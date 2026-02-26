Τράπεζα Πειραιώς: Ρεκόρ προμηθειών και αυξημένη διανομή – Τι βλέπουν οι ξένοι οίκοι
Τράπεζα Πειραιώς: Ρεκόρ προμηθειών και αυξημένη διανομή – Τι βλέπουν οι ξένοι οίκοι
Ο όμιλος έχει περάσει σε φάση σταθεροποίησης μετά τον κύκλο εξυγίανσης - Τι αναφέρουν η JPMorgan, η Goldman Sachs, η Citi και η Jefferies
Η Τράπεζα Πειραιώς άνοιξε τον κύκλο των αποτελεσμάτων των ελληνικών τραπεζών με ένα δ’ τρίμηνο που, κατά κοινή ομολογία των ξένων οίκων, ήταν περισσότερο «λογιστικό» παρά λειτουργικό. Κάτω από τις έκτακτες επιβαρύνσεις και τις κινήσεις ενόψει του νέου επιχειρηματικού σχεδίου, η οργανική δυναμική παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρή, με τα βασικά έσοδα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες και την κερδοφορία να επιβεβαιώνει ότι ο όμιλος έχει περάσει σε φάση σταθεροποίησης μετά τον κύκλο εξυγίανσης.
Η JPMorgan κάνει λόγο για ένα «κάπως ακατάστατο» τρίμηνο λόγω της ενσωμάτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής και τα πολλαπλά έκτακτα έξοδα και προβλέψεις, ωστόσο στέκεται στη δύναμη των βασικών τάσεων. Τα καθαρά κέρδη των 250 εκατ. ευρώ κινήθηκαν σε γενικές γραμμές σε ευθυγράμμιση με το consensus, με τα βασικά έσοδα να υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις κατά 8%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, ένδειξη ότι η πίεση στα περιθώρια έχει αρχίσει να σταθεροποιείται, ενώ οι προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 23% σε τριμηνιαία βάση, οδηγώντας τα έσοδα από υπηρεσίες σε ιστορικό υψηλό για τη χρήση 2025. Ο οίκος τονίζει ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων για το 2025 διαμορφώθηκε στο 15,6%, πάνω από τον αρχικό στόχο, ενώ η διανομή αυξήθηκε στο 55%, με προτεινόμενο μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή. Η JPMorgan διατηρεί σύσταση Overweight και τιμή-στόχο τα 10,00 ευρώ, στηριζόμενη σε μοντέλο Gordon Growth με κανονικοποιημένη ROTE 15,3% το 2027. Ο οίκος θεωρεί ότι η επενδυτική ιστορία παραμένει ελκυστική, ιδίως εφόσον το νέο πλάνο επιβεβαιώσει τη δυναμική κερδοφορίας.
