Σαντορίνη: Παράταση ενός έτους για την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στην εκτός σχεδίου δόμηση

Η απόφαση παρατείνει το καθεστώς αναστολής που ισχύει από το 2021 σε αναμονή έως του ευρύτερου πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού για το νησί