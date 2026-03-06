Ρουμάιλα: Το θηριώδες κοίτασμα πετρελαίου που άλλαξε τη Μέση Ανατολή
Οι πόλεμοι, τα διεθνή συμφέροντα και ο ρόλος του γιγαντιαίου κοιτάσματος στον πετρελαϊκό εφοδιασμό
Στην απέραντη, επίπεδη γη της νότιας Μεσοποταμίας, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βασόρας και λίγα μόλις χιλιόμετρα από τα σύνορα του Ιράκ με το Κουβέιτ, βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά σημεία του πλανήτη. Το πετρελαϊκό κοίτασμα της Ρουμάιλα δεν είναι απλώς το μεγαλύτερο στο Ιράκ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ στον κόσμο και αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.
Η ιστορία του αρχίζει το 1953, όταν γεωλόγοι της Basrah Petroleum Company, θυγατρικής της Iraq Petroleum Company, εντόπισαν την τεράστια υπόγεια δεξαμενή υδρογονανθράκων κάτω από την έρημο της Βασόρας. Μέσα σε έναν χρόνο ξεκίνησε η εμπορική παραγωγή, το 1954, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το ιρακινό πετρέλαιο. Εκείνη την εποχή το Ιράκ ήταν ήδη γνωστό για τα κοιτάσματα του Κιρκούκ, στη βόρεια περιοχή με την κουρδική πλειοψηφία, όμως η ανακάλυψη της Ρουμάιλα αποκάλυψε ότι ο νότος της χώρας έκρυβε ακόμη μεγαλύτερους ενεργειακούς θησαυρούς.
