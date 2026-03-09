Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον πρέπει να προετοιμαζόμαστε ακόμα και για το αδιανόητο
Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον πρέπει να προετοιμαζόμαστε ακόμα και για το αδιανόητο
Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα τόνισε ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει τις αγορές, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό - Δεν αποκλείει νέους οικονομικούς κραδασμούς ακόμα και μετά το τέλος της σύγκρουσης
Προειδοποίηση για σοβαρούς κινδύνους στις παγκόσμιες αγορές και την οικονομία απηύθυνε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αυξάνει την αβεβαιότητα και ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις.
Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τόνισε ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στην περιοχή θα μπορούσε να επηρεάσει έντονα το επενδυτικό κλίμα, την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, καλώντας τις κυβερνήσεις να προετοιμαστούν για μια νέα περίοδο διεθνούς αστάθειας.
«Αν η νέα σύγκρουση αποδειχθεί παρατεταμένη, υπάρχει σαφής και προφανής κίνδυνος να επηρεαστούν οι αγορές, η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής», δήλωσε τη Δευτέρα σε οικονομικό συμπόσιο στο Τόκιο.
Η ίδια προειδοποίησε ότι ακόμη και μετά το τέλος της σύγκρουσης ενδέχεται να εμφανιστούν νέοι οικονομικοί κραδασμοί, επισημαίνοντας ότι η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.
«Σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον, πρέπει να σκεφτόμαστε ακόμη και το αδιανόητο και να προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η δήλωση αυτή, όπως σημείωσε, ενισχύει τη θέση του ΔΝΤ ότι οι χώρες πρέπει να ενισχύσουν τις εγχώριες οικονομικές πολιτικές τους, ώστε να διαθέτουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι σε εξωτερικά σοκ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τόνισε ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στην περιοχή θα μπορούσε να επηρεάσει έντονα το επενδυτικό κλίμα, την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, καλώντας τις κυβερνήσεις να προετοιμαστούν για μια νέα περίοδο διεθνούς αστάθειας.
«Αν η νέα σύγκρουση αποδειχθεί παρατεταμένη, υπάρχει σαφής και προφανής κίνδυνος να επηρεαστούν οι αγορές, η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής», δήλωσε τη Δευτέρα σε οικονομικό συμπόσιο στο Τόκιο.
Η ίδια προειδοποίησε ότι ακόμη και μετά το τέλος της σύγκρουσης ενδέχεται να εμφανιστούν νέοι οικονομικοί κραδασμοί, επισημαίνοντας ότι η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.
«Σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον, πρέπει να σκεφτόμαστε ακόμη και το αδιανόητο και να προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η δήλωση αυτή, όπως σημείωσε, ενισχύει τη θέση του ΔΝΤ ότι οι χώρες πρέπει να ενισχύσουν τις εγχώριες οικονομικές πολιτικές τους, ώστε να διαθέτουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι σε εξωτερικά σοκ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα