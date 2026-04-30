Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Casino Operations Summit 2026 στο Hyatt Regency Thessaloniki

Κλείσιμο

Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών και διεθνών προσωπικοτήτων του κλάδου των τυχερών παιγνίων, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του. Η διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις, φιλοξενήθηκε στις υπερσύγχρονες συνεδριακές εγκαταστάσεις τουκαι του, μέλη του ομίλου τηςΤο Συνέδριο, υπό την καθοδήγηση του ιδρυτή του, επιβεβαίωσε τον τίτλο του ως ο κορυφαίος θεσμός για τους επαγγελματίες των επίγειων καζίνο σε Ευρώπη και Αφρική, με τη φετινή διοργάνωση, μάλιστα, να σημειώνειΚατά τη διάρκεια του τριήμερου Συνεδρίου, τις εργασίες του οποίου άνοιξε ο κ., περισσότεροι από 400 σύνεδροι και εκπρόσωποι κορυφαίων εταιρειών είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν τις τελευταίες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον των επίγειων καζίνο και να εμβαθύνουν στις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου.Η θεματολογία του Summit, φέτος, εξελίχθηκε, ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή εστίαση στα ηλεκτρονικά παίγνια, υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση της αγοράς των επίγειων καζίνο και καλύπτοντας κρίσιμους τομείς όπως η φιλοξενία, το μάρκετινγκ και οι νέες τεχνολογίες.Ειδικότερα:: Αναλύθηκαν οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στη βελτιστοποίηση της διαρρύθμισης των χώρων παιγνίων (floor optimization), οι τελευταίες εξελίξεις στα συστήματα διαχείρισης καζίνο (CMS) και η ενσωμάτωση ανέπαφων τεχνολογιών για την αναβάθμιση της ταχύτητας των συναλλαγών.Συνέργειες Φιλοξενίας (Hospitality): Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση του καζίνο με τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες πολυτελείας, εξετάζοντας πώς η γαστρονομία υψηλού επιπέδου και οι VIP υπηρεσίες φιλοξενίας λειτουργούν ως καταλύτες για την επιμήκυνση της παραμονής των επισκεπτών.: Παρουσιάστηκαν στρατηγικές Data Analytics για την προσωποποιημένη επικοινωνία με τους παίκτες, η σημασία των προγραμμάτων επιβράβευσης (Loyalty Programs) νέας γενιάς, καθώς και η αξιοποίηση των ψηφιακών καναλιών για την προσέλκυση των νεότερων ηλικιακών ομάδων (Millennials & Gen Z).: Οι εργασίες κάλυψαν εκτενώς τις βέλτιστες πρακτικές για το Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gaming) και την εναρμόνιση με τα αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφαλείας και κανονιστικής συμμόρφωσης.Επίπρόσθετα, το COS2026 εστίασε στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί τις. Οι συμμετέχοντες επωφελήθηκαν από πάνελ συζητήσεων με διακεκριμένους ειδικούς ομιλητές, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε και παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης στις εγκαταστάσεις της Regency Entertainment.Μετά τις πρόσφατες διοργανώσεις του σε Ρίγα, Βουκουρέστι και Άμστερνταμ, η επιλογή της Θεσσαλονίκης για το 2026 λειτούργησε ως καταλύτης για την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού. Η άρτια φιλοξενία από τηνκαι η πρόσβαση στις διεθνών προδιαγραφών εγκαταστάσεις τουεξασφάλισαν τις ιδανικές συνθήκες για μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου που θέτει νέα πρότυπα στον κλάδο.