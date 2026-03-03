Άλμα 20% για το φυσικό αέριο, «πέταξε» η τιμή στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Στα 53,6 ευρώ η τιμή στην ευρωπαϊκή αγορά - Υπό το βάρος της συνεχιζόμενης πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, τα συμβόλαια παράδοσης τον Απρίλιο αυξήθηκαν κατά 20,44% σε μια μέρα στο TTF