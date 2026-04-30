Eurostat: Αλμα στο 4,6% έκανε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο
Eurostat: Αλμα στο 4,6% έκανε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο
Επιτάχυνε σε σύγκριση με το 3,4% του Μαρτίου - Στο 3% ο πληθωρισμός στην Eυρωζώνη με κύριο «καύσιμο» τις τιμές ενέργειας
Ανέβασε σημαντικά ταχύτητα ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός ανήλθε σε 4,6% έναντι 3,4% τον Μάρτιο του 2026 και 2,6% τον Απρίλιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1,7%.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Eυρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3% τον Απρίλιο του 2026, από 2,6% τον Μάρτιο.
Αντιθέτως, ο δομικός πληθωρισμός στην ευρωζώνη -χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού- μειώθηκε στο 2,2% τον Απρίλιο, από 2,3% τον Μάρτιο. Σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,9%.
Εξετάζοντας τις βασικές κατηγορίες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο (10,9%, σε σύγκριση με 5,1% τον Μάρτιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3%, σε σύγκριση με 3,2% τον Μάρτιο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (2,5%, σε σύγκριση με 2,4% τον Μάρτιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,8%, σε σύγκριση με 0,5% τον Μάρτιο).
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Eυρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3% τον Απρίλιο του 2026, από 2,6% τον Μάρτιο.
Αντιθέτως, ο δομικός πληθωρισμός στην ευρωζώνη -χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού- μειώθηκε στο 2,2% τον Απρίλιο, από 2,3% τον Μάρτιο. Σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,9%.
Εξετάζοντας τις βασικές κατηγορίες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο (10,9%, σε σύγκριση με 5,1% τον Μάρτιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3%, σε σύγκριση με 3,2% τον Μάρτιο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (2,5%, σε σύγκριση με 2,4% τον Μάρτιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,8%, σε σύγκριση με 0,5% τον Μάρτιο).
