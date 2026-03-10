ΕΛΣΤΑΤ: Ανέβασε ταχύτητα στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριo
Επιτάχυνε από το 2,5% του Ιανουαρίου - Σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,1%
Σε 2,7% ανήλθε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο Φεβρουάριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από 2,5% που είχε διαμορφωθεί τον Ιανουάριο. Σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,1%.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία (flash estimate) της Eurostat ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε σε 3% τον Φεβρουάριο.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Φεβρουαρίου 2026 (έτος αναφοράς 2020=100,0) έχει ως εξής:
Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Φεβρουαρίου 2026 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2025 προέκυψε αύξηση 2,7% έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.
Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 0,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025 με το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2023 – Φεβρουαρίου 2024.
