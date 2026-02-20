Ευρωπαϊκές μετοχές: Το νέο ιστορικό υψηλό ίσως είναι το «ταβάνι» του 2026
Ευρωπαϊκές μετοχές: Το νέο ιστορικό υψηλό ίσως είναι το «ταβάνι» του 2026
Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραψαν ιστορικό υψηλό, όμως στρατηγικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η περαιτέρω άνοδος το 2026 θα είναι περιορισμένη, με αυξημένο κίνδυνο απογοήτευσης
Δεν έχει καν μπει ο Μάρτιος και ήδη αρκετοί στρατηγικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το ιστορικό υψηλό που κατέγραψαν αυτή την εβδομάδα οι ευρωπαϊκές μετοχές ενδέχεται να αποτελεί το «ταβάνι» για το 2026, σύμφωνα με το Bloomberg.
Ο δείκτης Stoxx Europe 600 αναμένεται να ολοκληρώσει το 2026 σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το ιστορικό υψηλό των 630 μονάδων που σημείωσε την Τετάρτη, με βάση τη διάμεση εκτίμηση 17 προβλέψεων. Οι ευνοϊκές συνθήκες, που στήριξαν μέχρι τώρα τις ευρωπαϊκές αγορές φαίνεται να έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί, ενώ οι προσδοκίες για διψήφια αύξηση κερδών των εισηγμένων εταιρειών θεωρούνται απαιτητικές.
Το θετικό στοιχείο είναι ότι λίγοι προβλέπουν μεγάλες απώλειες, καθώς οι δημόσιες δαπάνες και τα χαμηλά επιτόκια εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Η HSBC παραμένει η πιο αισιόδοξη, θέτοντας στόχο τις 670 μονάδες — δηλαδή περιθώριο ανόδου σχεδόν 7%. Μόλις δύο οίκοι, οι TFS Derivatives και Bank of America, βλέπουν κίνδυνο πτώσης 10% ή και περισσότερο.
«Οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν καταγράψει μια ισχυρή πορεία και πλησιάζουν γρήγορα τον στόχο μας για το τέλος του έτους, ενώ οι αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή παραμένουν αρνητικές, κυρίως λόγω των διεθνώς εκτεθειμένων εταιρειών», δήλωσε η Μπεάτα Μάνθεϊ, επικεφαλής στρατηγικής παγκόσμιων και ευρωπαϊκών μετοχών στη Citigroup. «Παρακολουθούμε ενδείξεις ευρύτερης καμπής στα κέρδη. Προς το παρόν, προτιμούμε σαφώς τις μετοχές με εγχώριο προσανατολισμό έναντι εκείνων με έντονη διεθνή έκθεση».
