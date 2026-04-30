73χρονος προσπάθησε να ληστέψει κατάστημα στον Κολωνό, δείτε το περίστροφο με το οποίο απείλησε τον υπάλληλο
Απόπειρα ληστείας Κολωνός Περίστροφο

73χρονος προσπάθησε να ληστέψει κατάστημα στον Κολωνό, δείτε το περίστροφο με το οποίο απείλησε τον υπάλληλο

Όταν ο υπάλληλος αντέδρασε, ο 73χρονος τράπηκε σε φυγή

73χρονος προσπάθησε να ληστέψει κατάστημα στον Κολωνό, δείτε το περίστροφο με το οποίο απείλησε τον υπάλληλο
Για απόπειρα ληστείας σε κατάστημα στον Κολωνό συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης ένας 73χρονος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ο 73χρονος μπήκε στο κατάστημα και απείλησε με περίστροφο τον υπάλληλο ζητώντας του χρήματα. Ο υπάλληλος, όμως, αντέδρασε και ο 73χρονος διέφυγε ενώ ενημερώθηκε άμεσα το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Μετά από αναζητήσεις ο 73χρονος εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή και συνελήφθη ενώ σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε το περίστροφο που χρησιμοποίησε για την απόπειρα ληστείας.

73χρονος προσπάθησε να ληστέψει κατάστημα στον Κολωνό, δείτε το περίστροφο με το οποίο απείλησε τον υπάλληλο


Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ


Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, πρωινές ώρες χτες (29-4-2026) στην περιοχή του Κολωνού, 73χρονος ημεδαπός που αποπειράθηκε να ληστέψει υπάλληλο καταστήματος με την απειλή περιστρόφου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 73χρονος, πρωινές ώρες της 29-4-2026, εισήλθε σε κατάστημα στην περιοχή του Κολωνού όπου με την απειλή χρήσης περιστρόφου προσέγγισε τον υπάλληλο και του ζήτησε χρηματικό ποσό.

Ο υπάλληλος αντέδρασε και ο 73χρονος διέφυγε ενώ ενημερώθηκε άμεσα και το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από συνεχείς αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κολωνού, εντόπισαν τον 73χρονο, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού για τον σχηματισμό δικογραφίας.

Στη συνέχεια, σε έρευνα στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε το περίστροφο που χρησιμοποίησε για την απόπειρα ληστείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
10 ΣΧΟΛΙΑ

