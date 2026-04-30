Fuel Pass 2026: Σήμερα η τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις
Κλείνει σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, η πλατφόρμα  για το Fuel Pass 2026

Αντίστροφη μέτρηση για όλους όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για το Fuel Pass 2026, καθώς η σχετική πλατφόρμα κλείνει σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ, μέχρι τις 23:59 της Πέμπτης 30 Απριλίου.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης κατάλληλης συσκευής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτούμενος να έχει προηγουμένως εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Τέλος, η χρήση του voucher είναι δυνατή έως το τέλος Ιουλίου 2026.

Η διαδικασία

Οι πολίτες εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).

Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση μπορεί να ληφθεί είτε μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN.

Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.

Η πίστωση πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την έγκριση της αίτησης, ενώ όσοι πολίτες υποβάλλουν αίτηση από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Τα ποσά της επιδότησης

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

-60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές
-50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

-35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές
-30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα
