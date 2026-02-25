Γιάννης Παπαχρήστου: Κέρδη ρεκόρ €400 εκατ. για το Υπερταμείο και μέρισμα €200 εκατ. στο Δημόσιο
Γιάννης Παπαχρήστου: Κέρδη ρεκόρ €400 εκατ. για το Υπερταμείο και μέρισμα €200 εκατ. στο Δημόσιο
Ο CEO του Υπερταμείου μιλά για την πρώτη επένδυση του νέου Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων - Το σχέδιο για τα ΕΛΤΑ, τις αστικές συγκοινωνίες και τα περιφερειακά αεροδρόμια
Δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Υπερταμείο βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Μετά τον πρόσφατο μετασχηματισμό του, ο ρόλος του διευρύνεται από διαχειριστή συμμετοχών και αποκρατικοποιήσεων σε έναν πολυδιάστατο βραχίονα δημόσιας περιουσίας, επενδύσεων και στρατηγικών υποδομών, την ώρα που τα ανοιχτά μέτωπα παραμένουν πολλά και πολιτικά ευαίσθητα, όπως φάνηκε πρόσφατα με το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛ.ΤΑ.
Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, μιλά για το αποτύπωμα της πρώτης δεκαετίας και τις προτεραιότητες της επόμενης μέρας, δίνοντας απαντήσεις για ζητήματα που βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης: από το μέλλον των ΕΛ.ΤΑ. και των αστικών συγκοινωνιών μέχρι την αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, των Ελληνικών Αλυκών και του τεράστιου χαρτοφυλακίου ακινήτων της ΕΤΑΔ.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο εθνικό επενδυτικό fund και στο πότε αναμένεται η πρώτη του επένδυση, αλλά και στον πιθανό ρόλο του Υπερταμείου σε νέες προκλήσεις, όπως η αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Τέλος, τίθεται ανοιχτά το ερώτημα αν, μία δεκαετία μετά τα μνημόνια, έχει έρθει η ώρα για μια νέα ταυτότητα του Υπερταμείου.
Διαβάστε τη συνέντευξη στο newmoney.gr
Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, μιλά για το αποτύπωμα της πρώτης δεκαετίας και τις προτεραιότητες της επόμενης μέρας, δίνοντας απαντήσεις για ζητήματα που βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης: από το μέλλον των ΕΛ.ΤΑ. και των αστικών συγκοινωνιών μέχρι την αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, των Ελληνικών Αλυκών και του τεράστιου χαρτοφυλακίου ακινήτων της ΕΤΑΔ.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο εθνικό επενδυτικό fund και στο πότε αναμένεται η πρώτη του επένδυση, αλλά και στον πιθανό ρόλο του Υπερταμείου σε νέες προκλήσεις, όπως η αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Τέλος, τίθεται ανοιχτά το ερώτημα αν, μία δεκαετία μετά τα μνημόνια, έχει έρθει η ώρα για μια νέα ταυτότητα του Υπερταμείου.
Διαβάστε τη συνέντευξη στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα