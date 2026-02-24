Προς κούρεμα τα πρόστιμα για μηδενικές και πιστωτικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα
Στο τραπέζι εξαίρεση όταν δεν προκύπτει φόρος, πλαφόν στα πολλαπλά πρόστιμα και όριο 100 ευρώ για μικροδιαφορές
Διορθωτικές παρεμβάσεις στα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων εξετάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά την εισήγηση της Επιτροπής Φορολογικής Πολιτικής για αναθεώρηση του πλαισίου όταν δεν προκύπτει καμία φορολογική οφειλή.
Το θέμα άνοιξε έπειτα από κύμα αντιδράσεων από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που βρέθηκαν να πληρώνουν βαριά πρόστιμα για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις, δηλαδή για περιπτώσεις χωρίς δημοσιονομική απώλεια για το Δημόσιο.
Σήμερα το καθεστώς είναι απολύτως αυτοματοποιημένο. Επαγγελματίας με απλογραφικά βιβλία που υποβάλλει εκπρόθεσμα μηδενική δήλωση ΦΠΑ επιβαρύνεται με 250 ευρώ. Επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία που καταθέτει εκπρόθεσμα πιστωτική δήλωση, δηλαδή με ποσό προς επιστροφή, καλείται να πληρώσει 500 ευρώ. Το πρόστιμο ενεργοποιείται λόγω της καθυστέρησης και όχι επειδή υπάρχει φόρος προς καταβολή.
Αυτό ακριβώς το σημείο της αναλογικότητας είναι που επανεξετάζεται. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η επιβολή αυξημένων προστίμων σε δηλώσεις χωρίς οφειλή δεν συνδέεται με πραγματική φορολογική ζημία και δεν ενισχύει ουσιαστικά τη συμμόρφωση.
Το πρόβλημα αφορά όσους υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, είτε τηρούν απλογραφικό είτε διπλογραφικό σύστημα. Δεν αγγίζει τις περιπτώσεις όπου υπάρχει πραγματική οφειλή φόρου και αυτή καταβάλλεται εκπρόθεσμα, καθώς εκεί εξακολουθούν να ισχύουν τόκοι και προσαυξήσεις.
Στο τραπέζι βρίσκονται συγκεκριμένες αλλαγές: να μην επιβάλλεται πρόστιμο όταν η δήλωση είναι μηδενική ή πιστωτική και δεν προκύπτει φόρος προς πληρωμή, να θεσπιστεί ανώτατο όριο συνολικού προστίμου σε περιπτώσεις πολλαπλών εκπρόθεσμων μηδενικών δηλώσεων ώστε να αποφεύγονται συσσωρευμένες επιβαρύνσεις, και να εφαρμοστεί κανόνας μη επιβολής προστίμου όταν το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει είναι έως 100 ευρώ.
Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα. Το ζητούμενο για την αγορά είναι σαφές: τα πρόστιμα να συνδέονται με πραγματική φορολογική επιβάρυνση και όχι να λειτουργούν ως οριζόντια ποινή για κάθε καθυστέρηση, ακόμη και όταν το αποτέλεσμα της δήλωσης είναι μηδενικό.
