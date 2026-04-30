Fuel Pass 2026: Σήμερα η τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις

Αντίστροφη μέτρηση για όλους όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για το Fuel Pass 2026 , καθώς η σχετική πλατφόρμα κλείνει σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου.Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του, μέχρι τις 23:59 της Πέμπτης 30 Απριλίου.Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης κατάλληλης συσκευής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτούμενος να έχει προηγουμένως εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).Τέλος, η χρήση του voucher είναι δυνατή έως το τέλος Ιουλίου 2026.Οι πολίτες εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμακαι εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.Επισημαίνεται ότι η επιδότηση, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN.Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθείΗ πίστωση πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την έγκριση της αίτησης, ενώ όσοι πολίτες υποβάλλουν αίτηση από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:Για τα αυτοκίνητα:

-60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

-50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα



Για τις μοτοσικλέτες:



-35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

-30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα