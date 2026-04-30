Οι αποφάσεις της ΕΚΤ και πώς επηρεάζουν την πιστωτική επέκταση
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τη σημερινή απόφαση και η διαφοροποιημένη εικόνα της Ελλάδας όσον αφορά τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη - Τι εκτιμούν οι ελληνικές τράπεζες
Μικρές πιθανότητες ανόδου των επιτοκίων καταγράφουν οι αναλυτές και οι τράπεζες ενόψει της σημερινής συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το επικρατέστερο σενάριο να θέλει τη διατήρησή τους στα τρέχοντα επίπεδα. Η αγορά εκτιμά ότι η ΕΚΤ θα επιλέξει στάση αναμονής, μεταθέτοντας ουσιαστικά τις κρίσιμες αποφάσεις για τις επόμενες συνεδριάσεις της, στις 11 Ιουνίου 2026 και 23 Ιουλίου 2026, όταν θα υπάρχουν πιο σαφή δεδομένα για την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης.
Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, που αναμένονται σήμερα, εκτιμάται ότι θα δείξουν επιτάχυνση στο 2,9% για τον Απρίλιο, από 2,6% τον Μάρτιο. Οι μέχρι τώρα ενδείξεις από περιφερειακές οικονομίες, όπως η Ισπανία, αλλά και από βασικά γερμανικά κρατίδια, κινούνται σε αυτή τη γραμμή, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν έχουν ακόμη υποχωρήσει πλήρως. Ωστόσο, το επίπεδο αυτό δεν θεωρείται αρκετά υψηλό ώστε να οδηγήσει άμεσα σε αύξηση επιτοκίων, τουλάχιστον στη σημερινή συνεδρίαση.
Παρόλα αυτά, η εικόνα αυτή θέτει την ΕΚΤ σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι πιθανό να κρατήσουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας αύξησης επιτοκίων τον Ιούνιο, ιδιαίτερα αν επιβεβαιωθεί ότι η άνοδος του πληθωρισμού έχει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, κυρίως λόγω των ενεργειακών πιέσεων και των γεωπολιτικών εξελίξεων.
Την ίδια στιγμή, οι προοπτικές ανάπτυξης της Ευρωζώνης παραμένουν ασθενείς. Η περιορισμένη καταναλωτική δύναμη, η χαμηλή εμπιστοσύνη των καταναλωτών και το αυξημένο κόστος ενέργειας οδηγούν σε συνεχείς αναθεωρήσεις προς τα κάτω των προβλέψεων για το ΑΕΠ. Για το 2026, η ανάπτυξη εκτιμάται πλέον κοντά ή και κάτω από το 1%, γεγονός που καταδεικνύει μια οικονομία που κινείται οριακά πάνω από τη στασιμότητα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα