Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρή κερδοφορία €281 εκατ. στο α’ τρίμηνο – Πιστωτική επέκταση €1,3 δισ.
Διανομή 494 εκατ. ευρώ από τα καθαρά κέρδη του 2025 - Για το 2026, το ποσοστό διανομής διαμορφώνεται στο 57% επί των κερδών, αυξημένο από το 55% του 2025 - Ευρωπαϊκή πρωτιά στα εταιρικά δάνεια - Η δήλωση του CEO της τράπεζας, Χρήστου Μεγάλου
Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο 2026 ανακοίνωσε σήμερα (30/4) η Τράπεζα Πειραιώς.
Ισχυρή λειτουργική επίδοση κατέγραψε η τράπεζα το 1ο τρίμηνο του 2026, ενώ βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων του 2026.
Ειδικότερα, παρουσίασε ισχυρά καθαρά κέρδη ύψους 281 εκατ. ευρώ, ενώ η πιστωτική επέκταση ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 1,3 δισ.
Η λειτουργική επίδοση του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνει ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε σταθερή τροχιά επίτευξης των στόχων του 2026, καταγράφοντας υψηλή κερδοφορία και βελτιωμένη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Η εξομαλυμένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 15%, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 37%, υπογραμμίζοντας την αποδοτική διαχείριση των λειτουργικών εξόδων. Τα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα €0,21, με το επιτοκιακό περιθώριο στο 2,1% και τον δείκτη εσόδων από υπηρεσίες προς ενεργητικό στις 94 μονάδες βάσης.
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν ισχυρές επιδόσεις, με αιχμή την έντονη άνοδο των δανείων και των κεφαλαίων πελατών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Τα δάνεια διαμορφώθηκαν στα €38,6 δισ., με καθαρή πιστωτική επέκταση €1,3 δισ., ενώ η ανάκαμψη των στεγαστικών δανείων συνεχίστηκε, με εκταμιεύσεις αυξημένες κατά 95% σε ετήσια βάση, στα €185 εκατ. Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €64,9 δισ., αυξημένες κατά 6% ετησίως, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 17%, φτάνοντας τα €14,7 δισ., με καθαρές εισροές €0,5 δισ. στο τρίμηνο.
Η κερδοφορία διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με καθαρά κέρδη €281 εκατ., που αντιστοιχούν σε εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15%, ευθυγραμμισμένη με τον στόχο για το 2026. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα €0,21, ενώ τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή αυξήθηκαν στα €6,11, καταγράφοντας τριμηνιαία άνοδο 3% και συνολική δημιουργία αξίας για τους μετόχους +6,5% σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων. Τα βασικά έσοδα ανήλθαν σε €692 εκατ., αυξημένα κατά 8% ετησίως, με την ισχυρή δανειακή ανάπτυξη και τα έσοδα από προμήθειες να αντισταθμίζουν τις πιέσεις από τα χαμηλότερα επιτόκια. Τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 32%, στα €210 εκατ., με τον σχετικό δείκτη προς ενεργητικό να διαμορφώνεται στο 0,94%, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα παρέμεινε χαμηλός στο 37%, επιβεβαιώνοντας τη λειτουργική αποτελεσματικότητα.
Παράλληλα, η διαχείριση του ισολογισμού παραμένει συντηρητική και αποτελεσματική, υποστηρίζοντας τόσο την ανάπτυξη όσο και το χαμηλό προφίλ κινδύνου. Το οργανικό κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 32 μονάδες βάσης, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) μειώθηκε περαιτέρω στο 2,1%, με δείκτη κάλυψης 70%. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιστοποιήθηκε στο 68%, ενώ η ρευστότητα παραμένει ισχυρή, με δείκτη κάλυψης 191% και περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης.
Τέλος, οι κεφαλαιακοί δείκτες παραμένουν ιδιαίτερα ισχυροί, με τον δείκτη CET1 στο 12,6%, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου, τη στρατηγική διανομής μερίσματος (57% επί των κερδών του 2026) και την επιταχυνόμενη απόσβεση του DTC. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων ανέρχεται στο 18,5%, διατηρώντας σημαντικό απόθεμα περίπου 260 μονάδων βάσης πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένου του P2G, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης.
Ο σημαντικός όγκος των δανείων που χορήγησε κατευθύνθηκε προς τις επιχειρήσεις.
Κατά το Α’ τρίμηνο του 2026, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων κατέγραψε σημαντική αύξηση, φτάνοντας τα €38,6 δισ. από €34,8 δισ. τον Μάρτιο του 2025. Η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως από εκταμιεύσεις ύψους €3,7 δισ., οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αποπληρωμές €2,5 δισ., ενώ οι συναλλαγματικές διαφορές και λοιποί παράγοντες δεν είχαν ουσιαστική επίδραση. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε €1,3 δισ. για την περίοδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης, με παράλληλα ισχυρές προοπτικές συνέχισης μέσω ενός υγιούς pipeline.
Ευρωπαϊκή πρωτιά στα εταιρικά δάνεια για την Τράπεζα ΠειραιώςΤην ισχυρότερη αύξηση σε εταιρικά δάνεια πέτυχε πανευρωπαϊκά η Τράπεζα Πειραιώς όπως αναφέρει η τράπεζα στα αποτελέσματά της, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχία στην τιμολόγηση.
Η σύνθεση των εκταμιεύσεωνΑναφορικά με τη σύνθεση των εκταμιεύσεων, από το σύνολο των €3,7 δισ., περίπου €1,2 δισ. κατευθύνθηκαν προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον αγροτικό τομέα, ενισχύοντας την πραγματική οικονομία. Επιπλέον, περίπου €2,1 δισ. διοχετεύθηκαν σε εταιρική τραπεζική, δομημένη χρηματοδότηση και ναυτιλία, τομείς που παραδοσιακά αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση προς ιδιώτες ανήλθε σε περίπου €275 εκατ., εκ των οποίων €185 εκατ. αφορούσαν στεγαστικά δάνεια, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 95% σε ετήσια βάση.
Σε επίπεδο καθαρής πιστωτικής επέκτασης (εκταμιεύσεις μείον αποπληρωμές), η μεγαλύτερη συμβολή προήλθε από τον τομέα Corporate & Investment Banking (CIB), ο οποίος ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο κατά €1.330 εκατ. Τα στεγαστικά δάνεια συνέβαλαν θετικά κατά €30 εκατ., ενώ τα καταναλωτικά δάνεια παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα. Αντίθετα, ο τομέας μικρών επιχειρήσεων κατέγραψε καθαρή μείωση €100 εκατ. Συνολικά, η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε €1,26 δισ., σε ευθυγράμμιση με τη συνολική αναπτυξιακή πορεία του χαρτοφυλακίου.
Η ισχυρότερη αύξηση εταιρικών δανείων στην Ευρώπη, με διατήρηση πειθαρχίας στην τιμολόγησηΚατά τη διάρκεια της περιόδου από το Α’ τρίμηνο 2025 έως το Α’ τρίμηνο 2026, η τράπεζα κατέγραψε την ισχυρότερη αύξηση εταιρικών δανείων στην Ευρώπη, διατηρώντας παράλληλα αυστηρή πειθαρχία στην τιμολόγηση. Οι αποδόσεις των νέων εταιρικών δανείων κινήθηκαν σε επίπεδα που αντανακλούν τόσο τις συνθήκες της αγοράς όσο και τη στρατηγική διατήρησης ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης και κερδοφορίας.
Ειδικότερα, το περιβάλλον επιτοκίων, όπως αποτυπώνεται στο 3μηνο Euribor, παρουσίασε σταδιακή αποκλιμάκωση από περίπου 2,6% σε επίπεδα κοντά στο 2,0%–1,8% μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο. Αντίστοιχα, οι αποδόσεις των νέων εταιρικών δανείων στην αγορά διαμορφώθηκαν περίπου στο εύρος 2,27% έως 2,12%, παρουσιάζοντας σχετική σταθερότητα με ήπια πτωτική τάση.
Σε όρους ανταγωνιστικότητας, τα περιθώρια (spreads) των επιχειρηματικών δανείων της Πειραιώς διατηρήθηκαν σε ισχυρά επίπεδα έναντι των εγχώριων ανταγωνιστών. Συγκεκριμένα, τα spreads της τράπεζας κινήθηκαν περίπου μεταξύ 4,3% και 3,9%, ενώ το εύρος των ελληνικών τραπεζών κυμάνθηκε μεταξύ περίπου 4,2% και 3,7%. Η θέση της τράπεζας παρέμεινε κοντά στο ανώτερο εύρος της αγοράς σε αρκετές περιόδους, γεγονός που υποδηλώνει αποτελεσματική τιμολογιακή στρατηγική.
Συνολικά, τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι η ισχυρή πιστωτική επέκταση στον εταιρικό τομέα δεν επιτεύχθηκε εις βάρος των αποδόσεων. Αντίθετα, η τράπεζα κατάφερε να συνδυάσει ανάπτυξη όγκων με διατήρηση υγιών περιθωρίων, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα του χαρτοφυλακίου και τη στοχευμένη εμπορική της πολιτική.
Κύριες εξελίξεις 1ου τριμήνου 2026Ισχυρή άνοδος δανείων και κεφαλαίων πελατών
• €38,6 δισ. δάνεια, με καθαρή πιστωτική επέκταση €1,3 δισ., υποστηριζόμενη από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς
• Η ανάκαμψη των στεγαστικών δανείων συνεχίζεται, με καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €30 εκατ. στο 1ο τρίμηνο. Οι εκταμιεύσεις στεγαστικών αυξήθηκαν κατά 95% σε ετήσια βάση, στα €185 εκατ.
• Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα €64,9 δισ., με άνοδο 6% σε ετήσια βάση
• Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 17% ετησίως, στα €14,7 δισ., με καθαρές εισροές €0,5 δισ. στο 1ο τρίμηνο
Διατηρήσιμα κέρδη και αποδόσεις για τους μετόχους
• Ισχυρή κερδοφορία στα €281 εκατ., η οποία αντιστοιχεί σε 15% εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για περίπου 15% το 2026
• €0,21 κέρδη ανά μετοχή, σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου των €90 σεντς
• Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €6,11, αυξημένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση. Σε συνδυασμό με τα καταβληθέντα μερίσματα, δημιουργία αξίας για τους μετόχους +6,5% ετησίως
• Βασικά έσοδα €692 εκατ., +8% ετησίως, με την ισχυρή δανειακή ανάπτυξη και τις προμήθειες να αντισταθμίζουν τα χαμηλότερα επιτόκια και περιθώρια
• Τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν στα €210 εκατ., 32% υψηλότερα ετησίως, με τον δείκτη εσόδων από υπηρεσίες προς ενεργητικό να διαμορφώνεται στο 0,94%
• Δείκτης αποτελεσματικότητας κόστους στο 37% επιβεβαιώνοντας λειτουργική πειθαρχία παρά την προσωρινή επίδραση στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων από τη μεταβλητότητα των αγορών
• Διανομή σε μετρητά ποσού €494 εκατ. από τα καθαρά κέρδη του 2025 εγκρίθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων και θα πληρωθεί στους μετόχους της Πειραιώς στις 15 Ιουν.26, με την επιφύλαξη της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών
Διαχείριση ισολογισμού που υποστηρίζει την ανάπτυξη και το προφίλ χαμηλού κινδύνου
• Ελεγχόμενο οργανικό κόστος κινδύνου στις 32 μονάδες βάσης
• Δείκτης NPE στο 2,1%, έναντι 2,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και κάλυψη των NPE στο 70% από 64% αντίστοιχα
• Βελτιστοποίηση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 68%, μέσω της υψηλότερης πιστωτικής επέκτασης της ελληνικής αγοράς
• Ισχυρός δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 191%, με δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης
Κεφαλαιακοί δείκτες με σημαντικά αποθέματα
• Δείκτης CET1 στο 12,6% ενσωματώνοντας την ισχυρή αύξηση των δανείων, την πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους του 57% επί των κερδών του 2026, και την επιταχυνόμενη απόσβεση DTC. Συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,5%, με απόθεμα περίπου 260 μονάδων βάσης πλέον της συνολικής εποπτικής απαίτησης για το 2026, συμπεριλαμβανομένου του P2G
Ο CEO της Τράπεζας Χρήστος Μεγάλου ανέφερε:
«H επίδοση της Πειραιώς στο 1ο τρίμηνο είναι αποτέλεσμα ενός ισχυρού επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο και συνέπεια στην υλοποίησή του. Ενώ η αναταραχή στη Μέση Ανατολή εντείνει την οικονομική αβεβαιότητα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, η Πειραιώς βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να ανταπεξέλθει στην τρέχουσα κατάσταση. Η ανθεκτικότητα της Πειραιώς ενισχύεται από τη δυναμική της Ελληνικής οικονομίας, η οποία αναπτύχθηκε κατά 2,1% το 2025, υψηλότερα του μέσου όρου της Ευρωζώνης, με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, και ταχέως μειούμενο δείκτη χρέους προς ΑΕΠ. Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υποστηριζόμενη από τις επενδύσεις, την ιδιωτική κατανάλωση και τη στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.
Σε αυτές τις συνθήκες, η Πειραιώς έκανε δυναμική έναρξη το 2026, με το πρώτο τρίμηνο να καταγράφει σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη των ετήσιων στόχων της, επιτυγχάνοντας απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%, με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα €6,1. Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά €1,3 δισ. στο 1ο τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή ζήτηση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν, χάρη στις ισχυρές καθαρές εισροές.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες κατέγραψαν ισχυρή επίδοση, υποστηριζόμενα από τη συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, και την τραπεζοασφάλιση. Η πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση κινδύνων αντανακλάται στη διαμόρφωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στο 37%, και στο οργανικό κόστος κινδύνου των 32 μονάδων βάσης.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώθηκε στο 18,5%, διατηρώντας σημαντικό απόθεμα έναντι των εποπτικών απαιτήσεων. Ευθυγραμμισμένοι με τη δέσμευσή μας για διανομές προς τους μετόχους, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη διανομή σε μετρητά, ποσού €494 εκατ. ή €0,4 ανά μετοχή, για τη χρήση 2025, το οποίο προγραμματίζεται να πληρωθεί τον Ιούνιο. Για το 2026, το ποσοστό διανομής διαμορφώνεται στο 57% επί των κερδών, αυξημένο από το 55% του 2025.
Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεχή ανάπτυξη της Snappi, η οποία έχει φθάσει τους 100.000 πελάτες, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε τις επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και πρωτοβουλίες ESG, περιλαμβάνοντας νέες fintech συνεργασίες και πρωτοβουλίες πράσινης χρηματοδότησης.
Εισήλθαμε στο 2026 με ισχυρή δυναμική, σαφή κεφαλαιακή στρατηγική και ανθεκτικό ισολογισμό, με προσήλωση προς την επίτευξη των στόχων μας και τη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας για τους μετόχους και πελάτες μας.»
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα