεί επανειλημμένα με διαδοχικές αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με τη νέα απόφαση του Μαρτίου 2026 διατηρείται το προσωρινό «πάγωμα» για την έκδοση νέων οικοδομικών αδειών που αφορούν συγκεκριμένες τουριστικές εγκαταστάσεις, έως ότου προχωρήσει ο ευρύτερος πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός για το νησί.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα