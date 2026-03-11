Στρατηγική συμμαχία AKTOR – ONEX για τη διεκδίκηση του λιμανιού της Ελευσίνας

Θα συμετάσχουν από κοινού στον επικείμενο διαγωνισμό του Υπερταμείου - Στην κατανομή ρόλων, ο Όμιλος AKTOR αναλαμβάνει το κατασκευαστικό σκέλος των υποδομών, ενώ ο Όμιλος ONEX αναλαμβάνει τη διαχείριση