Άλμα 20% για το φυσικό αέριο, «πέταξε» η τιμή στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Στα 53,6 ευρώ η τιμή στην ευρωπαϊκή αγορά - Υπό το βάρος της συνεχιζόμενης πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, τα συμβόλαια παράδοσης τον Απρίλιο αυξήθηκαν κατά 20,44% σε μια μέρα στο TTF
Στα 53,6 ευρώ/MWh ανέβηκε η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά υπό το βάρος της συνεχιζόμενης πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.
Συγκεκριμένα, στο σημείο αναφοράς του TTF, τα συμβόλαια παράδοσης τον Απρίλιο έκλεισαν σήμερα στα 53,6 ευρώ/MWh, καταγράφοντας αύξηση κατά 20,44% σε μια μέρα, ενώ ενδοσυνεδριακά η τιμή έφτασε και τα 65,42 ευρώ/MWh.
Αντίθετα, στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ρεύματος σημειώθηκε μικρή πτώση της τιμής για αύριο. Έτσι, στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για αύριο Τετάρτη 4 Μαρτίου η τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώνεται στα 102,04 ευρώ έναντι 105,79 ευρώ σήμερα, καταγράφοντας πτώση κατά 3,55%.
Όσον αφορά τη διακύμανση της τιμής η χαμηλότερη έπεσε σε μηδενικά επίπεδα (0,01 ευρώ/MWh) έναντι 9,90 ευρώ σήμερα και η υψηλότερη ανέβηκε στα 261,83 ευρώ/MWh, από 224,94 ευρώ σήμερα.
Στο ενεργειακό μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής, οι ΑΠΕ οδηγούν την κούρσα με ποσοστό 38,02%, ακολουθεί το φυσικό αέριο με 35,39%, ενώ έπονται τα υδροηλεκτρικά με 18,90%, ο λιγνίτης με 4,08% και οι εισαγωγές με 3,61%.
Μέσα στο διακεκαυμένο περιβάλλον της πολεμικής σύγκρουσης και όσο δεν διαφαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης, σε συνδυασμό με τον ουσιαστικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, εκτιμάται ότι οι τιμές της ενέργειας στη διεθνή αγορά θα ακολουθήσουν περαιτέρω ανοδική τροχιά.
ΠΗΓΗ: www.newmoney.gr
