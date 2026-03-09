Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον πρέπει να προετοιμαζόμαστε ακόμα και για το αδιανόητο

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα τόνισε ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει τις αγορές, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό - Δεν αποκλείει νέους οικονομικούς κραδασμούς ακόμα και μετά το τέλος της σύγκρουσης