73χρονος προσπάθησε να ληστέψει κατάστημα στον Κολωνό, δείτε το περίστροφο με το οποίο απείλησε τον υπάλληλο
73χρονος προσπάθησε να ληστέψει κατάστημα στον Κολωνό, δείτε το περίστροφο με το οποίο απείλησε τον υπάλληλο
Όταν ο υπάλληλος αντέδρασε, ο 73χρονος τράπηκε σε φυγή
Για απόπειρα ληστείας σε κατάστημα στον Κολωνό συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης ένας 73χρονος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ο 73χρονος μπήκε στο κατάστημα και απείλησε με περίστροφο τον υπάλληλο ζητώντας του χρήματα. Ο υπάλληλος, όμως, αντέδρασε και ο 73χρονος διέφυγε ενώ ενημερώθηκε άμεσα το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.
Μετά από αναζητήσεις ο 73χρονος εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή και συνελήφθη ενώ σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε το περίστροφο που χρησιμοποίησε για την απόπειρα ληστείας.
Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, πρωινές ώρες χτες (29-4-2026) στην περιοχή του Κολωνού, 73χρονος ημεδαπός που αποπειράθηκε να ληστέψει υπάλληλο καταστήματος με την απειλή περιστρόφου.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Ειδικότερα, ο 73χρονος, πρωινές ώρες της 29-4-2026, εισήλθε σε κατάστημα στην περιοχή του Κολωνού όπου με την απειλή χρήσης περιστρόφου προσέγγισε τον υπάλληλο και του ζήτησε χρηματικό ποσό.
Ο υπάλληλος αντέδρασε και ο 73χρονος διέφυγε ενώ ενημερώθηκε άμεσα και το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.
Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από συνεχείς αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κολωνού, εντόπισαν τον 73χρονο, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού για τον σχηματισμό δικογραφίας.
Στη συνέχεια, σε έρευνα στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε το περίστροφο που χρησιμοποίησε για την απόπειρα ληστείας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ο 73χρονος μπήκε στο κατάστημα και απείλησε με περίστροφο τον υπάλληλο ζητώντας του χρήματα. Ο υπάλληλος, όμως, αντέδρασε και ο 73χρονος διέφυγε ενώ ενημερώθηκε άμεσα το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.
Μετά από αναζητήσεις ο 73χρονος εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή και συνελήφθη ενώ σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε το περίστροφο που χρησιμοποίησε για την απόπειρα ληστείας.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, πρωινές ώρες χτες (29-4-2026) στην περιοχή του Κολωνού, 73χρονος ημεδαπός που αποπειράθηκε να ληστέψει υπάλληλο καταστήματος με την απειλή περιστρόφου.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Ειδικότερα, ο 73χρονος, πρωινές ώρες της 29-4-2026, εισήλθε σε κατάστημα στην περιοχή του Κολωνού όπου με την απειλή χρήσης περιστρόφου προσέγγισε τον υπάλληλο και του ζήτησε χρηματικό ποσό.
Ο υπάλληλος αντέδρασε και ο 73χρονος διέφυγε ενώ ενημερώθηκε άμεσα και το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.
Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από συνεχείς αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κολωνού, εντόπισαν τον 73χρονο, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού για τον σχηματισμό δικογραφίας.
Στη συνέχεια, σε έρευνα στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε το περίστροφο που χρησιμοποίησε για την απόπειρα ληστείας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
