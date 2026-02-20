Στο «κόκκινο» για δεύτερη μέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών - Νέες εβδομαδιαίες απώλειες
Στις δημοπρασίες οι αγοραστές «μάζεψαν» την πτώση - Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών για το ΧΑ - Ισχυρές πιέσεις σε τράπεζες και βιομηχανικά blue chips - Σε 7,2% ανέρχεται η φετινή απόδοση
Σε καθοδική τροχιά διατηρήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τους πωλητές να εστιάζουν στις τραπεζικές μετοχές και σε ορισμένα βιομηχανικά «χαρτιά». Λίγο πριν την ολοκλήρωση των συναλλαγών, οι απώλειες περιορίστηκαν αισθητά, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να κλείσει μακριά από τα χαμηλά ημέρας. Ταυτόχρονα, η Αθήνα κατέγραψε τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση της, ενώ σημειώνεται ότι θα παραμείνει κλειστή στις 23 Φεβρουαρίου λόγω της αργίας για την Καθαρά Δευτέρα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (20/2), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 1,97 μονάδες ή -0,09% και έκλεισε στις 2.273,73 μονάδες. Σε 20 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με το χαμηλό ημέρας να εντοπίζεται στις 2.259,39 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.279,38 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ σημείωσε πτώση -0,66%, ενώ η φετινή του απόδοση ανέρχεται πλέον σε +7,22%.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών προέρχεται από ένα σερί ισχυρών μεταπτώσεων (σ.σ. ράλι την Τετάρτη και sell off την Πέμπτη). Η μεταβλητότητα παραμένει κυρίαρχο στοιχείο στο ταμπλό, με την αγορά να ισορροπεί μεταξύ της κατοχύρωσης κερδών (profit taking) και της αντίδρασης ορισμένων μετοχών μετά τις πρόσφατες απώλειές τους. Η εύθραυστη εικόνα της εγχώριας αγοράς οφείλεται στις εκροές των ξένων επενδυτών, σύμφωνα με αναλυτές, ενώ κομβικό ρόλο παίζει και ο διεθνής παράγοντας με φόντο την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Εκτός των τραπεζών, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν σήμερα -μεταξύ άλλων- οι μετοχές των Motor Oil, Cenergy, ΟΤΕ και Σαράντης, διορθώνοντας από τα πολυετή ή ιστορικά ρεκόρ που σημείωσαν πρόσφατα. Από την άλλη πλευρά, αντίδραση έβγαλαν μετοχές που υπεραπέδιδαν μέχρι πρότινος, όπως η Jumbo και η Bally’s Intralot. Ράλι σχεδόν +20% έκανε η Y/KNOT με ώθηση από τη νέα ΑΜΚ έως 22,8 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζει η εισηγμένη.
Η προσοχή στρέφεται στο rebalancing του FTSE
Στο επίκεντρο βρίσκεται η ΔΕΗ, η οποία θέτει στον «πυρήνα» της στρατηγικής της τη δημιουργία ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία, σε μία επένδυση ύψους 2,3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ του newmoney.gr, οι συζητήσεις για το μεγάλο data center της ΔΕΗ βρίσκονται σε ώριμη φάση, ενώ οι επαφές με τους Αμερικανούς είναι σε προχωρημένο στάδιο. Στο «ραντάρ» φέρονται να βρίσκονται κολοσσοί όπως η Meta (Facebook), η Amazon, η OpenAI, η Microsoft, η Google και η Oracle.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον προσελκύει και η CrediaBank, μετά την έκτακτη γενική συνέλευση που συγκάλεσε προκειμένου να δώσει το «πράσινο φως» στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 300 εκατ. ευρώ. Η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα διεξαχθεί επαναληπτική συνέλευση στις 24 Μαρτίου. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης βρίσκεται επίσης η θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης έως 10 εκατ. μετοχών σε στελέχη της τράπεζας. Σύμφωνα με την Eurobank Equities, το free float της CrediaBank ανέρχεται σε περίπου 10%, κάτω από το όριο του 15% που έχουν θέσει οι αρχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθιστώντας την αύξηση της διασποράς στρατηγική προτεραιότητα.
Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναθεώρησης στους δείκτες του FTSE (FTSE All World Semi-Annual Index Review). Όσες αλλαγές προκύψουν, θα τεθούν σε ισχύ μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 20ής Μαρτίου. Με βάση την τελευταία αναθεώρηση, ο δείκτης FTSE All-World περιλαμβάνει 29 ελληνικές μετοχές. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί από την κατηγορία των προηγμένων αναδυόμενων αγορών (advanced emerging) σε εκείνη των ανεπτυγμένων (developed), με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026.
Στο πεδίο των εταιρικών αποτελεσμάτων, την ερχόμενη εβδομάδα τα οικονομικά τους μεγέθη θα ανακοινώσουν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, ο ΟΤΕ, η HELLENiQ ENERGY και η Ideal Holdings. Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου θα ακολουθήσουν η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Premia Properties.
Ανοδικές τάσεις στις διεθνείς αγορές
Νευρικότητα επικρατεί στη Wall Street, με το κλίμα να είναι «βαρύ» λόγω των εξελίξεων με το Ιράν, αλλά και την αμερικανική αγορά ιδιωτικών δανείων (private credit). Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι το επόμενο 10ήμερο θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε στρατιωτικά πλήγματα κατά της χώρας της Μέσης Ανατολής. Θετική εικόνα παρουσιάζουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, παρά τις αρχικές απώλειες, με τους traders να σταθμίζουν τα νέα στοιχεία για το αμερικανικό ΑΕΠ και τις προσωπικές καταναλωτές δαπάνες (PCE). Ο Dow Jones και ο Nasdaq ενισχύονται κατά +0,6% και ο S&P 500 ακολουθεί στο +0,4%. μετά την απόρριψη από το Ανώτατο Δικαστήριο των δασμών Τραμπ.
Άνοδο καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παρακολουθούν την κλιμάκωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, καθώς οξύνονται οι εντάσεις με το Ιράν. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κερδίζει +0,8% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου ενισχύονται μεταξύ +0,8% και +1,4%.
