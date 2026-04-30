Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Προς μετάθεση για τις 12 Οκτωβρίου η καθολική εφαρμογή
Μεγαλύτερος χρόνος προσαρμογής για την Β΄ φάση που θα γινόταν υποχρεωτική από την 1η Μαΐου για όλες τις επιχειρήσεις
Σε παράταση της καθολικής εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής έως τις 12 Οκτωβρίου προσανατολίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, μεταθέτοντας κατά σχεδόν 5,5 μήνες το κρίσιμο ορόσημο που, με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα, θα ενεργοποιείτο από την 1η Μαΐου 2026.
Η σχετική απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κωτσήρα και του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στην ημέρα και υπαγορεύεται από την ανάγκη διευκόλυνσης της μετάβασης της αγοράς στο νέο καθετώς, καθώς πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε φάση προσαρμογής στα νέα ψηφιακά δεδομένα. Για τις επιχειρήσεις αυτές, η πλήρης ενεργοποίηση του νέου πλαισίου δεν είναι μια απλή τυπική αλλαγή, αλλά μια σύνθετη επιχειρησιακή μετάβαση που αγγίζει τα εμπορικά προγράμματα, τις αποθήκες, τα logistics και τις καθημερινές διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου.
Με τα σημερινά δεδομένα, η Β΄ φάση της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων θα καθίστατο υποχρεωτική από την 1η Μαΐου 2026 για το σύνολο των υπόχρεων οντοτήτων, όπως προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η μεταβατική περίοδος προαιρετικής διαβίβασης λήγει σήμερα 30 Απριλίου και από την επόμενη ημέρα η διαβίβαση των δεδομένων στο myDATA προβλεπόταν να γίνεται πλέον υποχρεωτικά.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα έπρεπε πλέον να περιορίζονται μόνο στην ψηφιακή έκδοση και αποστολή του παραστατικού, αλλά να περάσουν στο επόμενο στάδιο της πλήρους παρακολούθησης της διακίνησης. Στη Β΄ φάση εντάσσονται διαδικασίες όπως η φόρτωση, η μεταφόρτωση, η παραλαβή, ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, καθώς και η ολοκλήρωση της διακίνησης, κάτι που αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις ετοιμότητας για τις επιχειρήσεις.
Σε αυτό το περιβάλλον, η παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου δίνει έναν πρόσθετο χρόνο περίπου 5,5 μηνών στην αγορά, ώστε οι υπόχρεες επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις αναγκαίες τεχνικές και οργανωτικές παρεμβάσεις χωρίς πίεση της τελευταίας στιγμής. Ειδικά για τις μικρότερες επιχειρήσεις, που συχνά δεν διαθέτουν την ίδια μηχανογραφική υποστήριξη ή εσωτερική τεχνική επάρκεια με τους μεγαλύτερους ομίλους, το επιπλέον αυτό διάστημα θεωρείται κρίσιμο για μια πιο ομαλή προσαρμογή.
Στόχος της παράτασης είναι η μετάβαση να γίνει χωρίς απότομες αρρυθμίες στην αγορά και χωρίς να δημιουργηθούν νέες πιέσεις στις επιχειρήσεις που ακόμη προσαρμόζονται.
