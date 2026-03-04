Ανέκαμψε η Wall Street: Θετικά οικονομικά δεδομένα και ευκαιρίες αγοράς παρά τον πόλεμο
Οι δείκτες κινήθηκαν ανοδικά με ώθηση από τα οικονομικά στοιχεία και τις ισχυρές επιδόσεις στον τομέα της τεχνολογίας - Ελπίδες πως η ενεργειακή κρίση θα καταλαγιάσει και πως η σύρραξη δεν θα έχει τόσο μεγάλη διάρκεια
Μια σειρά από ισχυρά οικονομικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις ελπίδες πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να μην διαρκέσει τόσο πολύ και πως η ενεργειακή κρίση μπορεί να περιοριστεί με τα νέα μέτρα προστασίας της ναυσιπλοΐας που δρομολογεί ο Λευκός Οίκος βοήθησαν τη Wall Street, όχι μόνο να σταθεροποιηθεί αλλά και να ανακάμψει στη συνεδρίαση της Τετάρτης, αφήνοντας πίσω της μέρος των απωλειών.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,49% στις 48.739 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη ύψους 0,78% στις 6.869 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα 1,29% στις 22.807 μονάδες.
Στις αγορές ομολόγων η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,09% και του 2ετούς στο 3,54%.
Οι μετοχές ανέκαμψαν μετά την ανακοίνωση ότι ο τομέας των υπηρεσιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τα μέσα του 2022. Ο δείκτης μη μεταποιητικών υπηρεσιών του ISM έφτασε τις 55,2 μονάδες, ξεπερνώντας την εκτίμηση των 54,5 μονάδων, και με τις πληθωριστικές πιέσεις να παρουσιάζουν σημάδια υποχώρησης.
Επιπρόσθετα η έκθεση της ADP για τις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα έδειξε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις δημιούργησαν περισσότερες θέσεις εργασίας από ό,τι αναμενόταν τον Φεβρουάριο, προχωρώντας σε 242.000 προσλήψεις έναντι των 200.000 που περίμεναν οι αναλυτές. Η μέτρηση αυτή αναζωπύρωσε τις ελπίδες για ένα θετικό Jobs Report, το οποίο θα δημοσιευτεί την Παρασκευή.
Στο μέτωπο του πολέμου, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα επιτεθούν βαθύτερα στο Ιράν και ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας «εξατμίζονται» φέρνοντας πιο κοντά το τέλος των επιχειρήσεων.
Εξάλλου, δημοσίευμα των New York Times δημιούργησε αίσθηση αποκαλύπτοντας ότι, πράκτορες των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών προσέγγισαν έμμεσα τη CIA, μία ημέρα μετά τις επιθέσεις, προκειμένου να συζητήσουν τους όρους για ένα πιθανό τέλος της σύρραξης. Η Τεχεράνη απέρριψε τις πληροφορίες, αλλά χωρίς να αλλάξει τις εντυπώσεις που είχαν δημιουργήσει.
Για την ώρα, πάντως, περίπου δώδεκα χώρες έχουν εμπλακεί στον πόλεμο, με το Ιράν να στοχεύει το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου, ενώ οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν στόχους στην Ισλαμική Δημοκρατία.
«Αν και η κλιμάκωση παραμένει κίνδυνος, πιστεύουμε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι μια αύξηση στην αποστροφή κινδύνου στην αγορά που πιθανότατα θα διαρκέσει μόνο για λίγο μέχρι οι επενδυτές να δουν μια εκτόνωση των εχθροπραξιών», υποστήριξε ο Σκοτ Ρεν της Wells Fargo Investment Institute.
Σε κάθε περίπτωση ο έμπειρος στρατηγικός αναλυτής Λούις Ναβελέρ επεσήμανε ότι η σημερινή κατάσταση είναι παράδειγμα του πώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι συχνά προσφέρουν βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες αγοράς. «αυτό μπορεί να αλλάξει, αν η σύγκρουση με το Ιράν κλιμακωθεί», αλλά για τώρα «είμαστε σε μια προστατευμένη ανοδική τάση», σημείωσε.
Ενθαρρυντικά για την αγορά λειτούργησαν και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Λευκό Οίκο για την προστασία της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο ενίσχυσαν την αισιοδοξία στις αγορές, καθώς η προσφορά ασφάλειας στα τάνκερ που προσπαθούν να διασχίσουν την περιοχή θεωρείται ως βήμα για την αποφυγή μιας ενεργειακής κρίσης.
Μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν και επιπρόσθετα μέτρα που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.
Σε επίπεδο μετοχών οι τεχνολογικές εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης πρωταγωνίστησαν, ανάμεσα τους η Nvdia, η Micron Technology και η AMD. Ειδικά η Oracle έκανε άλμα άνω του 2,5% , καθώς η Mizuho πρόσθεσε την τεχνολογική στην κορυφαία λίστα των επιλογών της εκτιμώντας ότι η τιμή-στόχος για τη μετοχή μπορεί να φτάσει τα
Στις κερδισμένες και η Galaxy Digital καθώς προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αλλά και η μετοχή της Moderna που κατέγραψε την καλύτερη ημέρα της από τον Ιανουάριο, μετά την επίλυση της δικαστικής διαμάχης για τις πατέντες της.
Αντιθέτως, η αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών έφερε διόρθωση και σε μετοχές του κλάδου, όπως η Exxon Mobil, η Chevron και η Occidental Petroleum.
