Χαρδούβελης: Εκρηξη €10 δισ. στη χρηματοδότηση και «ασπίδα» η ελληνική οικονομία απέναντι στην κρίση
Πρωταγωνιστικός ο ρόλος της Εθνικής - Ισχυρή και ανθεκτική κερδοφορία, παροχή υψηλών αποδόσεων στους μετόχους και τα υψηλότερα κεφαλαιακά αποθέματα στην ελληνική αγορά
Το 2025 οι καθαρές ροές χρηματοδότησης του συνόλου του τραπεζικού συστήματος προς τον ιδιωτικό τομέα σημείωσαν ισχυρή αύξηση κατά περίπου 10 δισ. ευρώ, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης και μια σαφή ένδειξη επιστροφής της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά κανονικότητας. Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, μιλώντας σήμερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας, παρουσιάζοντας μια συνολική εικόνα τόσο των διεθνών εξελίξεων όσο και της πορείας της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος.
Όπως ανέφερε, η συμβολή της χρηματοδότησης των νοικοκυριών κατέστη θετική για πρώτη φορά μετά την έναρξη της ελληνικής κρίσης, γεγονός που αντανακλά τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας, καθώς η φετινή γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και συγκεκριμένα λίγες εβδομάδες μετά το ξέσπασμα πολέμου στον Περσικό Κόλπο.
