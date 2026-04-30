Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Casino Operations Summit 2026 στο Hyatt Regency Thessaloniki
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Casino Operations Summit 2026 στο Hyatt Regency Thessaloniki
Στο επίκεντρο του διεθνούς κλάδου των επίγειων καζίνο η Θεσσαλονίκη
Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών και διεθνών προσωπικοτήτων του κλάδου των τυχερών παιγνίων, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Casino Operations Summit 2026 (COS). Η διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 23 Απριλίου, φιλοξενήθηκε στις υπερσύγχρονες συνεδριακές εγκαταστάσεις του Hyatt Regency Thessaloniki και του Regency Casino Thessaloniki, μέλη του ομίλου της Regency Entertainment.
Το Συνέδριο, υπό την καθοδήγηση του ιδρυτή του Lucien (Lucas) Wijsman, επιβεβαίωσε τον τίτλο του ως ο κορυφαίος θεσμός για τους επαγγελματίες των επίγειων καζίνο σε Ευρώπη και Αφρική, με τη φετινή διοργάνωση, μάλιστα, να σημειώνει ρεκόρ συμμετοχών.
Κατά τη διάρκεια του τριήμερου Συνεδρίου, τις εργασίες του οποίου άνοιξε ο κ. Larry Lewin, Senior Consultant της Regency Entertainment, περισσότεροι από 400 σύνεδροι και εκπρόσωποι κορυφαίων εταιρειών είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν τις τελευταίες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον των επίγειων καζίνο και να εμβαθύνουν στις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου.
Η θεματολογία του Summit, φέτος, εξελίχθηκε, ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή εστίαση στα ηλεκτρονικά παίγνια, υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση της αγοράς των επίγειων καζίνο και καλύπτοντας κρίσιμους τομείς όπως η φιλοξενία, το μάρκετινγκ και οι νέες τεχνολογίες.
Ειδικότερα:
Καινοτομία & Τεχνολογίες Αιχμής: Αναλύθηκαν οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στη βελτιστοποίηση της διαρρύθμισης των χώρων παιγνίων (floor optimization), οι τελευταίες εξελίξεις στα συστήματα διαχείρισης καζίνο (CMS) και η ενσωμάτωση ανέπαφων τεχνολογιών για την αναβάθμιση της ταχύτητας των συναλλαγών.
Συνέργειες Φιλοξενίας (Hospitality): Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση του καζίνο με τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες πολυτελείας, εξετάζοντας πώς η γαστρονομία υψηλού επιπέδου και οι VIP υπηρεσίες φιλοξενίας λειτουργούν ως καταλύτες για την επιμήκυνση της παραμονής των επισκεπτών.
Σύγχρονο Marketing & Personalization: Παρουσιάστηκαν στρατηγικές Data Analytics για την προσωποποιημένη επικοινωνία με τους παίκτες, η σημασία των προγραμμάτων επιβράβευσης (Loyalty Programs) νέας γενιάς, καθώς και η αξιοποίηση των ψηφιακών καναλιών για την προσέλκυση των νεότερων ηλικιακών ομάδων (Millennials & Gen Z).
Υπεύθυνο Παιχνίδι & Κανονιστικό Πλαίσιο: Οι εργασίες κάλυψαν εκτενώς τις βέλτιστες πρακτικές για το Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gaming) και την εναρμόνιση με τα αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφαλείας και κανονιστικής συμμόρφωσης.
Επίπρόσθετα, το COS2026 εστίασε στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί τις στρατηγικές συνεργασίες. Οι συμμετέχοντες επωφελήθηκαν από πάνελ συζητήσεων με διακεκριμένους ειδικούς ομιλητές, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε και παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης στις εγκαταστάσεις της Regency Entertainment.
Μια Διοργάνωση-Πρότυπο
Μετά τις πρόσφατες διοργανώσεις του σε Ρίγα, Βουκουρέστι και Άμστερνταμ, η επιλογή της Θεσσαλονίκης για το 2026 λειτούργησε ως καταλύτης για την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού. Η άρτια φιλοξενία από την Regency Entertainment και η πρόσβαση στις διεθνών προδιαγραφών εγκαταστάσεις του Hyatt Regency Thessaloniki εξασφάλισαν τις ιδανικές συνθήκες για μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου που θέτει νέα πρότυπα στον κλάδο.
Το Συνέδριο, υπό την καθοδήγηση του ιδρυτή του Lucien (Lucas) Wijsman, επιβεβαίωσε τον τίτλο του ως ο κορυφαίος θεσμός για τους επαγγελματίες των επίγειων καζίνο σε Ευρώπη και Αφρική, με τη φετινή διοργάνωση, μάλιστα, να σημειώνει ρεκόρ συμμετοχών.
Κατά τη διάρκεια του τριήμερου Συνεδρίου, τις εργασίες του οποίου άνοιξε ο κ. Larry Lewin, Senior Consultant της Regency Entertainment, περισσότεροι από 400 σύνεδροι και εκπρόσωποι κορυφαίων εταιρειών είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν τις τελευταίες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον των επίγειων καζίνο και να εμβαθύνουν στις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου.
Η θεματολογία του Summit, φέτος, εξελίχθηκε, ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή εστίαση στα ηλεκτρονικά παίγνια, υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση της αγοράς των επίγειων καζίνο και καλύπτοντας κρίσιμους τομείς όπως η φιλοξενία, το μάρκετινγκ και οι νέες τεχνολογίες.
Ειδικότερα:
Καινοτομία & Τεχνολογίες Αιχμής: Αναλύθηκαν οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στη βελτιστοποίηση της διαρρύθμισης των χώρων παιγνίων (floor optimization), οι τελευταίες εξελίξεις στα συστήματα διαχείρισης καζίνο (CMS) και η ενσωμάτωση ανέπαφων τεχνολογιών για την αναβάθμιση της ταχύτητας των συναλλαγών.
Συνέργειες Φιλοξενίας (Hospitality): Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση του καζίνο με τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες πολυτελείας, εξετάζοντας πώς η γαστρονομία υψηλού επιπέδου και οι VIP υπηρεσίες φιλοξενίας λειτουργούν ως καταλύτες για την επιμήκυνση της παραμονής των επισκεπτών.
Σύγχρονο Marketing & Personalization: Παρουσιάστηκαν στρατηγικές Data Analytics για την προσωποποιημένη επικοινωνία με τους παίκτες, η σημασία των προγραμμάτων επιβράβευσης (Loyalty Programs) νέας γενιάς, καθώς και η αξιοποίηση των ψηφιακών καναλιών για την προσέλκυση των νεότερων ηλικιακών ομάδων (Millennials & Gen Z).
Υπεύθυνο Παιχνίδι & Κανονιστικό Πλαίσιο: Οι εργασίες κάλυψαν εκτενώς τις βέλτιστες πρακτικές για το Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gaming) και την εναρμόνιση με τα αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφαλείας και κανονιστικής συμμόρφωσης.
Επίπρόσθετα, το COS2026 εστίασε στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί τις στρατηγικές συνεργασίες. Οι συμμετέχοντες επωφελήθηκαν από πάνελ συζητήσεων με διακεκριμένους ειδικούς ομιλητές, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε και παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης στις εγκαταστάσεις της Regency Entertainment.
Μια Διοργάνωση-Πρότυπο
Μετά τις πρόσφατες διοργανώσεις του σε Ρίγα, Βουκουρέστι και Άμστερνταμ, η επιλογή της Θεσσαλονίκης για το 2026 λειτούργησε ως καταλύτης για την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού. Η άρτια φιλοξενία από την Regency Entertainment και η πρόσβαση στις διεθνών προδιαγραφών εγκαταστάσεις του Hyatt Regency Thessaloniki εξασφάλισαν τις ιδανικές συνθήκες για μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου που θέτει νέα πρότυπα στον κλάδο.
Αναφερόμενος στην επιτυχία της διοργάνωσης, ο CEO της Regency Entertainment, κ. Γιάννης Τσιρίκος, δήλωσε σχετικά:
«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση για εμάς η φιλοξενία μιας τόσο σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης στα venues της Regency στη Θεσσαλονίκη. Το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων και των ομιλητών επιβεβαιώνει το κύρος του Casino Operations Summit, ενώ για τον Όμιλό μας αποτέλεσε μια σπουδαία ευκαιρία να αναδείξουμε το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας σε ένα εξειδικευμένο διεθνές κοινό. Η επιτυχία αυτής της συνάντησης ενδυναμώνει τη δέσμευσή μας για την παροχή εμπειριών ψυχαγωγίας και φιλοξενίας κορυφαίων προδιαγραφών».
«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση για εμάς η φιλοξενία μιας τόσο σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης στα venues της Regency στη Θεσσαλονίκη. Το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων και των ομιλητών επιβεβαιώνει το κύρος του Casino Operations Summit, ενώ για τον Όμιλό μας αποτέλεσε μια σπουδαία ευκαιρία να αναδείξουμε το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας σε ένα εξειδικευμένο διεθνές κοινό. Η επιτυχία αυτής της συνάντησης ενδυναμώνει τη δέσμευσή μας για την παροχή εμπειριών ψυχαγωγίας και φιλοξενίας κορυφαίων προδιαγραφών».
