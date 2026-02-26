Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 1,07 δισ. ευρώ και πιστωτική επέκταση €4 δισ.
Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 1,07 δισ. ευρώ και πιστωτική επέκταση €4 δισ.
Μέρισμα σε μετρητά €0,40 ανά μετοχή, αναβαθμίζεται στο 55% - Χρήστος Μεγάλου: «Το 2025 αποτέλεσε ένα έτος ισχυρών επιδόσεων και στρατηγικών κινήσεων για την Πειραιώς
Καθαρά κέρδη 1.070 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Τράπεζα Πειραιώς το 2025 ενώ σε 250 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του τελευταίου τριμήνου. Η πιστωτική επέκταση της τράπεζας διαμορφώθηκε στα 4 δισ. ευρώ.
Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε το 2025 ισχυρή ανάπτυξη σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητάς της, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου και τη σταθερή ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά.
Τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε €37,3 δισ., με καθαρή πιστωτική επέκταση €3,9 δισ. για το σύνολο του έτους, προερχόμενη από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Στη λιανική τραπεζική, η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε €300 εκατ., ενώ ειδικότερα τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν καθαρή αύξηση €100 εκατ. το 2025, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ανάκαμψης της στεγαστικής πίστης. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων προς την ελληνική οικονομία ανήλθαν σε €13,3 δισ., σημειώνοντας την υψηλότερη ιστορικά επίδοση για την Τράπεζα. Παράλληλα, οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν σε €66,1 δισ., ενισχυμένες κατά 3% σε τριμηνιαία και κατά 5% σε ετήσια βάση. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών κατέγραψαν ιδιαίτερα ισχυρή άνοδο 27% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €14,5 δισ., υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο.
Τα κέρδη €1.070 εκατ., αντιστοιχούν σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16%, εξομαλυμένη για έκτακτα στοιχεία, ενώ στο 4ο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €250 εκατ. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,82 μετά την αφαίρεση του κουπονιού των ομολόγων Additional Tier 1, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο για άνω των €0,80 ανά μετοχή. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €5,92, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση, απορροφώντας την εξαγορά της Εθνική Ασφαλιστική, την πληρωμή μερίσματος €0,30 ανά μετοχή τον Ιούνιο 2025, την ενδιάμεση διανομή €0,08 ανά μετοχή μέσω επαναγοράς μετοχών στο 4ο τρίμηνο, καθώς και την πληρωμή κουπονιών των ομολόγων Additional Tier 1.
Τα καθαρά έσοδα το 4ο τρίμηνο ανήλθαν σε €723 εκατ., με τα καθαρά έσοδα προμηθειών να αυξάνονται κατά 26% σε ετήσια βάση και τα καθαρά έσοδα από τόκους να ενισχύονται κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €696 εκατ., αντιστοιχώντας στο 26% των συνολικών καθαρών εσόδων, με τον δείκτη προμηθειών προς ενεργητικό να ανέρχεται στο 0,82%, το υψηλότερο επίπεδο στην ελληνική αγορά. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την ενίσχυση των δανείων, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών και τη δραστηριότητα τραπεζοασφάλισης.
Με βάση τις ισχυρές επιδόσεις, ο στόχος συνολικής διανομής από τα κέρδη του 2025 αναβαθμίζεται στο 55% από 50% προηγουμένως. Η αναβάθμιση αυτή μεταφράζεται σε μέρισμα σε μετρητά €0,40 ανά μετοχή, συνολικού ύψους €492 εκατ., επιπλέον της ενδιάμεσης διανομής €100 εκατ. που πραγματοποιήθηκε στο 4ο τρίμηνο μέσω επαναγοράς μετοχών.
Η λειτουργική αποτελεσματικότητα διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο, με τον δείκτη κόστους προς κύρια έσοδα να διαμορφώνεται στο 33% για το 2025, παρά τη συνέχιση των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και στην τεχνολογική και επιχειρηματική ανάπτυξη. Ο ισολογισμός παραμένει υγιής, με το οργανικό κόστος κινδύνου στο 0,5%, σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) μειώθηκε στο 2,0% από 2,6% ένα έτος πριν, ενώ η κάλυψη των NPE ενισχύθηκε στο 73% από 65%. Παράλληλα, το προφίλ ρευστότητας παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 65% και τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 216%.
Σε επίπεδο κεφαλαίων, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,7%, απορροφώντας την πρόβλεψη διανομής 55% επί των κερδών του 2025, την ισχυρή πιστωτική επέκταση και την απόσβεση DTC. Η Τράπεζα διατηρεί απόθεμα περίπου 275 μονάδων βάσης άνω της εποπτικής απαίτησης P2G (16,0%), επιβεβαιώνοντας τη στιβαρή κεφαλαιακή της θέση και τη δυνατότητα στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης.
Τι δήλωσε ο CEO της Τράπεζας Χρήστος Μεγάλου για τα αποτελέσματα της τράπεζας: «Το 2025 αποτέλεσε ένα έτος ισχυρών επιδόσεων και στρατηγικών κινήσεων για την Πειραιώς. Ο Όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται, καταγράφοντας δυναμική καθαρή πιστωτική επέκταση, εισροές καταθέσεων και περισσότερα υπό διαχείριση κεφάλαια, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει υψηλή. Το 2025, πετύχαμε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα €5,9. Τα έσοδά μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 11% ετησίως, με €4 δις καθαρή πιστωτική επέκταση, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο του 2025. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα: €66 δισ. καταθέσεις και €14,5 δισ. επενδυτικά κεφάλαια.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του έτους, σηματοδοτώντας την αναστροφή της τάσης του τελευταίου έτους, ενώ τα έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν ισχυρή επίδοση, ωθούμενα από τις εργασίες πιστοδοτήσεων και τις τραπεζοασφάλειες. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 2,2%, ενώ ο δείκτης καθαρού περιθωρίου προμηθειών ανήλθε στο 1,0%, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο της αγοράς. Η αποτελεσματικότητα κόστους διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον ετήσιο στόχο, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 34% κατά το 4ο τρίμηνο, ενώ το οργανικό κόστος κινδύνου παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Η δανειοδοτική μας δραστηριότητα παραμένει διαφοροποιημένη, με συστηματική ανάπτυξη στον επιχειρηματικό τομέα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στον τομέα ενεργειακής μετάβασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν θετική καθαρή πιστωτική επέκταση 100 εκατ. στο 4ο τρίμηνο, χάρη στην τόνωση της ζήτησης και στη στόχευσή μας σε καινοτόμα προϊόντα. Το προϊόν μας «Σπίτι 25» έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 1.500 αιτήσεις συνολικού ποσού €200 εκατ σε λίγους μήνες.
Διαχειριζόμαστε με συνέπεια την κεφαλαιακή μας θέση και παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναβαθμίζουμε τον στόχο μας για συνολική διανομή στους μετόχους στο 55% επί των κερδών του 2025, το οποίο μεταφράζεται σε €0,40 μέρισμα, επιπλέον της ενδιάμεσης διανομής κατά το 4ο τρίμηνο, ύψους €0,08 με τη μορφή επαναγοράς μετοχών. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν σε ισχυρά επίπεδα μετά την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, τις διανομές στους μετόχους και τη συνέχιση των επενδύσεων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 18,7% τον Δεκέμβριο 2025.
Κοιτώντας μπροστά, κινούμαστε σε ένα περιβάλλον ομαλοποίησης των επιτοκίων από θέση ισχύος. Οι προσπάθειές μας για διαφοροποίηση των εσόδων αντικατοπτρίζονται στον δείκτη προμηθειών έναντι των καθαρών εσόδων, ο οποίος διαμορφώνεται στο 26%. Η πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη διαχείριση του ισολογισμού και την αντιστάθμιση κινδύνου υποστηρίζει τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας.
Κατά το 4ο τρίμηνο, ολοκληρώσαμε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, με το συνολικό τίμημα για τη συναλλαγή να ανέρχεται σε €0,6 δισ. σε μετρητά, και την ενοποιήσαμε στα αποτελέσματα έτους 2025. Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων και την εμπορική μας πρόταση. Σχετικά με αυτό, σε λίγες μέρες θα παρουσιάσουμε το νέο μας επιχειρηματικό σχέδιο, με διευρυμένες φιλοδοξίες στο πεδίο των τραπεζικών υπηρεσιών και της ασφάλισης.
Είναι επίσης σημαντικό ότι η neobank Snappi, έκανε το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά το 2025, με ικανοποιητική προσέλκυση 60.000 πελατών σε ένα τρίμηνο. Η Snappi αποτελεί πρόταση αξίας προσαρμοσμένη στις ανάγκες πελατών με τεχνολογική εξοικείωση, προωθώντας ένα μοντέλο υπηρεσιών χωρίς καταστήματα. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε πρωτοβουλίες ESG, λανσάροντας νέες συνεργασίες fintech και πράσινα χρηματοδοτικά προϊόντα που στηρίζουν την καινοτομία, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την αξία για τον πελάτη.
Το 2026, το ελληνικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κυρίως λόγω των επενδύσεων, της καταναλωτικής δαπάνης και της στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Η δημοσιονομική εικόνα συνεχίζει να βελτιώνεται, με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και σταθερή μείωση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ, οδηγώντας σε περαιτέρω αναβαθμίσεις του δημόσιου χρέους και μειωμένο κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες.
Εισερχόμαστε στο 2026 με εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να επιτύχουμε διατηρήσιμα αποτελέσματα. Οι νέοι στόχοι μας θα παρουσιαστούν λεπτομερώς στο Capital Markets Day που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026.»
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε το 2025 ισχυρή ανάπτυξη σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητάς της, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου και τη σταθερή ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά.
Τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε €37,3 δισ., με καθαρή πιστωτική επέκταση €3,9 δισ. για το σύνολο του έτους, προερχόμενη από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Στη λιανική τραπεζική, η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε €300 εκατ., ενώ ειδικότερα τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν καθαρή αύξηση €100 εκατ. το 2025, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ανάκαμψης της στεγαστικής πίστης. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων προς την ελληνική οικονομία ανήλθαν σε €13,3 δισ., σημειώνοντας την υψηλότερη ιστορικά επίδοση για την Τράπεζα. Παράλληλα, οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν σε €66,1 δισ., ενισχυμένες κατά 3% σε τριμηνιαία και κατά 5% σε ετήσια βάση. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών κατέγραψαν ιδιαίτερα ισχυρή άνοδο 27% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €14,5 δισ., υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο.
Τα κέρδη €1.070 εκατ., αντιστοιχούν σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16%, εξομαλυμένη για έκτακτα στοιχεία, ενώ στο 4ο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €250 εκατ. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,82 μετά την αφαίρεση του κουπονιού των ομολόγων Additional Tier 1, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο για άνω των €0,80 ανά μετοχή. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €5,92, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση, απορροφώντας την εξαγορά της Εθνική Ασφαλιστική, την πληρωμή μερίσματος €0,30 ανά μετοχή τον Ιούνιο 2025, την ενδιάμεση διανομή €0,08 ανά μετοχή μέσω επαναγοράς μετοχών στο 4ο τρίμηνο, καθώς και την πληρωμή κουπονιών των ομολόγων Additional Tier 1.
Τα καθαρά έσοδα το 4ο τρίμηνο ανήλθαν σε €723 εκατ., με τα καθαρά έσοδα προμηθειών να αυξάνονται κατά 26% σε ετήσια βάση και τα καθαρά έσοδα από τόκους να ενισχύονται κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €696 εκατ., αντιστοιχώντας στο 26% των συνολικών καθαρών εσόδων, με τον δείκτη προμηθειών προς ενεργητικό να ανέρχεται στο 0,82%, το υψηλότερο επίπεδο στην ελληνική αγορά. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την ενίσχυση των δανείων, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών και τη δραστηριότητα τραπεζοασφάλισης.
Με βάση τις ισχυρές επιδόσεις, ο στόχος συνολικής διανομής από τα κέρδη του 2025 αναβαθμίζεται στο 55% από 50% προηγουμένως. Η αναβάθμιση αυτή μεταφράζεται σε μέρισμα σε μετρητά €0,40 ανά μετοχή, συνολικού ύψους €492 εκατ., επιπλέον της ενδιάμεσης διανομής €100 εκατ. που πραγματοποιήθηκε στο 4ο τρίμηνο μέσω επαναγοράς μετοχών.
Η λειτουργική αποτελεσματικότητα διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο, με τον δείκτη κόστους προς κύρια έσοδα να διαμορφώνεται στο 33% για το 2025, παρά τη συνέχιση των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και στην τεχνολογική και επιχειρηματική ανάπτυξη. Ο ισολογισμός παραμένει υγιής, με το οργανικό κόστος κινδύνου στο 0,5%, σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) μειώθηκε στο 2,0% από 2,6% ένα έτος πριν, ενώ η κάλυψη των NPE ενισχύθηκε στο 73% από 65%. Παράλληλα, το προφίλ ρευστότητας παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 65% και τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 216%.
Σε επίπεδο κεφαλαίων, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,7%, απορροφώντας την πρόβλεψη διανομής 55% επί των κερδών του 2025, την ισχυρή πιστωτική επέκταση και την απόσβεση DTC. Η Τράπεζα διατηρεί απόθεμα περίπου 275 μονάδων βάσης άνω της εποπτικής απαίτησης P2G (16,0%), επιβεβαιώνοντας τη στιβαρή κεφαλαιακή της θέση και τη δυνατότητα στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης.
Τι δήλωσε ο CEO της Τράπεζας Χρήστος Μεγάλου για τα αποτελέσματα της τράπεζας: «Το 2025 αποτέλεσε ένα έτος ισχυρών επιδόσεων και στρατηγικών κινήσεων για την Πειραιώς. Ο Όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται, καταγράφοντας δυναμική καθαρή πιστωτική επέκταση, εισροές καταθέσεων και περισσότερα υπό διαχείριση κεφάλαια, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει υψηλή. Το 2025, πετύχαμε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα €5,9. Τα έσοδά μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 11% ετησίως, με €4 δις καθαρή πιστωτική επέκταση, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο του 2025. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα: €66 δισ. καταθέσεις και €14,5 δισ. επενδυτικά κεφάλαια.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του έτους, σηματοδοτώντας την αναστροφή της τάσης του τελευταίου έτους, ενώ τα έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν ισχυρή επίδοση, ωθούμενα από τις εργασίες πιστοδοτήσεων και τις τραπεζοασφάλειες. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 2,2%, ενώ ο δείκτης καθαρού περιθωρίου προμηθειών ανήλθε στο 1,0%, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο της αγοράς. Η αποτελεσματικότητα κόστους διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον ετήσιο στόχο, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 34% κατά το 4ο τρίμηνο, ενώ το οργανικό κόστος κινδύνου παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Η δανειοδοτική μας δραστηριότητα παραμένει διαφοροποιημένη, με συστηματική ανάπτυξη στον επιχειρηματικό τομέα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στον τομέα ενεργειακής μετάβασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν θετική καθαρή πιστωτική επέκταση 100 εκατ. στο 4ο τρίμηνο, χάρη στην τόνωση της ζήτησης και στη στόχευσή μας σε καινοτόμα προϊόντα. Το προϊόν μας «Σπίτι 25» έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 1.500 αιτήσεις συνολικού ποσού €200 εκατ σε λίγους μήνες.
Διαχειριζόμαστε με συνέπεια την κεφαλαιακή μας θέση και παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναβαθμίζουμε τον στόχο μας για συνολική διανομή στους μετόχους στο 55% επί των κερδών του 2025, το οποίο μεταφράζεται σε €0,40 μέρισμα, επιπλέον της ενδιάμεσης διανομής κατά το 4ο τρίμηνο, ύψους €0,08 με τη μορφή επαναγοράς μετοχών. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν σε ισχυρά επίπεδα μετά την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, τις διανομές στους μετόχους και τη συνέχιση των επενδύσεων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 18,7% τον Δεκέμβριο 2025.
Κοιτώντας μπροστά, κινούμαστε σε ένα περιβάλλον ομαλοποίησης των επιτοκίων από θέση ισχύος. Οι προσπάθειές μας για διαφοροποίηση των εσόδων αντικατοπτρίζονται στον δείκτη προμηθειών έναντι των καθαρών εσόδων, ο οποίος διαμορφώνεται στο 26%. Η πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη διαχείριση του ισολογισμού και την αντιστάθμιση κινδύνου υποστηρίζει τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας.
Κατά το 4ο τρίμηνο, ολοκληρώσαμε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, με το συνολικό τίμημα για τη συναλλαγή να ανέρχεται σε €0,6 δισ. σε μετρητά, και την ενοποιήσαμε στα αποτελέσματα έτους 2025. Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων και την εμπορική μας πρόταση. Σχετικά με αυτό, σε λίγες μέρες θα παρουσιάσουμε το νέο μας επιχειρηματικό σχέδιο, με διευρυμένες φιλοδοξίες στο πεδίο των τραπεζικών υπηρεσιών και της ασφάλισης.
Είναι επίσης σημαντικό ότι η neobank Snappi, έκανε το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά το 2025, με ικανοποιητική προσέλκυση 60.000 πελατών σε ένα τρίμηνο. Η Snappi αποτελεί πρόταση αξίας προσαρμοσμένη στις ανάγκες πελατών με τεχνολογική εξοικείωση, προωθώντας ένα μοντέλο υπηρεσιών χωρίς καταστήματα. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε πρωτοβουλίες ESG, λανσάροντας νέες συνεργασίες fintech και πράσινα χρηματοδοτικά προϊόντα που στηρίζουν την καινοτομία, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την αξία για τον πελάτη.
Το 2026, το ελληνικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κυρίως λόγω των επενδύσεων, της καταναλωτικής δαπάνης και της στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Η δημοσιονομική εικόνα συνεχίζει να βελτιώνεται, με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και σταθερή μείωση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ, οδηγώντας σε περαιτέρω αναβαθμίσεις του δημόσιου χρέους και μειωμένο κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες.
Εισερχόμαστε στο 2026 με εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να επιτύχουμε διατηρήσιμα αποτελέσματα. Οι νέοι στόχοι μας θα παρουσιαστούν λεπτομερώς στο Capital Markets Day που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026.»
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα