Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ): Υπάρχουν πλεονάζοντα κεφάλαια για να μεγαλώσει η τράπεζα
Τα δάνεια της Εθνικής Τράπεζας προς τον επιχειρηματικό κλάδο αυξήθηκαν κατά 10% και χρηματοδότησαν το άλμα της εθνικής οικονομίας στις πάγιες επενδύσεις - Σε 28% διαμορφώθηκε το μερίδιο στα στεγαστικά δάνεια
Στην απόδοση που προσέφερε η Εθνική Τράπεζα στους μετόχους της στάθηκε ο κ. Παύλος Μυλωνάς CEO της τράπεζας κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης.
Για το 2026 ο κ. Μυλωνάς σημείωσε πως υπάρχει αισιοδοξία για τις προοπτικές και για την αύξηση της απόδοσης της τράπεζας ενώ σημείωσε πως υπάρχουν πλεονάζοντα κεφάλαια ώστε η τράπεζα να μεγαλώσει με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων και τις ευκαιρίες.
Η απόδοση αυτή ανήλθε για το 2025 στο 85% με παράλληλη αύξηση της κεφαλαιοποίησης της τράπεζας στα 5 δισ. ευρώ.
Η συνολική διανομή στους μετόχους ανήλθε σε 1 δισ. ευρώ την περασμένη χρονιά.
Το 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την τράπεζα η οποία ανταποκρίθηκε στην δραστική αποκλιμάκωση των επιτοκίων βάσης κατά 200 μονάδες με αύξηση της πιστωτικής επέκτασης και με εργαλεία αντιστάθμισης.
