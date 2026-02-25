Γιάννης Παπαχρήστου: Κέρδη ρεκόρ €400 εκατ. για το Υπερταμείο και μέρισμα €200 εκατ. στο Δημόσιο

Ο CEO του Υπερταμείου μιλά για την πρώτη επένδυση του νέου Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων - Το σχέδιο για τα ΕΛΤΑ, τις αστικές συγκοινωνίες και τα περιφερειακά αεροδρόμια